Bezirksliga Oberschwaben: Welche Teams sind 2025/2026 dabei?

In der Bezirksliga Oberschwaben ist die Saison beendet, so sieht die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aus.

Aufsteiger und Absteiger in der Bezirksliga Oberschwaben

Der FV Bad Schussenried ist Meister und somit Aufsteiger in die Landesliga, Staffel 4. Die SG Ringschnait/Mittelbuch nahm als Vizemeister an der Relegation teil, scheiterte jedoch in der 1. Runde mit 2:0 am SC Staig. Aus der Landesliga steigen der FC Mengen, der SV Hohentengen und der SV Ochsenhausen ab.



Es gibt acht Absteiger aus der Bezirksliga Oberschwaben. Dies sind die SG Warthausen/Birkenhard, der SV Schemmerhofen, der SV Burgrieden, die SGM Altshausen/Ebenweiler, die SGM Muttensweiler/Hochdorf, der SV Baustetten, Türkspor Biberach und die Sportfreunde Schwendi.