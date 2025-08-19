Bezirksliga Oberschwaben: Transferübersicht zum Saisonstart

Die Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Oberschwaben steht kurz vor dem Start. Bei allen Vereine gab es Änderungen im Kader für die neue Runde. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge: Manuel Miller (SC Pfullendorf), Fabio Kleiner (FC Laiz), Valentin Bok (TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908), Marcel Faigle (Aus eigener Jugend), Benedikt Fischer (Aus eigener Jugend), Raphael Müller (Aus eigener Jugend), Niclas L'Gaal (Aus eigener Jugend), Mike Stach (Aus eigener Jugend), Nico Straub (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Simon Kronenthaler (SV Meßkirch)



FC Mengen

Trainer: Dennis Ivanesic

Zugänge: Soufiane Bouidir (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies), Philipp Kiertucki (TSV Benzingen), Nick Khokhlov (SC Türkiyemspor Saulgau), Lukas Flöß (TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908), Leon Fischer (TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908), Justin Auer (SG Weithart / Rulfingen)

Abgänge: Maximilian Stumpp (Karriereende), Patrick Klotz (Karriereende), Moritz Hayn (SV Sigmaringen), Dennis Ivanesic (FC Mengen II), Alexander Klotz (SC Türkiyemspor Saulgau), Kevin Hartl (Karriereende)



FV Bad Saulgau 04

Trainer: Niko Müller, Selim Uzunpolat

Zugänge: David Striegel (TSV Riedlingen), David Bachhofer (TSV Berg), Max Dingeldey (FC Aramäer Pfullendorf), Abdullah Todua (eigene Jugend), Matias Bravi (eigene Jugend), Michael Bin (SC Pfullendorf II), Hakan Akyildiz (SC Türkiyemspor Saulgau)

Abgänge: Sven Dirlewanger (SV Langenenslingen), Stephan Hiller (SV Langenenslingen), Ilirit Saliji (SV Sigmaringen), Dennis Vieweg (SGM SV Bolstern/SV Hochberg), Arkin Sibak (SV Sigmaringen), Enes Xhemajli (Karriereende), Eugen Gorst (Ziel unbekannt)



FV Rot

Trainer: Michael Cieslak, Maex Mast

Zugänge: Marco Ecker (Aus eigener Jugend), Christoph Locher (Aus eigener Jugend), Muhammed Manneh (SC Türkgücü Ulm), Saeed Najafi (SV Mietingen II), Andrija Puljiz (FC Inter Laupheim)

Abgänge: keine



SG SGM Blönried/Ebersbach / Ebersbach

Trainer: Michael Fischer

Zugänge: Maximilian Gülden (FC Onstmettingen)

Abgänge: Hannes Bodenmüller (SGM Altshausen/Ebenweiler)



SF Hundersingen

Trainer: Jonathan Guth

Zugänge: Marius Hiller (aus eigener Jugend), Benno Fischer (aus eigener Jugend), Alexander Wachter (aus eigener Jugend), Simon Eisele (aus eigener Jugend)

Abgänge: Uwe Buzengeiger (Karriereende)



SG SGM Eberhardzell/Unterschwarzach / Unterschwa.

Trainer: Norbert Badstuber

Zugänge: keine

Abgänge: Yannik Daiber (SV Aichstetten)



SV Hohentengen

Trainer: Christian Lehr, Lukas Stützle

Zugänge: Nico Zimmermann (SV Ölkofen)

Abgänge: keine



SV Ochsenhausen

Trainer: Andreas Ludwig

Zugänge: Lucas Schmidt (FC Memmingen II), Nicolas Schmidt (FC Memmingen II), Adrian Ruf (Sportfreunde Schwendi), Stefan Steinle (FV Olympia Laupheim), Maurice Besenfelder (Aus eigener Jugend ), Jan Geier (Aus eigener Jugend ), Felix Maikler (Aus eigener Jugend), Stevan Mijic (Aus eigener Jugend), Niklas Miller (Aus eigener Jugend), Ray-Moses Natterer (Aus eigener Jugend ), Raphael Schoch (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Johannes Fuchs (Karriereende), Frank Martin (SG Rot/Haslach), Max Wanner (SV Steinhausen an der Rottum), Dominik Felger (SV Reinstetten)



SG Ringschnait / Mittelbuch

Trainer: Reiner Voltenauer

Zugänge: Daniel Rulani (FC Wacker Biberach), Simon Keller (FV Biberach/Riß), Patrick Rehm (SGM Dietmanns/Hauerz)

Abgänge: Timo Boscher (SGM Ummendorf/Fischbach), Thomas Möller (SV Reinstetten)



SV Sigmaringen

Trainer: Helmut Ulmer

Zugänge: Ilirit Saliji (FV Bad Saulgau 04), Moritz Hayn (FC Mengen), Arkin Sibak (FV Bad Saulgau 04)

Abgänge: Yannick Liesen (FC Laiz), Vittorio Lettieri (FC Laiz)



SV Steinhausen an der Rottum

Trainer: Oliver Seifert

Zugänge: Max Wanner (SV Ochsenhausen)

Abgänge: Dietmar Mang (SG Rot/Haslach)



SV Sulmetingen

Trainer: Franz Leicht

Zugänge: Ben Fischer (SV Sulmetingen II), Yannis Häger (SV Sulmetingen II), Simon Roth (SV Mietingen), Tobias Ihle (SG Allmendingen / Bergemer), Yannick Magg (FV Olympia Laupheim), Kevin Krause (SV Baustetten)

Abgänge: Dominik Martin (SV Reinstetten), Paulo Toni Griebel (FV Olympia Laupheim)



SV Uttenweiler

Trainer: Steffen Maurer

Zugänge: keine

Abgänge: Viktor Ruff (SV Dürmentingen), Daniel Weber (Karriereende)



SG Ertingen / Binzwangen

Trainer: Moritz Heimpel

Zugänge: Moritz Heimpel (TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908)

Abgänge: Razvan-Constantin Bucurenciu (), Sandro Müller (FV Schelklingen-Hausen)



TSV Kirchberg/Iller

Trainer: Dominik Breher

Zugänge: Simon Geist (SG Kirchberg / Kellmünz / Dettingen), Jonas Weber (SG Kirchberg / Kellmünz / Dettingen), Marcel Besenfelder (SG Kirchberg / Kellmünz / Dettingen)

Abgänge: Matthias Henkel (FV Altenstadt), Thomas Merkle (SV Jedesheim)



SG SGM Ummendorf/Fischbach / Fischbach

Trainer: Stefan Wiest

Zugänge: Julian Haug (FV Olympia Laupheim), Jonathan Hummler (FV Biberach/Riß), Timo Boscher (SG Ringschnait / Mittelbuch), Mats Engelhart (SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg), David Waibel (SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg), Felix Mayer (eigener Jugend), Tom Gleinser (eigener Jugend), Felix Rimmele (eigener Jugend), Jannik Steib (eigener Jugend), Julian Fritzenschaft (eigener Jugend), Linus Willmann (eigener Jugend), Paul Dörflinger (eigener Jugend), Simon Wäscher (eigener Jugend), Til Fauth (eigener Jugend), Liam Maier (eigener Jugend), Janis Knorr (eigener Jugend), Andreas Rath (eigener Jugend), Jonathan Beck (eigener Jugend)

Abgänge: Marius Wolf (Karriereende), Josip Roncevic (Karriereende), Markus Ruß (SV Schemmerhofen), Stefan Hess (SV Weidenstetten)



VfB Gutenzell

Trainer: Andreas Höhn

Zugänge: Leo Gashi (SG Attenweiler / Oggelsbeuren), Kevin Rathgeber (SV Nersingen)

Abgänge: keine