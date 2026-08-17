Bezirksliga Oberschwaben startet mit sieben neuen Teams

– Foto: Nicole Halder

Die Bezirksliga Oberschwaben geht mit 16 Mannschaften in die Saison 2026/2027. Der erste Platz führt direkt in die Landesliga, Staffel 4, der zweite Platz in die Aufstiegsrelegation. Am Tabellenende ist der Druck früh spürbar: Die Plätze 14, 15 und 16 steigen voraussichtlich in die Kreisliga A ab, der 13. Platz muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation. Neu dabei sind fünf Aufsteiger: der FC Ostrach als Meister der Kreisliga A1 Oberschwaben, die SGM Muttensweiler/Hochdorf als Meister der Kreisliga A2 Oberschwaben, der SV Baustetten als Meister der Kreisliga A3 Oberschwaben, die SGM Äpfingen/Baltringen als Sieger der Relegation zur Bezirksliga und der SV Burgrieden als Zweiter der Kreisliga A3 Oberschwaben (Finaleteilnahme in der Relegation). Aus der Landesliga Staffel 4 kommen der FV Biberach/Riß und der FV Bad Schussenried in die Bezirksliga.

Der FC Ostrach geht als Aufsteiger in die Bezirksliga Oberschwaben. Die Mannschaft wurde in der vergangenen Saison Meister der Kreisliga A1 Oberschwaben und startet nun mit Johannes Allgaier als Trainer in die neue Runde. Als Zugänge kommen Leon Pialoudis vom SV Hohentengen und Mario Varady vom FC Mengen II nach Ostrach. Den Verein verlassen René Zimmermann zum FV Fulgenstadt und Noah Kremer zum FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Das erste Spiel hat sofort besonderen Reiz: Ostrach empfängt am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr die SG Äpfingen/Baltringen. Für den Meister der Kreisliga A1 ist es ein Auftakt, der direkt zeigt, wie hoch das neue Niveau ist.

Die SG Äpfingen/Baltringen kommt als Sieger der Relegation zur Bezirksliga in die neue Saison. Neuer Trainer ist Arndt Schlichtig. Zugänge sind in den Angaben keine genannt, als Abgang ist Stefan Müller aufgeführt; ein neuer Verein ist dabei nicht angegeben. Eine Platzierung aus der Bezirksliga-Vorsaison liegt nicht vor, weil die SG über die Relegation aufgestiegen ist. Am ersten Spieltag tritt Äpfingen/Baltringen am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr beim FC Ostrach an. Damit treffen gleich zwei Aufsteiger aufeinander, zwei Mannschaften also, die mit Rückenwind kommen und doch sofort um die ersten Bezirksliga-Punkte kämpfen müssen.

SG Muttensweiler/Hochdorf

Die SG Muttensweiler/Hochdorf steigt als Meister der Kreisliga A2 Oberschwaben auf. Trainer ist Oliver Schwarz. Der wichtigste Zugang ist Noah Gnandt vom FV Olympia Laupheim. Lukas Eisele wechselt von der SG Muttensweiler/Hochdorf zum FV Bad Schussenried. Eine Bezirksliga-Platzierung aus der vergangenen Saison gibt es nicht, weil die SG als Aufsteiger neu in der Staffel steht. Zum Auftakt spielt Muttensweiler/Hochdorf am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr beim SV Burgrieden. Das ist ein Duell zweier Aufsteiger, aber auch ein erster Hinweis darauf, wie schnell sich die Meistermannschaft an die härtere Bezirksliga gewöhnen kann.

SV Baustetten

Der SV Baustetten kommt als Meister der Kreisliga A3 Oberschwaben in die Bezirksliga. Trainiert wird die Mannschaft von Daniel Oberdorfer und Marcel Schwarzmann. Neu zum SV Baustetten wechseln Kim Joel Lück vom SV Schemmerhofen, Jonas Gantert vom FV Olympia Laupheim, Manuel Pohl vom SV Sulmetingen II, David Strzoda vom FV Olympia Laupheim und Lukas Waßauer vom FV Olympia Laupheim. Daniel Glenzinger verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. Eine Bezirksliga-Platzierung aus der vergangenen Saison liegt nicht vor, weil Baustetten als Aufsteiger in die Runde geht. Das erste Spiel bestreitet der SV Baustetten am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zu Hause gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch.

SV Burgrieden

Der SV Burgrieden steigt ebenfalls in die Bezirksliga auf. Der Verein wurde Zweiter der Kreisliga A3 Oberschwaben und stieg durch die Teilnahme im Relegationsfinale auf. Trainer ist Markus Bürk. Als Zugang kommt Tom Benkovic vom SSV Ehingen-Süd. Timo Barwan wechselt zum SV Ringingen, Jan Gutzer zum SV Reinstetten. Eine Bezirksliga-Platzierung aus der Vorsaison ist nicht vorhanden, weil Burgrieden als Aufsteiger in die Staffel kommt. Das erste Spiel führt den SV am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zu Hause gegen die SG Muttensweiler/Hochdorf. Für Burgrieden beginnt die Saison damit gegen einen Meister, für beide ist es ein Moment zwischen Euphorie und Prüfung.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen belegte in der vergangenen Bezirksliga-Saison den neunten Platz. Trainer ist Jörg Schreyeck. Noah Kremer kommt vom FC Ostrach, Leon Fischer vom FC Mengen. Den Verein verlassen Jona Haußer zum TSV Straßberg 1903, Alexander Hoch zur SGM Schmeien/Sigmaringen und Julian Haberer zur SGM FC 99/FC Laiz. Das erste Spiel bestreitet Krauchenwies/Hausen/Göggingen am Sonntag, 23. August, um 16.30 Uhr zu Hause gegen den SV Hohentengen. Nach Platz neun beginnt die neue Saison mit dem Versuch, die Mitte der Liga nicht nur zu halten, sondern früher Ruhe zu gewinnen.

SV Hohentengen

Der SV Hohentengen wurde in der vergangenen Saison Fünfter der Bezirksliga Oberschwaben. Trainiert wird die Mannschaft von Christian Lehr und Lukas Stützle. Tobias Bissel kommt vom FV Olympia Laupheim, Noah Halder vom SV Braunenweiler. Luke Ender und Yannick Ender wechseln zum SV Betzenweiler, Beniamino Fellini zu den SF Hundersingen, Martin Löffler und Manuel Sommer beenden ihre Karriere, Fabian Baur geht zum SV Herbertingen und Leon Pialoudis zum FC Ostrach. Zum Auftakt tritt Hohentengen am Sonntag, 23. August, um 16.30 Uhr beim FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen an. Nach einer starken Vorsaison gehört Hohentengen zu den Mannschaften, die wissen, wie schmal der Weg zwischen oberem Drittel und unruhigen Wochen sein kann.

SF Hundersingen

Die SF Hundersingen belegten in der vergangenen Saison den vierten Platz. Trainer ist Jonathan Guth. Thomas Hiller kommt vom FV Fulgenstadt, Beniamino Fellini vom SV Hohentengen, Niklas Spöcker und Benno Fischer aus der eigenen Jugend sowie Gabriel Arnold vom SV Ölkofen. Eric Schwarz wechselt zur TSG Söflingen, Xaver Koch zur SG Aulendorf. Das erste Spiel bestreiten die SF Hundersingen am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr bei der SG Gutenzell/Schönebürg. Nach Platz vier bringt Hundersingen eine starke Ausgangslage mit, aber auch die Erwartung, erneut ein ernstzunehmender Faktor im oberen Bereich zu sein.

SG Gutenzell/Schönebürg

Die SG Gutenzell/Schönebürg wird in der neuen Saison von Kai Krause trainiert. In der Abschlusstabelle der Vorsaison belegte der VfB Gutenzell den elften Platz. Als Zugänge kommen Kai Krause vom SV Lachen und Tobias Haug von der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen. Abgänge sind keine genannt. Zum Auftakt empfängt die SG am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr die SF Hundersingen. Der Start gegen den Vorjahresvierten ist anspruchsvoll und kann früh zeigen, wie stabil die Mannschaft in diese neue Runde geht.

SG Ringschnait/Mittelbuch

Die SG Ringschnait/Mittelbuch wurde in der vergangenen Bezirksliga-Saison Dritter und war damit eines der stärksten Teams der Staffel. Trainer ist Markus Stocker. Luka Wiest und Dominik Allerdinks kommen vom TSV Ummendorf, Niklas Schlichtig von der SG Alberweiler/Aßmannshardt und Julian Henrik Hefner von der SG Mettenberg/Rissegg. Luca Ruedi wechselt zum SV Reinstetten, Anthony Procopio zur SGM Uttenweiler/Bussen. Zum Auftakt spielt Ringschnait/Mittelbuch am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr beim SV Baustetten. Nach Platz drei ist die Erwartung hoch, doch der Start bei einem Aufsteiger kann gerade deshalb unangenehm werden.

TSV Kirchberg/Iller

Der TSV Kirchberg/Iller belegte in der vergangenen Saison Platz zehn. Trainer ist Roland Jegg, der vom SV Jedesheim kommt. Weitere Zugänge sind Johannes Hilgartner und Daniel Langner vom FV Bellenberg sowie Roque Garcia Walcher, für den in den Angaben kein alter Verein genannt ist. Dominik Breher und Dominik Radler wechseln zum FC Heimertingen, Sven Häckelsmiller und Elias Aschmer zum SV Dettingen/Iller, Benedikt Berger zum BSC Berkheim. Das erste Spiel bestreitet Kirchberg am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den SV Sigmaringen. Nach Rang zehn ist der Auftrag klar: stabiler werden, früher punkten, weniger in jene Tabellenzone geraten, die in dieser Saison besonders gefährlich werden kann.

SV Ochsenhausen

Der SV Ochsenhausen wurde in der vergangenen Saison Achter der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer ist Andreas Ludwig. Als Zugänge kommen Simon Barth, bei dem in den Angaben kein alter Verein genannt ist, sowie Christian Villinger von der SGM Tannheim/Aitrach. Kai Friedberger wechselt zum FC Heimertingen, Stefan Steinle pausiert. Ochsenhausen eröffnet die Saison am Freitag, 21. August, um 18.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried. Der Auftakt gegen einen Landesligaabsteiger hat Gewicht und kann sofort ein Gefühl dafür geben, ob Ochsenhausen wieder Richtung gesichertes Mittelfeld kommt.

SV Sulmetingen

Der SV Sulmetingen belegte in der vergangenen Saison Platz sechs. Trainer ist Franz Leicht. Neu sind Benjamin Gralla als spielender Co-Trainer, Filip Puskaric vom FC Hüttisheim, Christoph Böhringer von der TSG Achstetten und Phil Garieri Stadler vom FV Olympia Laupheim. Marco Pohl wechselt zum SSV Ehingen-Süd, Kevin Krause zum TSV Einsingen. Das erste Spiel bestreitet Sulmetingen am Samstag, 22. August, um 18 Uhr zu Hause gegen den FV Biberach/Riß. Nach Platz sechs steht Sulmetingen vor einem Auftakt mit besonderer Schwere, weil mit Biberach ein Absteiger aus der Landesliga kommt.

SV Sigmaringen

Der SV Sigmaringen schloss die vergangene Saison auf Platz sieben ab. Trainer ist Helmut Ulmer. Aldin Delic kommt vom FV Bad Saulgau 04, Ahmet Cetin, Armin Maier, Deniz Yilmaz und Semih Cetin kommen vom FC 07 Albstadt. Wakka Bass wechselt zum FV Bad Saulgau 04. Zum Auftakt spielt Sigmaringen am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr beim TSV Kirchberg/Iller. Nach einem Platz im oberen Mittelfeld geht Sigmaringen mit einer klaren Aufgabe in die Saison: den Anschluss nach oben halten und zugleich vermeiden, in einer engen Staffel früh unter Druck zu geraten.

FV Biberach

Der FV Biberach kommt als Absteiger aus der Landesliga Staffel 4 in die Bezirksliga Oberschwaben. Trainer ist Benjamin Damal. Als Zugänge sind Benjamin Damal, in den Angaben sowohl als vereinslos als auch vom FC Inter Laupheim II geführt, Alexander Berchtold als vereinsloser Zugang, Romeo Tauras vom SV Schemmerhofen, Marius Damal, Muhammed Tasdemir, Oumar Mory Touré und Dominik Göbel vom FV Olympia Laupheim, Yahaya Dalati und Kian Jausz von Türkspor Biberach, Anil Demirel von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Saeed Najafi vom FV Rot, Baran Yasar von der SGM Langenau, Kenan Mrden vom SSV Ehingen-Süd, Arian Krasniqi und Meraj Azali aus der eigenen Jugend, Daniel Fernandes vom FC Blaubeuren, Nazmi Gök aus der FV-Biberach-Jugend sowie Giyath Almohammad vom FC Burlafingen aufgeführt. Den Verein verlassen Elias Schmid zum TSV Neu-Ulm, Jan Geis zum VfL Ulm/Neu-Ulm, Andreas Wonschick zum SV Schemmerhofen, Dario Ivos mit unbekanntem Ziel, Johann Ndjongang zu Türkspor Neu-Ulm, Julian Gebhart zum SSV Ehingen-Süd, Ajdin Durakovic zum FV Ravensburg II, Raphael Geiger zum SV Mietingen, Niklas Frik zur TSG Ehingen, Adrian Tenea zum FC Blaubeuren, Kai Luibrand zum TSV Ummendorf, Mbemba Colley zum FC Blaubeuren und Jannik Schill zur SG Warthausen/Birkenhard. Das erste Spiel führt Biberach am Samstag, 22. August, um 18 Uhr zum SV Sulmetingen. Der Absteiger kommt mit großem Umbruch und großer Aufmerksamkeit in die Liga zurück.

FV Bad Schussenried

Der FV Bad Schussenried steigt aus der Landesliga Staffel 4 in die Bezirksliga Oberschwaben ab. Trainer ist Martin Schmid. Lukas Eisele kommt von der SG Muttensweiler/Hochdorf. Den Verein verlassen Lukas Kraft zur SGM Unterzeil/Seibranz, Felix Bonelli und Samuel Zinser zum SV Winterstettenstadt, Marcel Storm zu Türkspor Biberach, Tom Jaufmann und Noah Gebhart zum SV Braunenweiler sowie Luca Maucher mit Karriereende. Zum Auftakt spielt Bad Schussenried am Freitag, 21. August, um 18.15 Uhr beim SV Ochsenhausen. Für den Absteiger beginnt die Saison mit der Aufgabe, nach den personellen Verlusten schnell Stabilität zu finden.

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