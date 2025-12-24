Bezirksliga Oberschwaben: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Dominic Merk (FC Mengen)
---
Timo Winter (SGM Ummendorf/Fischbach)
Anthony Procopio (SG Ringschnait / Mittelbuch)
Yannick Ender (SV Hohentengen)
---
Max Schuler (FC Mengen)
Levi Fin Schlude (FC Mengen)
Mike Jansen (SV Ochsenhausen)
Felix Büchele (TSV Kirchberg/Iller)
---
Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
Pascal Volz (SV Uttenweiler)
Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________