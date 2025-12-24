Bezirksliga Oberschwaben: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Timo Winter (SGM Ummendorf/Fischbach)

Anthony Procopio (SG Ringschnait / Mittelbuch)

Yannick Ender (SV Hohentengen)

---

Mittelfeld

Max Schuler (FC Mengen)

Levi Fin Schlude (FC Mengen)

Mike Jansen (SV Ochsenhausen)

Felix Büchele (TSV Kirchberg/Iller)

---

Angriff

Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)

Pascal Volz (SV Uttenweiler)

Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

