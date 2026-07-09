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Bezirksliga Oberschwaben: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Oberschwaben für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FV Biberach/Riß
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Hohentengen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Äpfingen/Baltringen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Sigmaringen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FV Bad Schussenried
So., 23.08.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SF Hundersingen
2. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Baustetten
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Sulmetingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Ochsenhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Burgrieden
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 30.08.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - TSV Kirchberg/Iller
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FC Ostrach
3. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Äpfingen/Baltringen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Sigmaringen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SF Hundersingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FV Bad Schussenried
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - FV Biberach/Riß
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Hohentengen
So., 06.09.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - TSV Kirchberg/Iller
4. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Sulmetingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Burgrieden
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FC Ostrach
So., 13.09.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Baustetten
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 13.09.26 17:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Ochsenhausen
5. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Sigmaringen
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SF Hundersingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Baustetten - TSV Kirchberg/Iller
So., 20.09.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - FV Biberach/Riß
So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Hohentengen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Äpfingen/Baltringen
So., 20.09.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FC Ostrach
6. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Burgrieden
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - FV Bad Schussenried
So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Baustetten
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Ochsenhausen
So., 27.09.26 17:00 Uhr SF Hundersingen - SV Sulmetingen
7. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - TSV Kirchberg/Iller
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FC Ostrach
So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Hohentengen
So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 04.10.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Äpfingen/Baltringen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Sigmaringen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SF Hundersingen
So., 04.10.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Baustetten
8. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FV Bad Schussenried
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FV Biberach/Riß
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Baustetten - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Ochsenhausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Burgrieden
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 11.10.26 17:00 Uhr FC Ostrach - SV Sulmetingen
9. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Baustetten
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Äpfingen/Baltringen
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Sigmaringen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SF Hundersingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - TSV Kirchberg/Iller
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FC Ostrach
So., 18.10.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
10. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Hohentengen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Sulmetingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Ochsenhausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Burgrieden
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - FV Bad Schussenried
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FV Biberach/Riß
11. Spieltag
So., 08.11.26 14:45 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Äpfingen/Baltringen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Sigmaringen
So., 08.11.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SF Hundersingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - TSV Kirchberg/Iller
So., 08.11.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC Ostrach
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Baustetten
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 08.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Sulmetingen
12. Spieltag
Sa., 14.11.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Ochsenhausen
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Burgrieden
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Ostrach - FV Bad Schussenried
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß
So., 15.11.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Hohentengen
So., 15.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Äpfingen/Baltringen
13. Spieltag
So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Sigmaringen
So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SF Hundersingen
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - TSV Kirchberg/Iller
So., 22.11.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FC Ostrach
So., 22.11.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Baustetten
So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Sulmetingen
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Gutenzell / Schönebürg
14. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FV Bad Schussenried
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Baustetten - FV Biberach/Riß
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Hohentengen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 29.11.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Äpfingen/Baltringen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Burgrieden
So., 29.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Sigmaringen
15. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Kirchberg/Iller
So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FC Ostrach
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Baustetten
So., 06.12.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 06.12.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Sulmetingen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Ochsenhausen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SF Hundersingen
16. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Sulmetingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Baustetten
So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FC Ostrach
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - TSV Kirchberg/Iller
So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Burgrieden
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Ochsenhausen
17. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Sulmetingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Baustetten
So., 21.03.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FC Ostrach
So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Burgrieden
So., 21.03.27 17:00 Uhr SV Hohentengen - SV Ochsenhausen
18. Spieltag
Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Baustetten - SG Äpfingen/Baltringen
Do., 25.03.27 18:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Ringschnait / Mittelbuch
Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Sulmetingen - SV Hohentengen
Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Ochsenhausen - FV Biberach/Riß
Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Burgrieden - FV Bad Schussenried
Do., 25.03.27 18:30 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Muttensweiler/ Hochdorf
Do., 25.03.27 18:30 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SF Hundersingen
Do., 25.03.27 18:30 Uhr FC Ostrach - SV Sigmaringen
19. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Äpfingen/Baltringen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Hohentengen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FV Biberach/Riß
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - TSV Kirchberg/Iller
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SF Hundersingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Sigmaringen
So., 04.04.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FV Bad Schussenried
20. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Sulmetingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Baustetten
So., 11.04.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FV Bad Schussenried
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Burgrieden
So., 11.04.27 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Ochsenhausen
21. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Äpfingen/Baltringen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Hohentengen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - FC Ostrach
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - TSV Kirchberg/Iller
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SF Hundersingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Sigmaringen
So., 18.04.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FV Biberach/Riß
22. Spieltag
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Sigmaringen - SG Gutenzell / Schönebürg
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Sulmetingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr FV Biberach/Riß - SV Baustetten
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Hohentengen - FC Ostrach
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TSV Kirchberg/Iller
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SF Hundersingen
Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Burgrieden - SV Ochsenhausen
23. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - FV Biberach/Riß
So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FV Bad Schussenried
So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Burgrieden
So., 25.04.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Ochsenhausen
So., 25.04.27 17:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Sulmetingen
24. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Äpfingen/Baltringen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Baustetten
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FC Ostrach
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - TSV Kirchberg/Iller
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SF Hundersingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Sigmaringen
So., 02.05.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Hohentengen
25. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Hohentengen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FV Biberach/Riß
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FV Bad Schussenried
So., 09.05.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Burgrieden
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Ochsenhausen
So., 09.05.27 17:00 Uhr SV Baustetten - SV Sulmetingen
26. Spieltag
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Äpfingen/Baltringen
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Baustetten
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - FC Ostrach
So., 16.05.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - TSV Kirchberg/Iller
So., 16.05.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SF Hundersingen
So., 16.05.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Sigmaringen
So., 16.05.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Ringschnait / Mittelbuch
27. Spieltag
Do., 20.05.27 18:30 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Äpfingen/Baltringen
Do., 20.05.27 18:30 Uhr FC Ostrach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Baustetten - SV Hohentengen
Do., 20.05.27 18:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FV Biberach/Riß
Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Sulmetingen - FV Bad Schussenried
Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Ochsenhausen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
Do., 20.05.27 18:30 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Burgrieden
Do., 20.05.27 18:30 Uhr SF Hundersingen - SV Sigmaringen
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Gutenzell / Schönebürg
So., 23.05.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Hohentengen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FV Biberach/Riß
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Bad Schussenried
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Burgrieden
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Ochsenhausen
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Gutenzell / Schönebürg
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Sulmetingen
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Burgrieden - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Baustetten
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr FV Bad Schussenried - FC Ostrach
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr FV Biberach/Riß - TSV Kirchberg/Iller
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Hohentengen - SF Hundersingen
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Sigmaringen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Äpfingen/Baltringen
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SF Hundersingen - SG Ringschnait / Mittelbuch
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Hohentengen
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FC Ostrach - FV Biberach/Riß
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Baustetten - FV Bad Schussenried
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Burgrieden
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Ochsenhausen