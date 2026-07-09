Bezirksliga Oberschwaben: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

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Der Spielplan der Bezirksliga Oberschwaben für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.

1. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FV Biberach/Riß

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Hohentengen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Äpfingen/Baltringen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Sigmaringen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FV Bad Schussenried

So., 23.08.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SF Hundersingen



2. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Baustetten

So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Sulmetingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Ochsenhausen

So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Burgrieden

So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 30.08.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - TSV Kirchberg/Iller

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FC Ostrach





3. Spieltag

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Äpfingen/Baltringen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Sigmaringen

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SF Hundersingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FV Bad Schussenried

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - FV Biberach/Riß

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Hohentengen

So., 06.09.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - TSV Kirchberg/Iller



4. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Sulmetingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Burgrieden

So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FC Ostrach

So., 13.09.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Baustetten

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 13.09.26 17:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Ochsenhausen





5. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Sigmaringen

So., 20.09.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SF Hundersingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Baustetten - TSV Kirchberg/Iller

So., 20.09.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - FV Biberach/Riß

So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Hohentengen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Äpfingen/Baltringen

So., 20.09.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FC Ostrach



6. Spieltag

So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Burgrieden

So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - FV Bad Schussenried

So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Baustetten

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Ochsenhausen

So., 27.09.26 17:00 Uhr SF Hundersingen - SV Sulmetingen



7. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - TSV Kirchberg/Iller

So., 04.10.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FC Ostrach

So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Hohentengen

So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 04.10.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Äpfingen/Baltringen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Sigmaringen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SF Hundersingen

So., 04.10.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Baustetten



8. Spieltag

So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FV Bad Schussenried

So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FV Biberach/Riß

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Baustetten - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Ochsenhausen

So., 11.10.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Burgrieden

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 11.10.26 17:00 Uhr FC Ostrach - SV Sulmetingen



9. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Baustetten

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Äpfingen/Baltringen

So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Sigmaringen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SF Hundersingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - TSV Kirchberg/Iller

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FC Ostrach

So., 18.10.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen



10. Spieltag

So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Hohentengen

So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 25.10.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Sulmetingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Ochsenhausen

So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Burgrieden

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 25.10.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - FV Bad Schussenried

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FV Biberach/Riß



11. Spieltag

So., 08.11.26 14:45 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SG Äpfingen/Baltringen

So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Sigmaringen

So., 08.11.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SF Hundersingen

So., 08.11.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - TSV Kirchberg/Iller

So., 08.11.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC Ostrach

So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Baustetten

So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 08.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Sulmetingen



12. Spieltag

Sa., 14.11.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Ochsenhausen

So., 15.11.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Burgrieden

So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Ostrach - FV Bad Schussenried

So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß

So., 15.11.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Hohentengen

So., 15.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Äpfingen/Baltringen



13. Spieltag

So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Sigmaringen

So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SF Hundersingen

So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - TSV Kirchberg/Iller

So., 22.11.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FC Ostrach

So., 22.11.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Baustetten

So., 22.11.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Sulmetingen

So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Gutenzell / Schönebürg



14. Spieltag

So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 29.11.26 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FV Bad Schussenried

So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Baustetten - FV Biberach/Riß

So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Hohentengen

So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 29.11.26 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Äpfingen/Baltringen

So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Burgrieden

So., 29.11.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Sigmaringen



15. Spieltag

So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Kirchberg/Iller

So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FC Ostrach

So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Baustetten

So., 06.12.26 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 06.12.26 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Sulmetingen

So., 06.12.26 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Ochsenhausen

So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SF Hundersingen



16. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Sulmetingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Baustetten

So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FC Ostrach

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - TSV Kirchberg/Iller

So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Burgrieden

So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Ochsenhausen



17. Spieltag

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Sulmetingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Baustetten

So., 21.03.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FC Ostrach

So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Burgrieden

So., 21.03.27 17:00 Uhr SV Hohentengen - SV Ochsenhausen



18. Spieltag

Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Baustetten - SG Äpfingen/Baltringen

Do., 25.03.27 18:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Ringschnait / Mittelbuch

Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Sulmetingen - SV Hohentengen

Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Ochsenhausen - FV Biberach/Riß

Do., 25.03.27 18:30 Uhr SV Burgrieden - FV Bad Schussenried

Do., 25.03.27 18:30 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Muttensweiler/ Hochdorf

Do., 25.03.27 18:30 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SF Hundersingen

Do., 25.03.27 18:30 Uhr FC Ostrach - SV Sigmaringen



19. Spieltag

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Äpfingen/Baltringen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SV Hohentengen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - FV Biberach/Riß

So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - TSV Kirchberg/Iller

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SF Hundersingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Sigmaringen

So., 04.04.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FV Bad Schussenried



20. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Sulmetingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Baustetten

So., 11.04.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - FV Bad Schussenried

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Burgrieden

So., 11.04.27 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SV Ochsenhausen



21. Spieltag

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Äpfingen/Baltringen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SV Hohentengen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - FC Ostrach

So., 18.04.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - TSV Kirchberg/Iller

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SF Hundersingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Sigmaringen

So., 18.04.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - FV Biberach/Riß



22. Spieltag

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Sigmaringen - SG Gutenzell / Schönebürg

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Sulmetingen

Do., 22.04.27 18:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Do., 22.04.27 18:30 Uhr FV Biberach/Riß - SV Baustetten

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Hohentengen - FC Ostrach

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TSV Kirchberg/Iller

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SF Hundersingen

Do., 22.04.27 18:30 Uhr SV Burgrieden - SV Ochsenhausen



23. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - FV Biberach/Riß

So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - FV Bad Schussenried

So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Burgrieden

So., 25.04.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SV Ochsenhausen

So., 25.04.27 17:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Sulmetingen



24. Spieltag

So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Äpfingen/Baltringen

So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 02.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Baustetten

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FC Ostrach

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - TSV Kirchberg/Iller

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - SF Hundersingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Sigmaringen

So., 02.05.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Hohentengen



25. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Hohentengen

So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - FV Biberach/Riß

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FV Bad Schussenried

So., 09.05.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Burgrieden

So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SV Ochsenhausen

So., 09.05.27 17:00 Uhr SV Baustetten - SV Sulmetingen



26. Spieltag

So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Hohentengen - SG Äpfingen/Baltringen

So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Baustetten

So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Burgrieden - FC Ostrach

So., 16.05.27 15:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - TSV Kirchberg/Iller

So., 16.05.27 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SF Hundersingen

So., 16.05.27 15:00 Uhr FV Biberach/Riß - SV Sigmaringen

So., 16.05.27 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SG Ringschnait / Mittelbuch



27. Spieltag

Do., 20.05.27 18:30 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Äpfingen/Baltringen

Do., 20.05.27 18:30 Uhr FC Ostrach - SG Ringschnait / Mittelbuch

Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Baustetten - SV Hohentengen

Do., 20.05.27 18:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FV Biberach/Riß

Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Sulmetingen - FV Bad Schussenried

Do., 20.05.27 18:30 Uhr SV Ochsenhausen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

Do., 20.05.27 18:30 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Burgrieden

Do., 20.05.27 18:30 Uhr SF Hundersingen - SV Sigmaringen



28. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sulmetingen - SG Gutenzell / Schönebürg

So., 23.05.27 15:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Ringschnait / Mittelbuch

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Sigmaringen - SV Hohentengen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SF Hundersingen - FV Biberach/Riß

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Bad Schussenried

So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Muttensweiler/ Hochdorf

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Baustetten - SV Burgrieden

So., 23.05.27 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Ochsenhausen



29. Spieltag

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - SG Gutenzell / Schönebürg

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Ochsenhausen - SV Sulmetingen

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Burgrieden - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Baustetten

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr FV Bad Schussenried - FC Ostrach

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr FV Biberach/Riß - TSV Kirchberg/Iller

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SV Hohentengen - SF Hundersingen

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Sigmaringen



30. Spieltag

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Sigmaringen - SG Äpfingen/Baltringen

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SF Hundersingen - SG Ringschnait / Mittelbuch

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Hohentengen

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FC Ostrach - FV Biberach/Riß

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Baustetten - FV Bad Schussenried

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SG Muttensweiler/ Hochdorf

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SV Sulmetingen - SV Burgrieden

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SV Ochsenhausen