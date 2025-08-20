Bezirksliga Nordschwarzwald vor dem Start: Diese Transfers gibt es

Die Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald startet. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Altburg
Trainer: Felix Kübler
Zugänge: Mohamed Conoba Conde (TSV Waldhausen), Jan Brecht (SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden)
Abgänge: Philipp Borutta (SV Vaihingen), Savino Marotta (SV Althengstett), Tomas Kudzys (FV NK Zrinski Calw), Benjamin Barg (Pausiert), Marcel Gross (Pausiert ), Simeon Stockinger (Karriereende )
FV GW Ottenbronn
Trainer: Julian Immisch
Zugänge: Tiago Melicias (VfL Nagold II), Mario Weiß (TSV Möttlingen)
Abgänge: Wayne Reich (TSV Neuhengstett), Fabian Seydt (SV Althengstett)
SG Ahldorf/Mühlen
Trainer: Andreas Hug
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Dornstetten
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Gechingen
Trainer: Balazs Venter
Zugänge: Manuel Anastacio (SV Böblingen), Tim Schuldt (GSV Maichingen), Edison Behramaj (VfL Sindelfingen), Steffen Honigmann (TSV Oberboihingen), Alexander Pretsch (KSC Sindelfingen), Besim Ramadani (Spvgg Weil der Stadt), Ridon Ramadani (SV Oberjesingen), Nail Hamulic (SV Althengstett)
Abgänge: Kai Becker (VfL Ostelsheim), Marius Bürkle (SV Schönbronn), Bleron Hajdini (Pause), Amel Idrizi (Pause), Lukas Funk (Pause), Adel Idrizi (GSV Maichingen)
SV Althengstett
Trainer: Daniel Sajko
Zugänge: Cagdas Günes (FV Calw), Christian Jakobi (FV Calw), Dino Telalovic (FV Calw), Fabian Seydt (FV GW Ottenbronn), Savino Marotta (1. FC Altburg)
Abgänge: Ishak Bayrak (TSV Ehningen II), Nail Hamulic (Sportfreunde Gechingen)
SV Baiersbronn
Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Eutingen
Trainer: Alexander Esslinger
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Esslinger (SV Rangendingen)
SGM Felldorf/Bierlingen
Trainer: Ümit Dagistan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Gültlingen
Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun
Zugänge: Keter Hunkenschröder (Aus eigener Jugend), Marco Nüßle (TSV Kuppingen), Moritz Wagner (VfB Effringen), Marius Walz (Spvgg Wart-Ebershardt), Sammy Rothfuss (VfL Nagold II), Tom Wahl (VfL Nagold II), Jürgen Schechinger (VfL Nagold), Adrian Brose (TuS Ergenzingen), Nick Keuler (VfL Herrenberg)
Abgänge: Silvio Lomuscio (SV Oberjesingen), Dominic Heselschwerdt (Karriereende), Marcel Weil (Karriereende), Jens Schaible (SV Schönbronn), Philipp Tartsch (Karriereende)
SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach
Trainer: Jürgen Keppler
Zugänge: Michael Rentschler (TSV Neuhengstett)
Abgänge: keine
SV Wittendorf
Trainer: Marco Sumser
Zugänge: keine
Abgänge: Lucas Haug (SG Empfingen), Sandro Mihic (SG Empfingen)
TSF Dornhan
Trainer: Daniel Ruoff
Zugänge: Alessio Lonis (TSV Harthausen/Scher)
Abgänge: Marvin Beck (TuS Ergenzingen), Sherif Hauber (FC 08 Villingen II)
TSV Möttlingen
Trainer: Tobias Blank
Zugänge: Yasin Üstün (FV Calw)
Abgänge: Filipe Correia (1. FC Calmbach), Dean Reich (TSV Neuhengstett), Mario Weiß (FV GW Ottenbronn), Erdem Demir (FV Calw)
VfL Nagold II
Trainer: Michael Steger
Zugänge: keine
Abgänge: Sammy Rothfuss (SV Gültlingen), Tom Wahl (SV Gültlingen), Tiago Melicias (FV GW Ottenbronn), Tobias Essig (SV Schönbronn)
VfR Sulz
Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca
Zugänge: Ioannis Mavridis ()
Abgänge: keine