Bezirksliga Nordschwarzwald vor dem Start: Diese Transfers gibt es

Die Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald startet. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Altburg

Trainer: Felix Kübler

Zugänge: Mohamed Conoba Conde (TSV Waldhausen), Jan Brecht (SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden)

Abgänge: Philipp Borutta (SV Vaihingen), Savino Marotta (SV Althengstett), Tomas Kudzys (FV NK Zrinski Calw), Benjamin Barg (Pausiert), Marcel Gross (Pausiert ), Simeon Stockinger (Karriereende )



FV GW Ottenbronn

Trainer: Julian Immisch

Zugänge: Tiago Melicias (VfL Nagold II), Mario Weiß (TSV Möttlingen)

Abgänge: Wayne Reich (TSV Neuhengstett), Fabian Seydt (SV Althengstett)



SG Ahldorf/Mühlen

Trainer: Andreas Hug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Dornstetten

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Gechingen

Trainer: Balazs Venter

Zugänge: Manuel Anastacio (SV Böblingen), Tim Schuldt (GSV Maichingen), Edison Behramaj (VfL Sindelfingen), Steffen Honigmann (TSV Oberboihingen), Alexander Pretsch (KSC Sindelfingen), Besim Ramadani (Spvgg Weil der Stadt), Ridon Ramadani (SV Oberjesingen), Nail Hamulic (SV Althengstett)

Abgänge: Kai Becker (VfL Ostelsheim), Marius Bürkle (SV Schönbronn), Bleron Hajdini (Pause), Amel Idrizi (Pause), Lukas Funk (Pause), Adel Idrizi (GSV Maichingen)



SV Althengstett

Trainer: Daniel Sajko

Zugänge: Cagdas Günes (FV Calw), Christian Jakobi (FV Calw), Dino Telalovic (FV Calw), Fabian Seydt (FV GW Ottenbronn), Savino Marotta (1. FC Altburg)

Abgänge: Ishak Bayrak (TSV Ehningen II), Nail Hamulic (Sportfreunde Gechingen)



SV Baiersbronn

Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Eutingen

Trainer: Alexander Esslinger

Zugänge: keine

Abgänge: Alexander Esslinger (SV Rangendingen)



SGM Felldorf/Bierlingen

Trainer: Ümit Dagistan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Gültlingen

Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun

Zugänge: Keter Hunkenschröder (Aus eigener Jugend), Marco Nüßle (TSV Kuppingen), Moritz Wagner (VfB Effringen), Marius Walz (Spvgg Wart-Ebershardt), Sammy Rothfuss (VfL Nagold II), Tom Wahl (VfL Nagold II), Jürgen Schechinger (VfL Nagold), Adrian Brose (TuS Ergenzingen), Nick Keuler (VfL Herrenberg)

Abgänge: Silvio Lomuscio (SV Oberjesingen), Dominic Heselschwerdt (Karriereende), Marcel Weil (Karriereende), Jens Schaible (SV Schönbronn), Philipp Tartsch (Karriereende)



SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach

Trainer: Jürgen Keppler

Zugänge: Michael Rentschler (TSV Neuhengstett)

Abgänge: keine



SV Wittendorf

Trainer: Marco Sumser

Zugänge: keine

Abgänge: Lucas Haug (SG Empfingen), Sandro Mihic (SG Empfingen)



TSF Dornhan

Trainer: Daniel Ruoff

Zugänge: Alessio Lonis (TSV Harthausen/Scher)

Abgänge: Marvin Beck (TuS Ergenzingen), Sherif Hauber (FC 08 Villingen II)



TSV Möttlingen

Trainer: Tobias Blank

Zugänge: Yasin Üstün (FV Calw)

Abgänge: Filipe Correia (1. FC Calmbach), Dean Reich (TSV Neuhengstett), Mario Weiß (FV GW Ottenbronn), Erdem Demir (FV Calw)



VfL Nagold II

Trainer: Michael Steger

Zugänge: keine

Abgänge: Sammy Rothfuss (SV Gültlingen), Tom Wahl (SV Gültlingen), Tiago Melicias (FV GW Ottenbronn), Tobias Essig (SV Schönbronn)



VfR Sulz

Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca

Zugänge: Ioannis Mavridis ()

Abgänge: keine