Bezirksliga Nordschwarzwald startet in neue Saison

Die Bezirksliga Nordschwarzwald startet in die Saison 2026/2027. Am ersten Spieltag stehen acht Partien auf dem Programm, in denen sich Absteiger aus höheren Spielklassen, Aufsteiger aus den Kreisligen sowie etablierte Mannschaften erstmals in dieser Runde gegenüberstehen. Da die Tabelle zu Beginn der Saison noch keine Aussagekraft besitzt, richten sich die Blicke vor allem auf die Ausgangslage der einzelnen Teams und ihre Kaderzusammensetzung vor dem Auftaktspieltag.
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Den Auftakt in die neue Saison macht bereits am Freitag, den 21.08.26, die Partie zwischen der SG Ahldorf/Mühlen und der SGM Felldorf/Bierlingen. Beide Mannschaften eröffnen damit als erste Teams der Liga die Saison 2026/2027 und wollen mit einem gelungenen Start in die neue Spielzeit gehen.
Am Samstag, den 22.08.26, empfängt der SV Wittendorf die Spvgg Freudenstadt. Die Gäste aus Freudenstadt gehen als Absteiger in die neue Saison und müssen sich nach dem Wiedereinstieg in die Bezirksliga Nordschwarzwald neu orientieren. Für den SV Wittendorf ist es das erste Pflichtspiel der neuen Runde.
Am Sonntag, den 23.08.26, startet der SV Dietersweiler als Aufsteiger in seine erste Bezirksliga-Saison und trifft dabei gleich auf den 1. FC Altburg. Für die Dietersweiler ist es ein besonderer Moment, sich erstmals auf dieser Ebene zu beweisen.
Ebenfalls am Sonntag, den 23.08.26, eröffnen der SV Eutingen und der SV Gültlingen die Saison gegeneinander. Beide Mannschaften gehen ohne Erfahrungswerte aus der neuen Spielzeit in diese erste Begegnung.
Der TuS Ergenzingen, der als Absteiger in die Bezirksliga Nordschwarzwald zurückkehrt, empfängt am Sonntag, den 23.08.26, den SV Althengstett. Für Ergenzingen ist es der erste Härtetest nach dem Wiedereinstieg in diese Spielklasse.
Am Sonntag, den 23.08.26, trifft die zweite Mannschaft des VfL Nagold auf den VfL Ostelsheim, der als Aufsteiger erstmals in der Bezirksliga Nordschwarzwald antritt. Für die Ostelsheimer beginnt damit ein neues Kapitel im Herrenfußball.
Der SV Baiersbronn eröffnet die Saison am Sonntag, den 23.08.26, mit dem Heimspiel gegen den FV GW Ottenbronn. Beide Teams gehen ohne Punkte und Ergebnisse aus der Vorsaison in dieser Liga in die neue Spielzeit.
Zum Abschluss des ersten Spieltags empfängt die SF Salzstetten, die als Aufsteiger in die Bezirksliga Nordschwarzwald einzieht, am Sonntag, den 23.08.26, den ebenfalls aufgestiegenen SV Schönbronn. Damit treffen zwei Aufsteiger direkt aufeinander und eröffnen für beide Klubs eine neue Ära in der höheren Spielklasse.
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