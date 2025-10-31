Bezirksliga Nordschwarzwald: Gipfeltreffen in Wittendorf

Bezirksliga Nordschwarzwald – 11. Spieltag: Am Sonntag geht es in der Bezirksliga wieder heiß her. Gleich mehrere Teams aus der Spitzengruppe treffen direkt aufeinander – allen voran das Topspiel zwischen Wittendorf und Gültlingen. Doch auch im Tabellenkeller steht einiges auf dem Spiel, wenn Möttlingen und Dornhan um wichtige Punkte im Abstiegskampf kämpfen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Wittendorf Wittendorf SV Gültlingen Gültlingen 14:30 PUSH

Das Spitzenspiel steigt in Wittendorf: Der Tabellendritte empfängt den Spitzenreiter. Wittendorf musste zuletzt beim 2:3 in Gechingen eine bittere Niederlage einstecken, obwohl Patrick Möhrle mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit fast noch für eine Wende gesorgt hatte. Gültlingen verlor überraschend mit 0:2 in Baiersbronn und büßte damit den Vorsprung an der Tabellenspitze ein. Kevin Braun und Rico Finkbeiner trafen für die Gastgeber. Beide Mannschaften wollen Wiedergutmachung leisten – und gleichzeitig ihre Ambitionen im Titelrennen unterstreichen. ---

Die SGM Felldorf/Bierlingen hat sich mit dem 2:1-Sieg in Eutingen eindrucksvoll zurückgemeldet. Julian Mayer brachte die Gäste früh in Führung, Leon Kaiser erzielte den entscheidenden Treffer zum Auswärtssieg. Mit nun 18 Punkten ist das Team wieder mittendrin im Spitzenfeld. Der SV Baiersbronn feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen Tabellenführer Gültlingen. Kevin Braun traf früh, Rico Finkbeiner legte nach – ein Statement im Kampf um die oberen Plätze. Beide Teams trennen nur wenige Tore – Spannung ist garantiert. ---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen VfR Sulz VfR Sulz 14:30 PUSH

Beide Mannschaften zählen zu den formstärksten Teams der Liga. Die Sportfreunde Gechingen gewannen ein packendes Duell mit 3:2 gegen Wittendorf. Domenico Pellino, Steffen Honigmann und Andreas Kiwranoglou sorgten für eine komfortable Führung, die sie am Ende knapp über die Zeit brachten. Der VfR Sulz bleibt nach dem 1:0-Heimsieg über Ottenbronn ebenfalls auf Kurs. Domenico Mosca erzielte den Treffer des Tages. Mit 19 Punkten steht Sulz direkt hinter Spitzenreiter Gültlingen – der Sieger dieses Duells könnte sich im Aufstiegsrennen festbeißen. ---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn VfL Nagold VfL Nagold II 14:30 PUSH

Beide Mannschaften wollen im unteren Tabellendrittel wichtige Punkte sammeln. Ottenbronn unterlag zuletzt knapp mit 0:1 in Sulz, zeigte dabei aber eine ordentliche Leistung. Der VfL Nagold II verlor zu Hause mit 0:2 gegen Altburg. Nderim Berisha und Jan Hölzle trafen für die Gäste. Für Nagold ist es bereits die sechste Niederlage, ein Sieg in Ottenbronn wäre dringend nötig, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---

Der 1. FC Altburg ist nach dem 2:0-Erfolg in Nagold weiter auf Erfolgskurs. Nderim Berisha und Jan Hölzle erzielten die Treffer und sorgten dafür, dass Altburg sich in der Spitzengruppe etabliert. Die SG Dornstetten dagegen kassierte eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Oberreichenbach/Würzbach. Marvin Keppler, Christopher Pfrommer und Sandro Dennis Niethammer trafen für die Gäste. Für Dornstetten gilt es, wieder in die Spur zu finden, während Altburg den vierten Sieg in Serie anstrebt. ---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen TSF Dornhan TSF Dornhan 14:30 PUSH

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander. Möttlingen unterlag mit 2:6 in Ahldorf/Mühlen, trotz der Treffer von Steffen Graze und Florian Werth per Eigentor. Thomas Kattner sah zudem Rot in der Schlussminute. Dornhan feierte dagegen beim 2:1 über Althengstett einen Befreiungsschlag. Lamin Bojang brachte sein Team früh in Führung, Albion Muzaqi entschied die Partie kurz vor Schluss. Für beide Teams ist dieses Spiel von enormer Bedeutung – im Abstiegskampf zählt jeder Punkt doppelt. ---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Althengstett Althengstett SV Eutingen SV Eutingen 14:30 PUSH

Der SV Althengstett verpasste beim 1:2 in Dornhan einen möglichen Punktgewinn. Dino Telalovic erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch kurz darauf fiel der Gegentreffer. Der SV Eutingen musste sich ebenfalls geschlagen geben – 1:2 gegen Felldorf/Bierlingen lautete das Ergebnis. Jascha Fauss traf zum Ausgleich, doch Leon Kaiser besiegelte die Niederlage. Beide Teams liegen im Mittelfeld und wollen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. ---