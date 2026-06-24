 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Nordschwarzwald: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Nordschwarzwald

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Kobarg / FuPa-Grafik

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BZL Nordschwarzwald 25/26
BZL Nordschwarzwald
Wittendorf
TSF Dornhan
VfL Nagold II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Nordschwarzwald

Torhüter

Lars Großmann (1. FC Altburg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Manuel Anastacio (Sportfreunde Gechingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Paul Oesterle (TSV Möttlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Jonathan Stockinger (1. FC Altburg): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Paul Eckert (1. FC Altburg): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Henry Sattler (SV Eutingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Adrian Brose (SV Gültlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Andreas Kiwranoglou (Sportfreunde Gechingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Luca Malandra (1. FC Altburg): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Lenny Zipperle (Sportfreunde Gechingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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