Bezirksliga Nordschwarzwald: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Lars Großmann (1. FC Altburg)
Jonathan Stocklinger (1. FC Altburg)
Paul Oesterle (TSV Möttlingen)
Manuel Anastacio (Sportfreunde Gechingen)
Paul Eckert (1. FC Altburg)
Niklas Roller (1. FC Altburg)
Andreas Kiwranog (Sportfreunde Gechingen)
Alessio Lonis (TSF Dornhan)
Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)
Luca Malandra (1. FC Altburg)
Dogukan Kilicaslan (SGM Felldorf/Bierlingen)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
