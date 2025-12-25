Bezirksliga Nordschwarzwald: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Jonathan Stocklinger (1. FC Altburg)

Paul Oesterle (TSV Möttlingen)

Manuel Anastacio (Sportfreunde Gechingen)

---

Mittelfeld

Paul Eckert (1. FC Altburg)

Niklas Roller (1. FC Altburg)

Andreas Kiwranog (Sportfreunde Gechingen)

Alessio Lonis (TSF Dornhan)

---

Angriff

Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)

Luca Malandra (1. FC Altburg)

Dogukan Kilicaslan (SGM Felldorf/Bierlingen)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________