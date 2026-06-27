 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Nordschwarzwald 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BZL Nordschwarzwald
Ergenzingen
Freudenst.
VfL Nagold II
1.FC Altburg

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Nordschwarzwald: Teilnehmer 2026/27

  1. TuS Ergenzingen (Absteiger)

  2. Spvgg Freudenstadt (Absteiger)

  3. VfL Nagold II

  4. 1. FC Altburg

  5. FV GW Ottenbronn

  6. SV Althengstett

  7. SV Gültlingen

  8. SG Ahldorf/Mühlen

  9. SV Baiersbronn

  10. SV Eutingen

  11. SV Wittendorf

  12. SGM Felldorf/Bierlingen

  13. SV Dietersweiler (Aufsteiger)

  14. SV Schönbronn (Aufsteiger)

  15. VfL Ostelsheim (Aufsteiger)

  16. SF Salzstetten (Aufsteiger)

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