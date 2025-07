Andreas Scheler feierte mit dem FC Amberg 2024 den Meistertitel in der Bezirksliga Nord. – Foto: Redaktion Schwandorf

Bezirksliga Nord: Was machen die Meistertrainer der letzten Jahre? Einer kehrte nach mehrjähriger Abstinenz zurück, andere sind aktuell ohne Trainerengagement Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Andreas Wendl Benjamin Urban Bastian Lobinger Wolfgang Stier + 6 weitere

Ein Jahrzehnt ist im Fußball eine lange Zeit, zumal die beliebteste Sportart der Welt ohnehin sehr schnelllebig ist. Wir haben ein Blick in die Vergangenheit geworfen und uns den Trainer gewidmet, die seit 2015 mit ihren Teams in den beiden Bezirksligen Meisterschaften feiern durften. Was machen diese Übungsleiter aktuell? Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den erfolgreichen Coaches der Bezirksliga Nord.

Saison 2014/15

Meister: DJK Gebenbach

Angefangen als Spieler in der Kreisliga Süd und als Trainer in der Bezirksliga Nord, kehrte Markus Kipry nach sechsjähriger Abstinenz Anfang 2022 zurück zur DJK Gebenbach – inzwischen ein Bayernligist. Am Urspringer Weg ist er bis heute als Trainer tätig.





Saison 2015/16

Meister: SV Sorghof

Der heutige A-Klassist durfte in der Vergangenheit sogar für eine Spielzeit Landesliga-Luft schnuppern. Einen großen Verdienst daran hatte der damalige Übungsleiter Thorsten Baierlein, der später auch mit dem SV Hahnbach ans Tor zur Landesliga klopfte. Bei Hahnbach gehört er heute der sportlichen Leitung an.





Meister 2016/17

Meister: 1. FC Schwarzenfeld

Unter Wolfgang Stier glückte den Kickern aus dem Landkreis Schwandorf zum zweiten Mal der Sprung in die dritthöchste Amateuerklasse. Stiers bisher letzte Trainerstation war die SpVgg Schirmitz in der Kreisliga. Derzeit ist er ohne Verein.





Saison 2017/18

Meister: SV Hahnbach

Der bereits angesprochene Thorsten Baierlein war auch mit den Hahnbachern sehr erfolgreich. Anfang 2018 übernahm er das Traineramt von Rüdiger Fuhrmann – und führte die Mannschaft prompt zur Bezirksliga-Meisterschaft. Allerdings verzichtete der Klub damals auf sein Aufstiegsrecht.