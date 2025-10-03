 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der FC Moosinning hat gegen die SpVgg Kammerberg mit 2:0 gewonnen.
Der FC Moosinning hat gegen die SpVgg Kammerberg mit 2:0 gewonnen. – Foto: Johannes Traub

Bezirksliga Nord: Überraschung! Moosinning schlägt Kammerberg

12. Spieltag der Bezirksliga Nord

Mit drei Punkten hätte die SpVgg Kammerberg an die Tabellenspitze springen können. Doch es kam anders. Der bislang schwächelnde FC Moosinning hat sich den Sieg geholt. Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nord auf einen Blick.

Spiele am Freitag

Heute, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
1
0
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
13:00

Morgen, 17:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
17:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
13:30

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:00

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
14:00

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
14:30

