Bezirksliga Nord: Überraschung! Moosinning schlägt Kammerberg

Der FC Moosinning hat gegen die SpVgg Kammerberg mit 2:0 gewonnen. – Foto: Johannes Traub
Mit drei Punkten hätte die SpVgg Kammerberg an die Tabellenspitze springen können. Doch es kam anders. Der bislang schwächelnde FC Moosinning hat sich den Sieg geholt. Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nord auf einen Blick.