Bezirksliga Nord: So sehen die ersten Spieltage aus

Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Nord steht! Analog zur Süd-Staffel handelt es sich um eine vorläufige Variante. Heißt: Änderungen bei den Spielterminen und Anstoßzeiten kann es jederzeit noch geben. An den Spielpaarungen wird sich allerdings nichts mehr ändern. Durch den Wechsel der Chamer Vereine in den „Süden“ und die Rückkehr des 1. FC Schwarzenfeld und des SV Schwarzhofen, hat die Nord-Staffel zusätzlichen Derby-Charakter erhalten. Der Startschuss in die Saison 2026/27 fällt am Wochenende des 17. bis 19. Juli. Die Herbstrunde weist einen Doppel-Spieltag (14./16. August) auf und das Spieljahr endet regulär mit dem 19. Spieltag am 14./15. November. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst: