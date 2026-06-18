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Ligavorschau
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Bezirksliga Nord: So sehen die ersten Spieltage aus
Der erste Spieltag bietet sogleich Derbys in Nabburg und Amberg sowie ein Top-Spiel am Weidener Wasserwerk
von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Landesliga-Absteiger SV Etzenricht (in Blau) und der amtierende Vizemeister SV Hahnbach (Gelb) wollen ein gewichtetes Wort um die vorderen Plätze mitsprechen. – Foto: Jonas Löffler
Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Nord steht! Analog zur Süd-Staffel handelt es sich um eine vorläufige Variante. Heißt: Änderungen bei den Spielterminen und Anstoßzeiten kann es jederzeit noch geben. An den Spielpaarungen wird sich allerdings nichts mehr ändern. Durch den Wechsel der Chamer Vereine in den „Süden“ und die Rückkehr des 1. FC Schwarzenfeld und des SV Schwarzhofen, hat die Nord-Staffel zusätzlichen Derby-Charakter erhalten. Der Startschuss in die Saison 2026/27 fällt am Wochenende des 17. bis 19. Juli. Die Herbstrunde weist einen Doppel-Spieltag (14./16. August) auf und das Spieljahr endet regulär mit dem 19. Spieltag am 14./15. November. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst:
1. Spieltag (17. bis 19. Juli) FC Weiden-Ost – SV Etzenricht (Fr. 18.30 Uhr) SV Schwarzhofen – TSV Tännesberg (Fr. 19 Uhr) SV Inter Bergsteig Amberg – SV Raigering (Sa. 15 Uhr) SpVgg SV Weiden II – SV Hahnbach (Sa. 15 Uhr) SpVgg Pfreimd – SV 08 Auerbach (So. 15 Uhr) TV Nabburg – 1. FC Schwarzenfeld (So. 15.15 Uhr) SpVgg Vohenstrauß – FC Wernberg (So. 15.30 Uhr) 1. FC Schlicht – SF Ursulapoppenricht (So. 17 Uhr)
2. Spieltag (24. bis 26. Juli) SF Ursulapoppenricht – SV Schwarzhofen (Fr. 18 Uhr) SV Hahnbach – SpVgg Pfreimd (Fr. 18.30 Uhr) SV Etzenricht – SpVgg SV Weiden II (Sa. 15 Uhr) TSV Tännesberg – SpVgg Vohenstrauß (Sa. 15 Uhr) SV Raigering – 1. FC Schlicht (Sa. 16 Uhr) SV 08 Auerbach – 1. FC Schwarzenfeld (So. 15 Uhr) FC Wernberg – FC Weiden-Ost (So. 15.15 Uhr) TV Nabburg – SV Inter Bergsteig Amberg (So. 15.15 Uhr)
3. Spieltag (31. Juli bis 2. August) FC Weiden-Ost – TSV Tännesberg (Fr. 18.30 Uhr) SV Inter Bergsteig Amberg – SV 08 Auerbach (Sa. 15 Uhr) SpVgg SV Weiden II – FC Wernberg (Sa. 15 Uhr) 1. FC Schwarzenfeld – SV Hahnbach (Sa. 16 Uhr) SF Ursulapoppenricht – SV Raigering (Sa. 17.45 Uhr) SV Schwarzhofen – SpVgg Vohenstrauß (So. 15 Uhr) SpVgg Pfreimd – SV Etzenricht (So. 15 Uhr) 1. FC Schlicht – TV Nabburg (So. 15 Uhr)
4. Spieltag (7. bis 9. August) SpVgg Vohenstrauß – FC Weiden-Ost (Fr. 19 Uhr) SV Etzenricht – 1. FC Schwarzenfeld (Sa. 15 Uhr) SV Raigering – SV Schwarzhofen (Sa. 16 Uhr) SV 08 Auerbach – 1. FC Schlicht (So. 15 Uhr) FC Wernberg – SpVgg Pfreimd (So. 15.15 Uhr) SV Hahnbach – SV Inter Bergsteig Amberg (So. 15.15 Uhr) TV Nabburg – SF Ursulapoppenricht (So. 15.15 Uhr) TSV Tännesberg – SpVgg SV Weiden II (So. 15.15 Uhr)
5. Spieltag (14. August) SF Ursulapoppenricht – SV 08 Auerbach (18 Uhr) SV Schwarzhofen – FC Weiden-Ost (alle 18.30 Uhr) SV Inter Bergsteig Amberg – SV Etzenricht 1. FC Schwarzenfeld – FC Wernberg SpVgg Pfreimd – TSV Tännesberg SpVgg SV Weiden II – SpVgg Vohenstrauß SV Raigering – TV Nabburg 1. FC Schlicht – SV Hahnbach
6. Spieltag (16. August) SV Etzenricht – 1. FC Schlicht (15 Uhr) SV 08 Auerbach – SV Raigering (15 Uhr) FC Weiden-Ost – SpVgg SV Weiden II (15 Uhr) FC Wernberg – SV Inter Bergsteig Amberg (15.15 Uhr) SV Hahnbach – SF Ursulapoppenricht (15.15 Uhr) TV Nabburg – SV Schwarzhofen (15.15 Uhr) TSV Tännesberg – 1. FC Schwarzenfeld (15.15 Uhr) SpVgg Vohenstrauß – SpVgg Pfreimd (15.30 Uhr)