Bezirksliga Nord 🗣: "Schwacher Auftritt" und "schlechtes Spiel"

Stephan Fürst, Trainer des BC Attaching: »Von uns, in allen Belangen, ein sehr schwacher Auftritt. Gaimersheim hat 60 Prozent Aufwand gereicht, um das Spiel relativ mühelos zu gewinnen. Zwei Elfmeter, beide waren wahrscheinlich gerechtfertigt, bringen uns in Rückstand. Wir machen dann das 1:2 durch einen schönen Kopfball von Maxi Tessner. Ich dachte, wir schmeißen in der zweiten Halbzeit nochmal alles in die Waagschale, aber leider waren wir gestern nicht im Ansatz in der Lage, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen.

Sehr ärgerlich, da ich glaube, dass gestern gegen eine ersatzgeschwächte Gaimershaimer Mannschaft mehr drin gewesen wäre. Das Positive war, dass es in der Kabine sehr ruhig danach war und meine Jungs wissen, dass wir mit so einer Leistung nicht mehr die nötigen Punkte holen werden. Ich erwarte kommendes Wochenende eine Reaktion. Glückwunsch an Gaimersheim.«