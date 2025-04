Bezirksliga Nord: Nefzger rettet Kammerberg – Nächste SVN-Gala

Spiele am Ostersonntag:

Die nächste Gala des SV Neuperlach: Nach dem 4:0 im Top-Spiel gegen Gaimersheim unterstrichen die Münchner erneut ihre Ambitionen. Unbeirrt vom frühen Rückstand durch Lorik Miftari (16.) bewies die Elf von Trainer Dennis Magro einmal mehr Meisterqualitäten.

Zunächst besorgte Enes Kiran in der 35. Minute den Ausgleich, ehe Andreas Petermeier (50.), Cenk Imsak (53.), Didier Nguelefack (74.), Tobias Oesterle (79.) das Ergebnis in der zweiten Hälfte auf 5:1 hochschraubten. Für die unterlegene SpVgg Feldmoching bedeutet die Niederlage das fünfte sieglose Spiel in Serie. Am kommenden Samstag muss die Elf von Daniel Maether beim SE Freising nun eine Reaktion zeigen.

SVN München – SpVgg Feldmoching 5:1

SVN München: Wassim Zormati, Enes Kiran, Mehmet Köse, Baran Sagiroglu (78. Melih Köse), Kerem Tokdemir, Dylan Tougan (71. Enriko Kranjcec), Andreas Petermeier, Cenk Imsak (82. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Rudi Gerhartsreiter (64. Tobias Oesterle), Didier Nguelefack (76. Benjamin Caulker) - Trainer: Dennis Magro

SpVgg Feldmoching: Evgen Welsch, Robert Leidenberger, Harun Balci, Gabriel Ramaj (60. Yanis Ammar), Edon Prebreza (77. Edwin Padan), Marko Colic, Lorik Miftari (74. Solomon Mensah), Emre Yalcin, Jordan Vekonj, Ümit Arik (74. Ahmed Abukar), Tim Chuang - Trainer: Daniel Maether

Schiedsrichter: Paul Görner (Oberding) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Lorik Miftari (16.), 1:1 Enes Kiran (35.), 2:1 Andreas Petermeier (50.), 3:1 Cenk Imsak (53.), 4:1 Didier Nguelefack (74.), 5:1 Tobias Oesterle (79.)

Gelb-Rot: Marko Colic (60./SpVgg Feldmoching/)

Durch eine Energieleistung hat die personalgeplagte SpVgg Kammerberg einen wichtigen Punkt aus Obermenzing mitgenommen: Victor Medeleanu reiste wegen zahlreicher Verletzungen nur mit 13 Mann zum SVW und darf sich am Ende trotz zahlreicher Widrigkeiten über einen Punktgewinn freuen. Nach der torlosen ersten Hälfte besorgte Florian Graf mit seinem schwachen linken Fuß zunächst die Führung für Waldeck. Zu allem Überfluss sah Kammerbergs Andreas Huber in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte. In der 85. Minute schlug dann Alexander Nefzgers Moment, als er einen Freistoß direkt zum Ausgleich verwandelte. SV Waldeck Obermenzing – SpVgg Kammerberg 1:1

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (88. Alexander Hercog), Tarik Kluge (67. Fabian Giudice), Franz Huppert, Marco Stowasser, Hüseyin Ceker (67. Luca Pfletschinger), Florian Graf, Christoph Seizinger, Joel Arthur (65. Robert Schmidt), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Alexander Nefzger, Andreas Huber, Thomas Eichenseer, Mario Stanic, Marko Zec, Berkay Pekrü (71. Daniel Keferloher), Lukas Fladung, Florian Machl, Domenik Kaiser - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Graf (50.), 1:1 Alexander Nefzger (85.)

Gelb-Rot: Andreas Huber (75./SpVgg Kammerberg/)

SV Untermenzing – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1

SV Untermenzing: Anton Schlick, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (61. Lasse Peter Wippert), Philipp Simonides (85. Nico Rosenthal), David Marinkovic (77. Jakob Renner), Paul Greger, Tobias Halfmann (70. Luca Steinert), Maximilian Kriebel, Maximilian Heigl, David Müller (46. Abdou Tchagodomou), Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Erdogan Nasufaj, Dardan Berisha, Eduard Hardok, Marko Miskovic, Arda Torun (82. Alim Sapmaz), Emre Berk (63. Murat Emre Sucuoğlu), Atilla Demir, Ugur Genc, Baris Soysal, Muhammed Can Tural - Trainer: Marko Miskovic - Trainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Anton Schlick (2. Eigentor), 1:1 Moritz Mösmang (45.+1), 2:1 Moritz Mösmang (85.), 3:1 Abdou Tchagodomou (90.+3)

Spiele am Karsamstag:

Sa., 19.04.2025, 14:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt II TSV Rohrbach Rohrbach 1 4 Die Reserve von VfB Eichstätt hat gegen den TSV Rohrbach deutlich mit 1:4 gewonnen. Durch den klaren Erfolg über Eichstätt II ist der TSV Rohrbach weiter im Aufwind und steht mit insgesamt neun Siegen auf Rang elf in der Bezirksliga Nord. Die Mannschaft von Trainer Max Döfler befindet sich mit bisher 70 Gegentoren und 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Vor 80 Zuschauern ging der TSV Rohrbach durch Dominik Kaindl per Foulelfmeter gegen die schlechteste Abwehr der Liga in Front. In der 31. Minute versenkte Jonas Prawda den Ball im Netz. Kurz vor der Halbzeit markierte Markus Bittl das 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Auch nach der Pause dominierte die Mannschaft von Trainer Leon Hagen die Partie. Jonas Prawda sorgte in der 53. Spielminute für den dritten Treffer. In der Nachspielzeit sorgte Enes Mete für den Schlusspunkt. VfB Eichstätt II – TSV Rohrbach 1:4

VfB Eichstätt II: Samuel Biehler, Markus Bittl, Johannes Hallmeier, Raphael Kundinger (59. Bastian Bickel), Julian Scholl, Niklas Matzel (78. Mehmet Güzel), Taavi Hoffmann, Gabriel Sichert, Constantin Zielke, Alexander Meier (88. Semih Maden) - Trainer: Max Dörfler

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Tobias Thoma, Maximilian Merkl (90. Maximilian Amper), Leon Hagen, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Dominik Kaindl, Gabriel Niedermeir (46. Alexander Huber), Jonas Prawda (84. Thomas Schwarzmeier), Philipp Federl, Alem Husejnovic (46. Kai Suzuki) - Trainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dominik Kaindl (10. Foulelfmeter), 0:2 Jonas Prawda (31.), 1:2 Markus Bittl (45.), 1:3 Jonas Prawda (53.), 1:4 Tobias Thoma (90.) Sa., 19.04.2025, 14:30 Uhr SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau FC Gerolfing Gerolfing 5 0 Abpfiff Im Duell zwischen dem SV Nord Lerchenau und FC Gerolfing haben die Hausherren mit 5:0 gewonnen. Dadurch bleiben Michael Westermair und seine Spieler drei Punkte über dem Strich. Der FCG muss sich Sorgen machen. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung noch zum Tabellenende. Noch vor der Halbzeit traf Karl-Heinz Lappe für den SVN in Minute 42 zur Führung. Vor 80 Zuschauern markierte Fabio Zöller Sekunden vor dem Gang in die Kabine das 2:0. Ex-Profi Lappe legte in der 54. und 74. Spielminute nach, ehe Bastian Heigl selbst ins Tor der Gerolfinger (76.) traf. SV Nord München-Lerchenau – FC Gerolfing 5:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Fitim Konjuhi, Yasir Ammar Sami (75. Korbinian Hafner), Edin Smajlovic, Jonas Feldhaus, Arbnor Segashi (75. Achraf Ben Letaifa), Thomas Winterer (60. Patrick Neser), Fabio Zöller (68. Amanuel Wodere), Martin Angermeir, Karl-Heinz Lappe (78. Benedikt Wellnhofer) - Trainer: Michael Westermair

FC Gerolfing: Michael Oblinger (67. Jona Batz), Matthias Hamm (71. Bastian Heigl), Armin Bortenschlager (67. Flaur Bashota), Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Lukas Achhammer, Lukas Keller, David Simm (46. Levin Egredzija), Ahmet Emir Altay, Donat Bashota (60. Florian Grosz), Altan Calim - Trainer: Den Lovric - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (42.), 2:0 Fabio Zöller (44.), 3:0 Karl-Heinz Lappe (54.), 4:0 Karl-Heinz Lappe (74.), 5:0 Bastian Heigl (76. Eigentor)

Der FC Aschheim hat sein Heimspiel gegen den ASV Dachau verloren. Durch einen 2:0-Auswärtserfolg wurde der ASV seiner Favoritenrolle gerecht. Mit diesem Erfolg bleibt die Elf von Coach Matthias Koston im Rennen um den Aufstieg dran. Mit nur fünf Niederlagen und der besten Defensive der BZL Nord darf der ASV Dachau weiter von der Rückkehr in die Landesliga träumen. Der FC Aschheim ist mit 43 Zählern Fünfter. In den vergangenen fünf Partien holte die Mannschaft von Vincenzo Contento nur vier Punkte. Nachdem es torlos nach der ersten Hälfte in die Kabinen gegangen war, drehte Cihan Öztürk in der 47. Minute auf und brachte den ASV in Führung. Für das zweite Tor der Dachauer war Sebastian Mack verantwortlich. In der 87. Minute knipste er zum 2:0-Endstand. FC Aschheim – ASV Dachau 0:2

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Alessandro Contento, Patrick Müller (82. Paul Goldemund), Christos Ketikidis, Alessandro Luzzi, Michael Baumgärtel, Suheyp Trabelsi, Brian Huang (76. Mepa Toungwa), Marcel Schütz (66. Marco Mario Candussi), Baldwin Wilson - Trainer: Vincenzo Contento

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Dimitrios Papadopoulos, Tobias Erl (46. Christoph Krüger), Tim Bürchner, Maximilian Bergner (87. Kerem Barin), Thomas Rieger, Sergen Retzep (75. Antonio Jara Andreu), Niklas Kiermeier (88. Maxim Zakharov), Sebastian Mack, Cihan Öztürk (74. Luca Demmel) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Cihan Öztürk (47.), 0:2 Sebastian Mack (83.)

Der TSV Gaimersheim bleibt durch den 3:1–Heimsieg gegen den BC Attaching erster Verfolger des SVN. Die Offensive der Mannschaft von Manfred Wagner-Kroll hat schon 63 Treffer erzielt und war auch vom BCA nicht aufzuhalten. Insgesamt sammelte der TSV Gaimersheim bereits 18 Siege. Attaching hingegen ist durch die Pleite auf einen Relegationsplatz abgerutscht. In den letzten vier Partien holte die Elf von Stephan Fürst keinen Sieg. Vor 200 Zuschauern verwandelte Nico von Swiontek Brzezinski einen Elfmeter und sorgte in Minute neun für die Führung. Auch Denis Janjic traf in der 37. Spielminute zur 2:0-Führung vom Punkt. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte gelang Maximilian Tessner der Anschlusstreffer für Attaching. Hakan Düzgün machte in der 66. Spielminute mit dem dritten TSV-Treffer alles klar. TSV Gaimersheim – BC Attaching 3:1

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz (78. Ubeyd Demirkol), Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini (86. Tim Kriegl), Hakan Düzgün, Thomas Schreiner (86. Daniel Sierck), Michael Graßl, Elias Burgfeld (65. Franz Reinwald), Denis Janjic (86. Niklas Wolsdorff), Nico von Swiontek Brzezinski - Trainer: Manfred Kroll

BC Attaching: Hans Gamperl, Manuel Thalhammer, Marvin Haug, Lukas Maximilian Hübner, Franz Gamperl (64. Fareed Tourey), Leon Klingseisen, Mathias Staudigl, Patrick Huljina, Nico Franke (59. Abdel Mbohou), Maximilian Tessner (77. Almir Focic), Domenic Hörmann - Trainer: Stephan Fürst

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nico von Swiontek Brzezinski (9.), 2:0 Denis Janjic (37.), 2:1 Maximilian Tessner (45.), 3:1 Hakan Düzgün (66.)

Spiel am Gründonnerstag: