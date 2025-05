Bezirksliga Nord: Muss der Rechenschieber her?

In der Bezirksliga Nord ist zumindest die SpVgg Vohenstrauß durch und braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und wir sind wahnsinnig froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Vohenstrauß gehört einfach in die Bezirksliga. Wir spüren die Erleichterung für die ganze Arbeit in dieser Saison“, fiel Trainer Martin Schuster am Sonntag nach dem 4:0-Auswärtssieg in Tännesberg ein Stein vom Herzen. Anderswo muss weiter gezittert werden. Am letzten Spieltag können mit der DJK Arnschwang (40 Punkte), der SpVgg Pfreimd (39), der SV Grafenwöhr (38) und dem SV Inter Bergsteig Amberg (38) noch vier Vereine Tabellendreizehnter werden. Und damit in die Abstiegs-Relegation müssen. Die anderen drei Teams retten sich direkt. Möglich sind zahlreiche Tabellenkonstellationen.