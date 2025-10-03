 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der FC Moosinning hat mit 1:0 gegen die SpVgg Kammerberg gewonnen.
Der FC Moosinning hat mit 1:0 gegen die SpVgg Kammerberg gewonnen. – Foto: Johannes Traub

Bezirksliga Nord: Moosinning befreit sich gegen Kammerberg

12. Spieltag der Bezirksliga Nord

Mit drei Punkten hätte die Überraschung der Saison an die Tabellenspitze springen können. Doch es kam anders. Der FC Moosinning hat sich nun endlich wieder belohnt. Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nord auf einen Blick.

Spiele am Freitag

Heute, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
1
0

Was für eine Befreiung für Moosinning. Der FC Moosinning, in der Sommerpause mit starken Neuzugängen und als Aufstiegskandidat gesehen, hat sich im Duell gegen die bislang wirklich überraschenden Kammerberger drei Punkte geholt. Vor 170 Zuschauern gelang Marco Esposito in der 73. Minute der Siegtreffer.

Kammerberg verpasst durch die Niederlage den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze und wird aller Voraussicht nach an Plätzen einbüßen. Moosinning hingegen hat erstmal einen Sprung nach oben gemacht und sich heiß ersehnte Punkte geholt.

FC Moosinning – SpVgg Kammerberg 1:0
FC Moosinning: David Auerweck, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (85. Jean Monty Mendama), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (69. Georg Ball), Maximilian Siebald, Christian Häusler (91. Maximilian Reisinger) - Trainer: Christoph Ball
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Robert Villand, Mario Stanić (64. Martin Reindl), Jan Lipovsek, Lukas Fladung, Florian Machl (69. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (69. Peter Graf) - Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Ariane Fichtl - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Marco Esposito (73.)

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
13:00

Morgen, 17:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
17:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
13:30

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:00

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
14:00

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
14:30

