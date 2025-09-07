Bezirksliga Nord LIVE: Tabellenführer Dachau lässt Punkte liegen

Acht Mannschaften spielen am Sonntag in der Bezirksliga Nord. Spitzenreiter ASV Dachau empfängt mit dem FC Moosinning ein vermeintliches Spitzenteam. Nimmt der FCM nun endlich Fahrt auf? In Rohrbach gastiert der TSV Ober- Unterhaunstadt. Zwei Kellerkinder unter sich. Der SVN München-Lerchenau empfängt Kammerberg, während in Altenerding der überraschend stark gestartete FC Gerolfing gastiert. Der 8. Spieltag in der Übersicht.

Der FC Langengeisling musste sich gegen den TSV München 1954 mit 2:0 geschlagen geben. Für die Aufsteiger trafen Berkan Altug und Ahmet Ünal (45. und 62.). Langengeisling spielte aufgrund der gelb-roten Karte von Collin Appiah mehr als eine halbe Stunde in Überzahl, konnte diesen Vorteil aber nicht in Tore umwandeln. Mit den drei Punkten schieben sich die Gäste auf den vierten Platz, die Gastgeber sind Neunter. FC Langengeisling – TSV München 1954 0:2

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer (83. Kilian Stenzel), Maximilian Maier, Severin Stenzel (68. David Riederle), Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (68. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (75. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (68. Carlos Prados) - Trainer: Maximilian Hintermaier

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Manuel Exner, Dennis Appiah (82. Omar Seni Worogo), Berkan Altug (89. Robert Pechkovski), Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (66. Giuliano Rubenbauer), Florian Morina (69. Marcel Scheingraber), Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah

Tore: 0:1 Berkan Altug (45.), 0:2 Ahmet Ünal (62.)

Gelb-Rot: Collin Appiah (58./TSV München 1954/)

Der SV Ampertal Palzing konnte das Duell der Gegensätze gegen den SV Walpertskirchen mit 3:2 durchsetzen. Fabian Radlmaier traf in der ersten Hälfte innerhalb weniger Minuten doppelt (26. und 29.). Noch vor der Pause konnte Felix Zehetmaier für die Gäste verkürzen (44.). In der 80. Minute erzielte Liam Russo die Vorentscheidung, das 2:3 von Florian Baumann kam zu spät (90.). Palzing ist mit fünf Punkten weiterhin Vorletzter, Walpertskirchen erstmal noch Zweiter. SV Ampertal Palzing – SV Walpertskirchen 3:2

SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (88. Simon Emmersberger), Michael Tafelmaier (77. Andrej Valdivia), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (59. Liam Russo), Dominic Schermbach (90. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (85. Laurentino Contu) - Trainer: Enes Mehmedovic

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (56. Christian Käser), Noah Baumann (46. Raphael Hösl), Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (26.), 2:0 Fabian Radlmaier (29.), 2:1 Felix Zehetmaier (44.), 3:1 Liam Russo (80.), 3:2 Florian Baumann (90.+2)

Sieben Buden konnte der TSV Gaimersheim dem FC Fatih Spor Ingolstadt einschenken. Zur Pause stand es bereits 1:4. Nico von Swiontek Brezinski und Hakan Düzgün eröffneten den Torreigen in der Anfangsphase (16. und 19.). Auf den einzigen Ingolstädter Treffer durch Bright Aikhionbare (31.) folgte drei Minuten später der dritte Gaimersheimer Treffer durch Marcus Keilwerth. Sebastian Rutkowski traf in der Folge ins eigene Tor (38.). Nach dem Seitenwechsel fiel Fatih Spor in sich zusammen, Keilwerth, von Swiontek Brzezinski und Domenic Raimann sorgten für die Treffer fünf bis sieben (46., 72. und 75.). Gaimersheim verbessert sich auf den zehnten Platz, Fatih Spor behält die rote Laterne. FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Gaimersheim 1:7

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Emre Berk, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Aaron Toski (57. Muhammed Can Tural), Faniel Brhane (39. Eray Genc), Ugur Genc, Atilla Demir, Mamadou Diallo (72. Semih Karataş), Bright Aikhionbare - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (75. Tim Heidenreich), Nicolae Nechita (75. Phillip Braun), Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (63. Luca Mancini), Thomas Schreiner (53. Denis Janjic), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (63. Domenic Raimann) - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Jonas Klinnert (Roth)

Tore: 0:1 Nico von Swiontek Brzezinski (16.), 0:2 Hakan Düzgün (19.), 1:2 Bright Aikhionbare (31.), 1:3 Marcus Keilwerth (34.), 1:4 Sebastian Rutkowski (38. Eigentor), 1:5 Marcus Keilwerth (46.), 1:6 Nico von Swiontek Brzezinski (72.), 1:7 Domenic Raimann (76.)

Gelb-Rot: Thomas Schreiner (58./TSV Gaimersheim/)

Spiel am Freitag: