Bezirksliga Nord LIVE: Dario Stanic dreht Partie binnen zehn Minuten

Acht Mannschaften spielen am Sonntag in der Bezirksliga Nord. Spitzenreiter ASV Dachau empfängt mit dem FC Moosinning ein vermeintliches Spitzenteam. Nimmt der FCM nun endlich Fahrt auf? In Rohrbach gastiert der TSV Ober- Unterhaunstadt. Zwei Kellerkinder unter sich. Der SVN München-Lerchenau empfängt Kammerberg, während in Altenerding der überraschend stark gestartete FC Gerolfing gastiert. Der 8. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag:

Der Tabellenführer aus Dachau empfing die Moosinninger mit viel Selbtsbewusstsein. Dem Team von Matthias Koston gelang in der ersten Hälfte aber kein Treffer. In der 63. Spielminute erlöste Tobias Erl den Spitzenreiter, doch Stefan Haas glich zwölf Minuten später aus und sicherte den Moosinningern damit ein Unentschieden. ASV Dachau – FC Moosinning 1:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (90. Marco Demmel), Leon Aust, Thomas Rieger, Leon Schleich (78. Kilian Knöferl), Niklas Kiermeier (64. Cihan Öztürk), Harun Mohamed (64. Maximilian Bergner), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (78. Sergen Retzep) - Trainer: Matthias Koston

FC Moosinning: Aaron Siegl, Lukas Winhart (33. David Kamm), Tobias Hartmann, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer (73. Maximilian Schmid), Maximilian Siebald (46. Georg Ball), Christian Häusler (81. Christoph Nottrodt) - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tobias Erl (63.), 1:1 Stefan Haas (75.)

Der TSV Ober- Unterhaunstadt reiste nach Rohrbach und nimmt einen Punkt mit nach Hause. Nach 30 Minuten besorgte Philipp Federl die Führung für die Heimmannschaft. Nach der Pause waren dann die Gäste hellwach und erhöhten kurz nach Wiederanpfiff auf 1:1. Knapp 20 Minuten später erzielten sie sogar den Führungstreffer – Kurnaz war zur Stelle. Doch die Rohrbacher gaben sich nicht auf und glichen kurz vor Schluss durch Philipp Federl aus. Insgesamt trennen sich die beiden Vereine Unentschieden. TSV Rohrbach – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:2

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl, Enes-Fuat Mete (64. Thomas Hammerschmid), Daniel Rückert, Maximilian Amper (46. Niklas Schabenberger), Jonas Prawda, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Schwarzmeier (72. Nico Elfinger), Kai Suzuki (72. Julian Herzer), Erduart Rushiti (75. Michael Sperrer) - Trainer: Philipp Federl

TSV Ober- Unterhaunstadt: Alexander Lindner (46. Nils Stöver), Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow (64. Cem Hezer), Dogan Tiryaki (89. Raul Hirsch), David Polster, Fabio Udella, Baris Soysal, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic (56. Alem Husejnovic), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Philipp Federl (30.), 1:1 Dogan Tiryaki (46.), 1:2 Ramazan Kurnaz (67.), 2:2 Philipp Federl (85.)