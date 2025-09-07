Bezirksliga Nord LIVE: Dario Stanic dreht Partie binnen zehn Minuten

Acht Mannschaften spielen am Sonntag in der Bezirksliga Nord. Spitzenreiter ASV Dachau empfängt mit dem FC Moosinning ein vermeintliches Spitzenteam. Nimmt der FCM nun endlich Fahrt auf? In Rohrbach gastiert der TSV Ober- Unterhaunstadt. Zwei Kellerkinder unter sich. Der SVN München-Lerchenau empfängt Kammerberg, während in Altenerding der überraschend stark gestartete FC Gerolfing gastiert. Der 8. Spieltag in der Übersicht.
Der Tabellenführer aus Dachau empfing die Moosinninger mit viel Selbtsbewusstsein. Dem Team von Matthias Koston gelang in der ersten Hälfte aber kein Treffer. In der 63. Spielminute erlöste Tobias Erl den Spitzenreiter, doch Stefan Haas glich zwölf Minuten später aus und sicherte den Moosinningern damit ein Unentschieden.
ASV Dachau – FC Moosinning 1:1
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (90. Marco Demmel), Leon Aust, Thomas Rieger, Leon Schleich (78. Kilian Knöferl), Niklas Kiermeier (64. Cihan Öztürk), Harun Mohamed (64. Maximilian Bergner), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (78. Sergen Retzep) - Trainer: Matthias Koston
FC Moosinning: Aaron Siegl, Lukas Winhart (33. David Kamm), Tobias Hartmann, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer (73. Maximilian Schmid), Maximilian Siebald (46. Georg Ball), Christian Häusler (81. Christoph Nottrodt) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Tobias Erl (63.), 1:1 Stefan Haas (75.)
Der TSV Ober- Unterhaunstadt reiste nach Rohrbach und nimmt einen Punkt mit nach Hause. Nach 30 Minuten besorgte Philipp Federl die Führung für die Heimmannschaft. Nach der Pause waren dann die Gäste hellwach und erhöhten kurz nach Wiederanpfiff auf 1:1. Knapp 20 Minuten später erzielten sie sogar den Führungstreffer – Kurnaz war zur Stelle. Doch die Rohrbacher gaben sich nicht auf und glichen kurz vor Schluss durch Philipp Federl aus. Insgesamt trennen sich die beiden Vereine Unentschieden.
TSV Rohrbach – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:2
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl, Enes-Fuat Mete (64. Thomas Hammerschmid), Daniel Rückert, Maximilian Amper (46. Niklas Schabenberger), Jonas Prawda, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Schwarzmeier (72. Nico Elfinger), Kai Suzuki (72. Julian Herzer), Erduart Rushiti (75. Michael Sperrer) - Trainer: Philipp Federl
TSV Ober- Unterhaunstadt: Alexander Lindner (46. Nils Stöver), Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow (64. Cem Hezer), Dogan Tiryaki (89. Raul Hirsch), David Polster, Fabio Udella, Baris Soysal, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic (56. Alem Husejnovic), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Philipp Federl (30.), 1:1 Dogan Tiryaki (46.), 1:2 Ramazan Kurnaz (67.), 2:2 Philipp Federl (85.)
In Lerchenau kam es heute zu einem echten Topspiel. Der SV Lerchenau empfang die Spielvereinigung aus Kammerberg. Lange sah es nach einem knappen 1:0-Heimsieg aus, doch die Gäste schlugen spät zurück. Das 1:0 von Besel wurde durch einen Doppelpack von Kammerberg-Stümer Stanic egalisiert. Kammerberg sichert sich mit diesem 2:1-Sieg wichtige drei Punkte für das obere Tabellenfeld.
SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Kammerberg 1:2
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (71. Gabriel Prehl), Andreas Weiß (86. Vukasin Pajic), Martin Angermeir (77. Amanuel Wodere), Karl-Heinz Lappe (88. Noah Simm) - Trainer: Karl-Heinz Lappe
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Marko Bilkic, Jan Lipovsek, Peter Graf (90. Damjan Knetemann), Robert Villand (57. Martin Reindl), Mario Stanic, Domenik Kaiser (60. Lukas Fladung), Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Dominik Besel (24.), 1:1 Dario Stanić (78.), 1:2 Dario Stanić (87.)
Der FC Langengeisling musste sich gegen den TSV München 1954 mit 2:0 geschlagen geben. Für die Aufsteiger trafen Berkan Altug und Ahmet Ünal (45. und 62.). Langengeisling spielte aufgrund der gelb-roten Karte von Collin Appiah mehr als eine halbe Stunde in Überzahl, konnte diesen Vorteil aber nicht in Tore umwandeln. Mit den drei Punkten schieben sich die Gäste auf den vierten Platz, die Gastgeber sind Neunter.
FC Langengeisling – TSV München 1954 0:2
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer (83. Kilian Stenzel), Maximilian Maier, Severin Stenzel (68. David Riederle), Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (68. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (75. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (68. Carlos Prados) - Trainer: Maximilian Hintermaier
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Manuel Exner, Dennis Appiah (82. Omar Seni Worogo), Berkan Altug (89. Robert Pechkovski), Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (66. Giuliano Rubenbauer), Florian Morina (69. Marcel Scheingraber), Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah
Tore: 0:1 Berkan Altug (45.), 0:2 Ahmet Ünal (62.)
Gelb-Rot: Collin Appiah (58./TSV München 1954/)
Der SV Ampertal Palzing konnte das Duell der Gegensätze gegen den SV Walpertskirchen mit 3:2 durchsetzen. Fabian Radlmaier traf in der ersten Hälfte innerhalb weniger Minuten doppelt (26. und 29.). Noch vor der Pause konnte Felix Zehetmaier für die Gäste verkürzen (44.). In der 80. Minute erzielte Liam Russo die Vorentscheidung, das 2:3 von Florian Baumann kam zu spät (90.). Palzing ist mit fünf Punkten weiterhin Vorletzter, Walpertskirchen erstmal noch Zweiter.
SV Ampertal Palzing – SV Walpertskirchen 3:2
SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (88. Simon Emmersberger), Michael Tafelmaier (77. Andrej Valdivia), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (59. Liam Russo), Dominic Schermbach (90. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (85. Laurentino Contu) - Trainer: Enes Mehmedovic
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (56. Christian Käser), Noah Baumann (46. Raphael Hösl), Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier - Trainer: Josef Heilmeier
Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (26.), 2:0 Fabian Radlmaier (29.), 2:1 Felix Zehetmaier (44.), 3:1 Liam Russo (80.), 3:2 Florian Baumann (90.+2)
Sieben Buden konnte der TSV Gaimersheim dem FC Fatih Spor Ingolstadt einschenken. Zur Pause stand es bereits 1:4. Nico von Swiontek Brezinski und Hakan Düzgün eröffneten den Torreigen in der Anfangsphase (16. und 19.). Auf den einzigen Ingolstädter Treffer durch Bright Aikhionbare (31.) folgte drei Minuten später der dritte Gaimersheimer Treffer durch Marcus Keilwerth. Sebastian Rutkowski traf in der Folge ins eigene Tor (38.). Nach dem Seitenwechsel fiel Fatih Spor in sich zusammen, Keilwerth, von Swiontek Brzezinski und Domenic Raimann sorgten für die Treffer fünf bis sieben (46., 72. und 75.). Gaimersheim verbessert sich auf den zehnten Platz, Fatih Spor behält die rote Laterne.
FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Gaimersheim 1:7
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Emre Berk, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Aaron Toski (57. Muhammed Can Tural), Faniel Brhane (39. Eray Genc), Ugur Genc, Atilla Demir, Mamadou Diallo (72. Semih Karataş), Bright Aikhionbare - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (75. Tim Heidenreich), Nicolae Nechita (75. Phillip Braun), Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (63. Luca Mancini), Thomas Schreiner (53. Denis Janjic), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (63. Domenic Raimann) - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Jonas Klinnert (Roth)
Tore: 0:1 Nico von Swiontek Brzezinski (16.), 0:2 Hakan Düzgün (19.), 1:2 Bright Aikhionbare (31.), 1:3 Marcus Keilwerth (34.), 1:4 Sebastian Rutkowski (38. Eigentor), 1:5 Marcus Keilwerth (46.), 1:6 Nico von Swiontek Brzezinski (72.), 1:7 Domenic Raimann (76.)
Gelb-Rot: Thomas Schreiner (58./TSV Gaimersheim/)
Die SC Eintracht Freising feierte im Heimspiel gegen den VfR Garching einen Heimsieg. Joshua Steindorf brachte die Gastgeber früh in Führung. Nach einer halben Stunde glich Mike Niebauer für die Gäste aus. Den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Christoph Glas erzielte vor 140 Zuschauern Fabrizio Brandes.
SC Eintracht Freising – VfR Garching 2:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Iosif Racean, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (76. Florian Huber), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier, Fabrizio Brandes (85. Luca Stubenvoll), Joshua Steindorf - Trainer: Christoph Glas
VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Krautner), Staas Mitko, Dominik Eisl (46. Vitus Eicke), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Leon Sternke (66. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (69. Nino Kardum) - Trainer: Nikolaos Salassidis
Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Joshua Steindorf (5.), 1:1 Mike Niebauer (30.), 2:1 Fabrizio Brandes (73.)