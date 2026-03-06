Bezirksliga Nord LIVE: Befreit sich der SE Freising beim Aufsteiger?

– Foto: Sven Leifer

Der SE Freising empfängt am Freitagabend den TSV Ober- Unterhaunstadt. Der SEF ist inzwischen auf Rang neun abgestürzt, könnte sich mit einem Sieg aber befreien. Ober- Unterhaunstadt braucht dagegen ein Wunder, um der Relegation zu entgehen. Der Aufsteiger hat bereits 16 Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Der 20. Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.