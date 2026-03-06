Bezirksliga Nord LIVE: Befreit sich der SE Freising beim Aufsteiger?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SE Freising empfängt am Freitagabend den TSV Ober- Unterhaunstadt. Der SEF ist inzwischen auf Rang neun abgestürzt, könnte sich mit einem Sieg aber befreien. Ober- Unterhaunstadt braucht dagegen ein Wunder, um der Relegation zu entgehen. Der Aufsteiger hat bereits 16 Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Der 20. Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.