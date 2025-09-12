 2025-09-10T07:23:22.987Z

Achtsamer Start im zweiten Bezirksliga-Jahr: Zehn Punkte nach acht Spielen fuhr die SpVgg Altenerding ein.
Achtsamer Start im zweiten Bezirksliga-Jahr: Zehn Punkte nach acht Spielen fuhr die SpVgg Altenerding ein. – Foto: Zlatko Dipalo

Bezirksliga Nord LIVE: Altenerding reist zum Landesliga-Absteiger

9. Spieltag der Bezirksliga Nord

Ein Flutlichtspiel hat die Bezirksliga Nord für uns am Freitagabend parat. Die SpVgg Altenerding spielt um 20 Uhr in Garching. Der 9. Spieltag im Live-Ticker.

Spiel am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR Garching
SpVgg Altenerding
Altenerding
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Moosinning
Moosinning
SV Ampertal Palzing
Amp Palzing
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
Gerolfing
FC Langengeisling
FC Langengeisling
16:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Gaimersheim
Gaimersheim
SV Walpertskirchen
SV Walpertskirchen
17:00

Spiele am Sonntag

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
Kammerberg
ASV Dachau
ASV Dachau
13:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
SV Nord München-Lerchenau
N. Lerchenau
14:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
München 54
TSV Rohrbach
Rohrbach
15:00

So., 14.09.2025, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
SC Eintracht Freising
SE Freising
17:00

