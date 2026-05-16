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Bezirksliga Nord heute: Wer steigt ab? Wer muss zur Relegation?
Letzter Spieltag startet um 14 Uhr +++ Relegationsplätze noch nicht entscheiden
von Boris Manz · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser
Wer steigt aus der Bezirksliga ab? Zeckern reicht ein Zähler zur Relegation. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
Am Samstagnachmittag startet der 30. Spieltag der Bezirksliga Nord um 14 Uhr. Kalchreuth steht als Bezirksliga-Meister fest, zur Landesliga-Relegation reist Herzogenaurach, doch im Keller fallen noch Entscheidungen. Hüttenbach, Ottensoos und Germania Nürnberg könnten sich direkt retten. Zeckern und Tennenlohe wollen in die Bezirksliga-Relegation.