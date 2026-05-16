 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga Nord heute: Wer steigt ab? Wer muss zur Relegation?

Letzter Spieltag startet um 14 Uhr +++ Relegationsplätze noch nicht entscheiden

von Boris Manz · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser
Wer steigt aus der Bezirksliga ab? Zeckern reicht ein Zähler zur Relegation.
Wer steigt aus der Bezirksliga ab? Zeckern reicht ein Zähler zur Relegation. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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Baiersdorf
Schwaig
ASV Vach
Zirndorf

Am Samstagnachmittag startet der 30. Spieltag der Bezirksliga Nord um 14 Uhr. Kalchreuth steht als Bezirksliga-Meister fest, zur Landesliga-Relegation reist Herzogenaurach, doch im Keller fallen noch Entscheidungen. Hüttenbach, Ottensoos und Germania Nürnberg könnten sich direkt retten. Zeckern und Tennenlohe wollen in die Bezirksliga-Relegation.

Die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord:

Heute, 14:00 Uhr
SC Germania Nürnberg
SC Germania NürnbergGer.Nürnberg
Laufer SV
Laufer SVLaufer SV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Tennenlohe
SV TennenloheTennenlohe
Baiersdorfer SV
Baiersdorfer SVBaiersdorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Zeckern
SpVgg ZeckernZeckern
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf
SpVgg Hüttenbach-SimmelsdorfHüttenbach
FC Ottensoos
FC OttensoosOttensoos
14:00

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags:

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
ASV Vach
ASV VachASV Vach
14:00

Heute, 14:00 Uhr
ASV Zirndorf
ASV ZirndorfZirndorf
SV Schwaig b. Nbg.
SV Schwaig b. Nbg.Schwaig
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Erlangen
SpVgg ErlangenSpV Erlangen
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
DJK-SC Oesdorf
DJK-SC OesdorfOesdorf
14:00