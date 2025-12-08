Bezirksliga Nord: Gewinner, Enttäuschte & vier Trainerwechsel

Hier geht's zum Rückblick der Bezirksliga Süd...
Gewinner
Tabellenführer FC Amberg ist zum jetzigen Zeitpunkt der wohl heißeste Anwärter auf den Meistertitel. Kalkulierbar war die sportliche Erfolg des ehemaligen Regionalligisten – man leistete sich erst eine einzige Niederlage – allerdings nicht. Hingen nach dem Abstieg aus der Landesliga ja doch ein paar Fragezeichen über dem Schanzl. Tatsache ist: Die gleichberechtigten Spielertrainer Friedrich Lieder und Mario Zitzmann haben eine Mannschaft beisammen, die sich entwickelt, die gedeiht. Und die gelernt hat, auch enge Spiele zu gewinnen – im Stile einer Spitzenmannschaft eben. Freilich war auch der FCA im bisherigen Saisonverlauf nicht von Ausrutschern gefeit. So wie etwa im letzten Match des Jahres. Beim 1:1 gegen Upo legte das Team einen enttäuschenden Auftritt hin. Insgesamt treten Torjäger Witzel, Kapitän Schmien und Co. aber ziemlich konstant auf bis hierhin. Setzt sich das im neuen Jahr fort, ist die Meisterschaft definitiv im Rahmen des Möglichen.
Ein kleines Zwischentief hat die SpVgg SV Weiden II eindrucksvoll hinter sich gelassen. In den Wochen vor der Winterpause spielte sich die U23 vom Wasserwerk regelrecht in einen Rausch. Im Besonderen ist der 5:0-Heimsieg gegen Mitkonkurrent FC Raindorf hervorzuheben. Chefcoach Josef Rodler – selbst schon achtfacher Torschütze bei zwölf Einsätzen – und sein „Co“ Stefan Graf dürfen zu Recht stolz auf ihre junge Mannschaft sein. Der amtierende Vizemeister knüpft nahtlos an die starke Vorsaison an und überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz – mit vier Punkten Rückstand auf Amberg. Da ist einiges möglich im Frühjahr.
Auch dem SV Hahnbach darf ein positives Zwischenzeugnis ausgestellt werden. Gerade angesichts des eingeleiteten Umbruchs in der Mannschaft, dürften alle im Hahnbacher Lager zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden. Der Führende der Heimtabelle (8/1/1) liegt als Rangdritter aussichtsreich im Rennen und hat noch ein Nachholspiel im Petto. Laut Aussage der Verantwortlichen hätten es die beiden Trainer Franz Geilersdörfer und Bastian Freisinger – er kehrte im Sommer vom Bayernligisten DJK Gebenbach zurück – geschafft, ein Feuer in der Mannschaft zu entfachen. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, und das Trainerduo sagte unlängst für eine weitere Saison zu. Das Motto für die Restsaison geben die Coaches so vor: „Im neuen Jahr wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen und unseren Fans erneut mutigen, ehrlichen Fußball bieten.“
Mit der Verpflichtung von Bastian Lobinger als neuen Spielertrainer landete der FC Wernberg
einen Coup. Herausgekommen ist das, was sich beide Seiten vorgestellt hatten. Nicht umsonst steht Lobingers Verlängerung schon länger fest. Sportlich läuft es besser und besser. Zu Saisonbeginn hatten die Grün-Weißen immer wieder Pech in den Spielen. Doch es gelang, das Pendel umzuschwenken. Spätestens nach dem 4:0-Sieg im Kirwaspiel gegen Hahnbach war der FC in der Spur. Trotz personeller Rückschläge durch Verletzungen oder Sperren ließ sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen. Von den vergangenen 13 Partien wurde nur eine einzige verloren – auswärts beim FC Amberg. Hintenraus nahm die Offensivabteilung um Lukas Heinrich und Christoph Lindner so richtig Fahrt auf. So kann es weitergehen für den aktuellen Tabellenvierten!Enttäuschte
24 Punkte aus 19 Spielen. Sieben Siege, aber schon neun Niederlagen. Dazu eine negative Heimbilanz (4/0/6). Beim Vorjahressechsten 1.FC Schlicht
hatte man sich sicherlich etwas mehr von der bisherigen Spielzeit erhofft. Auf Rang zehn pausierend, muss der Blick eher nach hinten gerichtet werden. Schwer wog der kurzfristige Abgang von Simon Pirner. Das Talent schloss sich nach den ersten Spieltagen dem Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal an. In der Restrunde geht es für die junge Schlichter Truppe mit Übungsleiter Bastian Ellmaier zunächst einmal darum, den Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher zu wickeln.
Platz 14, erst vier Siege und schon 60 Gegentore: Eine durchwachsene Herbstrunde hat der SV Inter Bergsteig Amberg
absolviert. Speziell die anfällige Defensive bereitet Sorgen. Nur Schlusslicht Schirmitz schneidet da noch schlechter ab. Im Herbst rutschten die Amberger in eine Negativspirale, welche nicht gestoppt werden konnte. Der letzte Dreier datiert vom 21. September. Die prekäre Lage veranlasste die Verantwortlichen schließlich dazu, den Notknopf zu drücken und die Spielertrainer Helmut Jurek und Julian Ceesay zum Jahresende von ihren Aufgaben zu entbinden. Daraufhin trat das Duo sofort zurück. Künftig steht Markus Kipry in der Verantwortung. Er soll in seiner zweiten Amtsperiode beim SVIB die „Kohlen aus dem Feuer“ holen und den Verein vor dem Abstieg retten – notfalls über die Relegation. Klar ist: Für die direkte Rettung bedarf es eines echten Kraftaktes.
Enttäuschend lief's bis jetzt auch für die SG Chambtal
. Der Aufsteiger ist in vielen Spielen nah dran, gibt oft keine schlechte Figur ab. Dass die Kicker aus Weiding und Dalking mithalten können, zeigte sich unter anderem im Rückspiel gegen Primus FC Amberg, das 1:1 unentschieden ausging. Diese Umstände spiegelt die Punkteausbeute jedoch nicht wider. Erst 14 Zähler liegen auf dem Konto der Berger-Crew, die damit auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintert. 13 von 19 Spielen wurden verloren. Es droht die Abstiegs-Relegation.
Selbst die kühnsten Optimisten dürften nicht mehr an ein Wunder glauben. Das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht SpVgg Schirmitz
steht wohl bereits als designierter Absteiger fest und taumelt zurück Richtung Kreisliga. Bei den Weidener Vorstädtern muss man sich eingestehen, dass es für die Bezirksliga schlicht nicht reicht. Die niederschmetternde Bilanz: null Siege, ein Remis und 19 Niederlagen bei 19:76 Toren. Man ist die Schießbude der Liga. Dennoch haben die Mannen von Fabian Hirmer und Markus Peetz noch Ziele für die Restsaison: Sich nicht abschlachten zu lassen, sich erhobenen Hauptes aus der Liga zu verabschieden – und unbedingt noch ein Spiel zu gewinnen!Trainerwechsel
Diesen Sommer drehte sich das Trainer-Karussell ordentlich in der Bezirksliga Nord. So übertrugen einige Vereine die Verantwortung an neue (Spieler-)Coaches. Unter der Saison kam es dann zu vier Stabwechseln auf der Kommandobrücke. Bei den Sportfreunden Ursulapoppenricht musste Aufstiegstrainer Sven Seitz
überraschend seine Sachen packen. Nur wenige Tage später präsentierte Upo mit Andreas Scheler
einen prominenten Namen als Nachfolger. In Tännesberg erklärte Spielertrainer André Klahn
seinen Abschied zum Jahresende. Mittlerweile ist klar, dass es ihn als Spieler in die Bayernliga zur DJK Gebenbach zieht. Die Nachfolgelösung ist festgezurrt. Ibrahim Devrilen
steht künftig an der Seitenlinie des TSV. Zudem trennten sich – wie erwähnt – die Wege des SV Inter Bergsteig Amberg und seiner Spielertrainer Helmut Jurek
und Julian Ceesay
. Routinier Stefan Meisel
sprang für die letzten Partien des Jahres in die Bresche, ehe künftig Markus Kipry
das Sagen hat.
Den ersten Trainerwechsel der Saison vollzog Ende August die DJK Arnschwang: Christian Ranzinger
und der Verein trennten sich einvernehmlich, es übernahm Erich Hartl
. Überdies gab es zwei weitere Trainer-Personalien. Beim 1.FC Schlicht trat Thomas Pirner
von seinem Posten als Co-Trainer ab, beim FC Weiden-Ost schied Marcus Meier
aus dem Gespann aus, wodurch aus einem Trainertrio ein -duo wurde. Dies war aber von langer Hand geplant.Zuschauer
Der Zuschauer-Krösus heißt FC Amberg! Zu den acht Heimspielen des Tabellenführers pilgerten im Schnitt 298 Leute. Damit führt der FCA das Ranking klar vor dem SV Hahnbach (212) und der DJK Arnschwang (210) an. Gut besucht sind auch die Matches von Liga-Newcomer SF Ursulapoppenricht (198). Generell sind die Zuschauerkulissen in der Bezirksliga Nord meist sehr ordentlich. Was das belegt: Selbst die Schlusslichter TSV Tännesberg (128) und SpVgg Vohenstrauß (126) begrüßen durchschnittlich knapp 130 Zuschauer auf ihrem Areal.
Lohnenswert ist auch der Blick auf Einzelspiele. Am meisten los war beim Amberger Stadtderby zwischen dem FCA und Inter Bergsteig. Rund 700 Zuschauer kamen an einem Dienstag an den Schanzl. Auch auf Platz 2 findet sich ein Heimspiel des Spitzenreiters – das gegen Ursulapoppenricht (470). Es folgen weitere Lokalduelle: Pfreimd gegen Wernberg (450), Hahnbach gegen FC Amberg (390) und Arnschwang gegen Chambtal (385). Der ligaweite Zuschauerschnitt liegt bei 168 – womit die Nord-Staffel fast gleichauf mit der „Süd“ liegt. Verglichen zur Vorsaison (Schnitt 151) ist ein Plus auszumachen.