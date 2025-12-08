Bezirksliga Nord: Gewinner, Enttäuschte & vier Trainerwechsel

Hier geht's zum Rückblick der Bezirksliga Süd...





Gewinner



Tabellenführer FC Amberg ist zum jetzigen Zeitpunkt der wohl heißeste Anwärter auf den Meistertitel. Kalkulierbar war die sportliche Erfolg des ehemaligen Regionalligisten – man leistete sich erst eine einzige Niederlage – allerdings nicht. Hingen nach dem Abstieg aus der Landesliga ja doch ein paar Fragezeichen über dem Schanzl. Tatsache ist: Die gleichberechtigten Spielertrainer Friedrich Lieder und Mario Zitzmann haben eine Mannschaft beisammen, die sich entwickelt, die gedeiht. Und die gelernt hat, auch enge Spiele zu gewinnen – im Stile einer Spitzenmannschaft eben. Freilich war auch der FCA im bisherigen Saisonverlauf nicht von Ausrutschern gefeit. So wie etwa im letzten Match des Jahres. Beim 1:1 gegen Upo legte das Team einen enttäuschenden Auftritt hin. Insgesamt treten Torjäger Witzel, Kapitän Schmien und Co. aber ziemlich konstant auf bis hierhin. Setzt sich das im neuen Jahr fort, ist die Meisterschaft definitiv im Rahmen des Möglichen.



Ein kleines Zwischentief hat die SpVgg SV Weiden II eindrucksvoll hinter sich gelassen. In den Wochen vor der Winterpause spielte sich die U23 vom Wasserwerk regelrecht in einen Rausch. Im Besonderen ist der 5:0-Heimsieg gegen Mitkonkurrent FC Raindorf hervorzuheben. Chefcoach Josef Rodler – selbst schon achtfacher Torschütze bei zwölf Einsätzen – und sein „Co“ Stefan Graf dürfen zu Recht stolz auf ihre junge Mannschaft sein. Der amtierende Vizemeister knüpft nahtlos an die starke Vorsaison an und überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz – mit vier Punkten Rückstand auf Amberg. Da ist einiges möglich im Frühjahr.



Auch dem SV Hahnbach darf ein positives Zwischenzeugnis ausgestellt werden. Gerade angesichts des eingeleiteten Umbruchs in der Mannschaft, dürften alle im Hahnbacher Lager zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden. Der Führende der Heimtabelle (8/1/1) liegt als Rangdritter aussichtsreich im Rennen und hat noch ein Nachholspiel im Petto. Laut Aussage der Verantwortlichen hätten es die beiden Trainer Franz Geilersdörfer und Bastian Freisinger – er kehrte im Sommer vom Bayernligisten DJK Gebenbach zurück – geschafft, ein Feuer in der Mannschaft zu entfachen. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, und das Trainerduo sagte unlängst für eine weitere Saison zu. Das Motto für die Restsaison geben die Coaches so vor: „Im neuen Jahr wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen und unseren Fans erneut mutigen, ehrlichen Fußball bieten.“





