Bezirksliga Nord 🗣: Geisling mit zu vielen Fehlern – TSV "überragend"

Zuspruch zwischen 1954 und Langengeisling: Während die Münchner den Gastgeber preisen für ihre Gastfreundschaft, lobt FCL-Co-Trainer Wilson eine technisch starke Mannschaft. Aber: Wilson sieht auch einige Fehler seiner Mannschaft. Der TSV Rohrbach startet stark, vergibt aber Hochkaräter. Am Ende rettet sich der TSV zumindest einen Zähler. Der Erfolgslauf des SV Walpertskirchen ist zunächst gestoppt. Für Trainer Josef Heilmeier geht es nur mehr um den Klassenerhalt. Gegner Ampertal hatte beim Aufeinandertreffen das Glück, das zuletzt fehlte. In Gaimersheim lobt Daniel Hofmann die Derbyleistung seiner Truppe. Gerolfing und Altenerding können beide mit dem Remis leben. Die Stimmen zum 8. Spieltag der Bezirksliga Nord.
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir haben heute einen wichtigen Auswärtspunkt bei einem spielstarken Gegner erkämpft. In der ersten Halbzeit hätten wir vielleicht noch ein Tor nachlegen können. In der zweiten Halbzeit bekommen wir zwei klare Elfmeter nicht für uns. Nach dem ersten nicht gegebenen Elfmeter bekommen wir im Gegenzug Rot und Elfmeter. Träsch kommt mit der Hand hin und verhindert klares Tor. Das war eine klare Entscheidung.
Unser Torwart hält den Elfmeter brutal. Danach erkämpfen wir uns einen Punkt. Dieser geht aufgrund der kämpferischen Leistung auch in Ordnung.«
Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Nach dem unglücklichen Rückstand waren wir präsent und hatten mehr Spielanteile, aber unsere Abschlüsse waren zu ungenau. Nach der Pause haben wir eine Schippe draufgelegt. Der verschossene Elfmeter tut weh. In den letzten 15 Minuten waren wir zu ungenau. Uns fehlte vielleicht auch etwas der Mut. Wir hätten uns heute den Sieg verdient, aber mit dem Remis können wir leben und darauf aufbauen.«
Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: »Das war heute ein souveräner Derbysieg, der noch deutlich höher ausfallen muss. Großes Lob an die Jungs! Ab der ersten Minute waren wir haushoch überlegen. Hinten haben wir Nichts zugelassen und uns nach vorne zahlreiche Chancen erspielt. Super Leistung, so kann es weiter gehen.«
Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Heute haben wir endlich das Glück auf unserer Seite gehabt. Nach schwierigen Wochen war dieser Sieg enorm wichtig für uns. Walpertskirchen war in den ersten zehn Minuten die bessere Mannschaft, doch wir nutzen zwei schön herausgespielte Aktionen und gehen mit 2:0 in Führung. Leider kassieren wir durch einen unnötigen Ballverlust das 2:1. Da dachte ich mir: Bitte nicht wieder so wie in der Vorwoche.
Aber: Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt. Liam Russo macht nach Vorarbeit von Fabi Radlmaier das 3:1 – ein ganz wichtiger Treffer für uns. In der 90. Minute bekommen wir zwar noch das 3:2, aber zum Glück haben wir den Sieg über die Zeit gebracht. Wir hatten zudem zwei riesige Konterchancen, die wir leider nicht gut zu Ende gespielt haben, weil wir die falschen Entscheidungen getroffen haben. Auf der anderen Seite mussten wir noch zwei gefährliche Möglichkeiten von Christian Käser überstehen, der nach seiner Einwechslung bei den Gästen für frischen Wind gesorgt hat. Dieser Erfolg tut uns richtig gut und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.«
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Wir haben sehr gut begonnen und sogar zwei gute Möglichkeiten zur Führung, aber dann machen wir leider wie in den letzten Spielen zu leichte Fehler und laden den Gegner ein. Nach der Pause haben wir alles versucht, aber Palzing hat alles reingeworfen. Chancen zum Ausgleich waren da. Am Ende wäre, denke ich, ein Remis verdient gewesen.
Aber: Aktuell verteidigen wir nicht auf Bezirksliga-Niveau. Jetzt muss dem letzten klar sein, dass wir trotz gutem Start nur um den Klassenerhalt spielen. Palzing wünsche ich weiterhin alles Gute. Enes sowieso, er ist ein Top-Trainer und ein toller Kollege und Mensch.«
Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Unter perfekten Bedingungen haben wir heute gegen eine technisch starke Mannschaft gespielt und am Ende 0:2 verloren. In der ersten Halbzeit haben wir uns durch eigene Fehler geschwächt und unsere Chancen nicht genutzt. Nach dem Gegentor hätten wir kurz vor der Pause fast noch das 0:2 kassiert, sodass wir mit dem 0:1 zur Halbzeit sogar noch gut bedient waren.
In der zweiten Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten durch die Rote Karte gegen den Gegner 20 Minuten Überzahl. Leider haben wir diese Phase nicht genutzt, sondern uns zu hektisch zu schnellen langen Bällen entschieden, anstatt geduldig im Aufbau zu bleiben. Stattdessen kassieren wir noch einen Konter zum 0:2. In der 80. Minute hält der gegnerische Torwart eine hundertprozentige Kopfballchance überragend – mit einem Anschlusstreffer wäre es sicher noch einmal spannend geworden. Glückwunsch an München 54 zum Sieg und alles Gute für den weiteren Saisonverlauf.«
Mohamed Asad, Sportdirektor von München 54: »Zunächst müssen wir uns bei Langengeisling bedanken für diese herzliche Begrüßung auf einer Top-Anlage. So viel Gastfreundschaft ist uns nie entgegengekommen und ist nicht selbstverständlich.
Zum Spiel: Das Spiel ging anfangs hin und her. Beide Teams hatten Torchance. Kurz vor der Halbzeit sind wir mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht etwas mehr vom Spiel bis zur Gelb-Roten Karte. In Überzahl hatte der Gastgeber etwas Oberwasser, aber unsere Defensive war nicht zu knacken. Hervorzuheben ist die starke Leistung unseres Torwarts. Genau in der Drangphase des Gegners kontern wir dann, und erhöhen auf 2:0. Insgesammt war es kein Fußballleckerbissen, aber dafür ein sehr faires Spiel. Ich denke, der Sieg war verdient. Für den Rest der Saison wünschen wir Langengeisling noch viel Erfolg.«
Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »In der ersten Halbzeit müssen wir Ober- Unterhaunstadt mit all unseren Chancen eigentlich erledigen, da muss die Sache durch sein. In der zweiten Halbzeit kassieren wir dann zwei Gegentore nach Standards und liegen plötzlich hinten. Zwar machen wir noch das 2:2, aber im Großen und Ganzen müssen wir das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entscheiden. Dann ist der Kas bissen.«