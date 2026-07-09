Bezirksliga Nord: Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick Was hat sich zum Saisonwechsel im Kader der 16 Vereine getan? von Florian Würthele · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Prominente Neuerwerbung der SF Ursulapoppenricht: Ex-Profikeeper Wolfgang Hesl. – Foto: Wolfgang Zink

Das Sommer-Transferfenster ist seit dem 1. Juli geschlossen. Jetzt können Spieler nur noch als Vertragsamateur den Verein wechseln. Was hat sich in den Kadern der 16 Klubs aus der Bezirksliga Nord getan? So viel vorweg: relativ viel. Vor allem der SV Inter Bergsteig Amberg und der 1. FC Schlicht waren auf dem Transfermarkt ziemlich aktiv. Die Sportfreunde Upo haben sich mit Wolfgang Hesl (40) einen langjährigen Profikeeper geschnappt. Lediglich zwei Vereine – der 1. FC Schlicht und die SpVgg Vohenstrauß – haben einen Trainerwechsel vollzogen. Wir haben alle Zu- und Abgänge für Euch zusammengefasst:

1. FC Schlicht

Trainer: Sven Seitz (neu)

Zugänge: Martin Popp (DJK Ammerthal), Antoine Agbeve, Daouda Barry (beide SV Inter Bergsteig Amberg), Markus Graf, Sven Seitz (beide SF Ursulapoppenricht), Philipp Grunewald, Joel Lichtenfeld (beide SV Schmidmühlen), Jannik Schmutzer, Damion Perrin (beide SpVgg SV Weiden), Erick Munoz Velasco, Linden Eberle, Marco Simaj (alle SV Concordia Hütten), Benedikt Liebenow (eigene Jugend)

Abgänge: Maximilian Sailer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Jonas Pirner, Felix Hummel (beide FC Amberg), Jakob Pilhöfer (SV Raigering), Lukas Pirner (Freier TuS Regensburg)





1. FC Schwarzenfeld

Trainer: Mathias Meßmann (wie bisher)

Zugänge: Marius Hinkel (ATSV Pirkensee-Ponholz), Roko Prstec (TSV Detag Wernberg), Alioune Fall (SC Luhe-Wildenau), Ledion Spahija, Fabian Keckstein, Hendrik Ackermann, Kevin Meierhofer, Tim Bösl, Christoph Vogel (alle eigene Jugend)

Abgänge: Thomas Bayerl (Karriereende), Samuel Hadasch (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Yacine Amara (TV Nabburg), Adam Krumrein (1. FC Rieden)







FC Weiden-Ost

Trainer: Philipp Siegert (wie bisher)

Zugänge: Fabian Gersing (SpVgg Vohenstrauß), Lorenz Hilburger (SpVgg Schirmitz), Vincent Frisch (eigene Jugend)

Abgänge: Niklas Strohbach (DJK Weiden), Eric Schlesinger, Samuel Solter (beide SpVgg SV Weiden II), Thomas Listl (FC Wernberg)





FC Wernberg

Trainer: Bastian Lobinger (wie bisher)

Zugänge: Armin Gegic (SV Hubertus Köfering), Jonas Wunder (SpVgg Schirmitz), Thomas Listl (FC Weiden-Ost)

Abgänge: Christopher Meller (FC Thalmassing), Patrick Greindl (TV Nabburg), Lukas Heinrich (SpVgg Mögeldorf)









SF Ursulapoppenricht

Trainer: Andreas Scheler (wie bisher)

Zugänge: Wolfgang Hesl (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Kevin Amaizo (TSV Tännesberg), André Karzmarczyk (DJK Ammerthal), Adam Bartl, Dominik Hendrych (beide Viktoria Marienbad/Tschechien)

Abgänge: Tizian Hammer (FC Amberg), Markus Graf (1. FC Schlicht), Lukas Libotovsky, Michael Weizer (beide Karriereende), Elias Grünwald (TuS Rosenberg), Alexander Bittner (SV Hahnbach), Maximilian Pernicky (SV Raigering), Max Baierl (SV Wenzenbach), Paul Fischer (SpVgg Trabitz)





SpVgg Pfreimd

Trainer: Michael Hartlich (wie bisher

Zugänge: Bastian Schreier (SV Schwarzhofen), Julian Kiener (SC Luhe-Wildenau), Daniel Wolf, Max Strehl, Christoph Weidl, Leon Pürzer, David Rustler (alle eigene Jugend)

Abgänge: Florian Bertelshofer (TSV Detag Wernberg), Philipp Schön (SG Gleiritsch / Trausnitz), Lukas Sebald (SV Trisching)





SpVgg SV Weiden II

Trainer: Josef Rodler (wie bisher)

Zugänge: Eric Schlesinger, Samuel Solter (beide FC Weiden-Ost), Jan Runge, Nico Braunschläger, Patrick Gleißner, Darian Pascu, Aaron Kleber, Julian Grünauer, Toni Eder (alle eigene U19)

Abgänge: Daniel Kutlak (TSV Tännesberg), Paul Richthammer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Johannes Jähring (SV Mitterteich), Jannik Karger (SpVgg Bayreuth II), Benjamin Bock, Lennart Vollath, Marcel Kargus, Yannik Metzler (alle Ziel unbekannt)





SpVgg Vohenstrauß

Trainer: Nicholas Neidhardt (neu)

Zugänge: Felix Eichinger, Florian Krapf (beide SpVgg Schirmitz), Quirin Haberl (SG Gleiritsch / Trausnitz), Phillipe Gonsior (ASV Neustadt/WN), Sandor Balogh (SV Mitterteich), Lukas Mudra (Tschechien), Lukas Maxa (Petrin Pilsen), Marcello Brenner (eigene Jugend)

Abgänge: Fabian Gersing (FC Weiden-Ost), Lukas Grünauer (TSV Eslarn), Jonas Fritsch (SV Waldau), Daniel Bergmann (FSV Waldthurn), Thomas Schieder, Benjamin Werner (beide Karriereende), Phillip Frank (SpVgg Schirmitz)





SV 08 Auerbach (Aufsteiger)

Trainer: Daniel Maier (wie bisher)

Zugänge: Julian Schäffner (ASV Michelfeld), Michael Singer, Lukas Merkel (beide eigene Jugend)

Abgänge: Paul Zura (Umzug)





SV Etzenricht (Absteiger)

Trainer: Andreas Wendl (wie bisher)

Zugänge: Ben Kippes (DJK Neustadt/Waldnaab), Sebastian Treml, Noah Hammer (beide SpVgg Schirmitz)

Abgänge: Noah Scheler (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Martin Pasieka (SVSW Kemnath), Nick Sperlich (FC Amberg)





SV Hahnbach

Trainer: Franz Geilersdörfer und Bastian Freisinger (wie bisher)

Zugänge: Simon Madl, Luca Roth (beide SC Germania Amberg), Paul Raum (SV Etzelwang), Alexander Bittner (SF Ursulapoppenricht), Julian Lindner (SV Raigering U19), Bastian Schinke, Adam Toth, Johannes Pesold, Johannes Graf (alle eigene Jugend)

Abgänge: Fabian Schötz (Karriereende)





SV Inter Bergsteig Amberg

Trainer: Markus Kipry (wie bisher)

Zugänge: Andrej Dauer (FSV Gärbershof), Marc Arbogast (SV Hubertus Köfering), Timo Rubenbauer (SV Raigering), Max Völlger, Bastian Kattner (beide SV Raigering U19), Noah Fellner (TuS/WE Hirschau), Alex Schmid (TSV Kümmersbruck), Adam Leifridt (FC Amberg), Roman Leifridt (SV Hubertus Köfering), Sven Weizer (DJK Ursensollen)

Abgänge: Antoine Agbeve, Daouda Barry (beide 1. FC Schlicht), Erik Dulik (Ziel unbekannt), Artur Becker (TSV Detag Wernberg), Marco Arieta (SpVgg Ebermannsdorf), Harry Gittel, Remiguesz Szewczyk, Mesko Becirovic (alle SC Germania Amberg), Stefan Meisel, Sergej Hofmann (beide Karriereende)





SV Raigering (Aufsteiger)

Trainer: Martin Kratzer (wie bisher)

Zugänge: Simon Koberstein (DJK Ammerthal), Valentin Graml, Artur Mycka (beide FC Amberg), Jonas Heindl (SC Luhe-Wildenau), Jakob Pilhöfer (1. FC Schlicht), Maximilian Pernicky (SF Ursulapoppenricht), James Bucher, Daniel Ehbauer, Linus Wiesneth, Luis Kölbl, Bastian Kreitlein,Tobias Blankenburg (alle eigene Jugend)

Abgänge: Markus Forster (DJK Ammerthal II), Timo Rubenbauer (SV Inter Bergsteig Amberg), Michael Sommerer, Markus Paul, Alexander Egerer (alle Karriereende)





SV Schwarzhofen

Trainer: Adi Götz (wie bisher)

Zugänge: Umut Demirtas (TSV Nittenau), Max Wißmann (SpVgg SV Weiden), Moritz Auburger, Felix Auburger (beide TSV Dieterskirchen)

Abgänge: Nico Denkewitz (TSV Detag Wernberg), Bastian Schreier (SpVgg Pfreimd), Dior Leka, Marc Schneeberger, Johannes Koller (alle SG Neukirchen-Balbini / Kleinwinklarn)





TSV Tännesberg

Trainer: Ibrahim Devrilen (wie bisher)

Zugänge: Kai Wolfram (TB 03 Roding), Daniel Kutlak (SpVgg SV Weiden II), Luis Kneissl (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Luca Kaiser (SC Luhe-Wildenau), Jonas Ambrosch (SG Niedermurach / Pertolzhofen), Nicolai Heuberger, Louis Kraus (beide eigene Jugend)

Abgänge: Ari Kennedy (DJK Gebenbach), Kevin Amaizo (SF Ursulapoppenricht), Luca Wittmann (SV Etzenricht II), Mert Selvi (TSV Pleystein), Lukas Pavlicek (TSV Eslarn)





TV Nabburg (Aufsteiger)

Trainer: Stoyan Stoykov und Ralph Egeter (wie bisher)

Zugänge: Jan Dirmeier (TSV Klardorf), Patrick Greindl (FC Wernberg), Yacine Amara (1. FC Schwarzenfeld)

Abgänge: Philipp Magerl (SV Trisching), Andreas Richter (TuS Schnaittenbach)