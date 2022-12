Bezirksliga Niederrhein: Wer startet erfolgreich in die Rückrunde? In der Bezirksliga Niederrhein startet die zweite Saisonhälfte - hier gibt es alle Informationen zum 16. Spieltag.

Noch zwei Spieltage stehen in diesem Jahr in der Bezirksliga an - angefangen mit dem Rückrunden-Auftakt an diesem Wochenende! In den meisten Klassen ist es spannend, spät gibt es vor Weihnachten nochmal Spannung auf allen Plätzen. Hier gibt es die Informationen zum 16. Spieltag.