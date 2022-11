So läuft der 14. Spieltag der Bezirksliga am Niederrhein. – Foto: Olaf Wesling

Bezirksliga Niederrhein: So llief der 14. Spieltag! Das sind die Partien des 14. Spieltags aller Bezirksliga-Staffeln am Niederrhein in der Übersicht.

Bereits am Donnerstag gab es zwei Partien des 14. Spieltags der Bezirksliga am Niederrhein, mit dem Spiel zwischen dem VfL Tönisberg und der DJK Twisteden in Gruppe 4 ging es am Freitag weiter. Vier Spiele standen dann am Samstag an, die übrigen Partien vor der Pause zu Totensonntag gab am Sonntag auf dem Programm.

DJK Sparta Bilk – DJK Gnadental 1:1

DJK Sparta Bilk: Sebastian Semper, Florian Gnida, Adnan Hotic, Leon Schüler, Timo Brettschneider, Roman Nahimi, Andreas Plödereder (43. Moubarak Abdousamadou), Rene Reuland, Ben Abelski, Mino Kayser (81. Gökhan Dalmis), Ayoub Alaiz - Trainer: Darius Ferber - Trainer: Gabriel Bittencourt

DJK Gnadental: Yassin Fabian Rahnane, Pierluigi Principe, Volkan Özkan, Maximilian Fells, Jonas Vincent Königs, Malte Hauenstein, Marco Czempik, Andrej Hildenberg, Maurice Girke, Derman Disbudak, Samir Derris - Trainer: Mehmet Yilmaz - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Muhammed Pinar () - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Samir Derris (26.), 1:1 Ben Abelski (48.)



SG Rommerskirchen-Gilbach – TV Kalkum-Wittlaer 3:2

SG Rommerskirchen-Gilbach: Dominik Lingweiler, Luca Knuth, Jan Schumacher, Julian van den Brock (75. Elias Otten), Niklas Hanen, Paul Gaebler, Kevin Zorn, Marco Lipinski (70. Flamur Berisha), Frederic Leufgen, Jorgo Dino (94. Sven Rutenberg), Francesco Giorno (88. Torben Kossler) - Trainer: Nando Riccio

TV Kalkum-Wittlaer: David Nowakowski, Christian van Bebber (77. Abdel Karim Teraa), Batuhan Dikyol, Maurice Bersch, Jan Klug (46. Lars Jansen), Konstantin Richter, Marc Bäsner, Emirkan Dikyol (77. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Erlind Ismani (77. Edmund Cardinale), Marlon Kramer (77. Leandro Diego Heintze), Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Martin Rauh () - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Jorgo Dino (8.), 2:0 Paul Gaebler (16.), 3:0 Paul Gaebler (39.), 3:1 Leandro Diego Heintze (54.), 3:2 Maurice Beume (59. Foulelfmeter)



VfL Jüchen-Garzweiler – Lohausener SV 6:0

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Thienel, Sven Moseler, Lucas Esser, Tim Heubach, Pascal Moseler, Dragan Kalkan (76. Daniel Una Dominguez), Ben Venhaus (85. Thorben Hasler), David Alexandre Alves Oliveira (66. Jan-Niklas Alexander Jaspers), Nils Malte Poll, Fatlum Ahmeti (61. Erik Pöhler), Alen Muratovic (54. Alexander Hahn) - Trainer: Marcel Winkens

Lohausener SV: Tim Maximilian Vircsik, Lennart Auer, Laurance Doru Celik, Tobias Mombartz (65. Marlon Wettwer), Marvin Klimas, Gerrit Eul (57. Nils Sprenger), Jakob Stangier, Albert Große-Ophoff (80. Till Friedrich), Michael Behlau, Yu Taya, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Joshua Vines (Monheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sven Moseler (6.), 2:0 Fatlum Ahmeti (11.), 3:0 Sven Moseler (18.), 4:0 Fatlum Ahmeti (45.+1 Handelfmeter), 5:0 David Alexandre Alves Oliveira (45.+3), 6:0 Pascal Moseler (73.)

Rot: Lennart Auer (45./Lohausener SV/Handspiel auf Linie)



SC Unterbach – TSV Urdenbach 0:0

SC Unterbach: Marlo Schmitz, Ali Kassar, Timo Bischoff, Sven Gehrmann, Othmane El Atiki (90. Dashnor Gashi), Marin Lilic (15. Aaron Sandten), Shunta Murakami, Cedric Giesen, Timo Auschner, Tolga Bozkurt, Fabian Kostkowski (67. Mohamed Galil) - Trainer: Andrea Del Polito - Trainer: Roberto Marquez

TSV Urdenbach: Daniel Muckel, Philipp Adrian Zimmermann, Niklas Spieker, Marvin Borchers, Marcel Gerst, Matthias Gerlitz, Paul Walter Kirchberg, Marc Daehne, Moritz Dominicus, Lars Schwede, Dominik Budde (38. Shintaro Ominami) - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Slawomir Schulte

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 125

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore



TuS Gerresheim – FC Kosova Düsseldorf 1:4

TuS Gerresheim: Jakob Bongers, Marcel Schröder, Roland Oppong (84. Calvin-Lee Klein), Maurice Müller (67. Jan-Eric Heydn), Robert Körber, Idrissa Koulibaly (56. Timo Ziegler), Ibrahim Dogan, Sascha Bechert, Yetkin Demir, Fabian Stutz, Marco Meyer (56. Bastian Wüster) - Trainer: Marcel Dialler - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou - Trainer: Harald Becker

FC Kosova Düsseldorf: Jonas Janssen, Enes Schmidt (91. Albion Ilazi), Shiqeri Alili, Vulnet Mustafoski, Irfan Nebi, Astrit Hyseni, Xhulio Lickollari (66. Shkelqim Hyseni), Rilind Salihi (87. Saverio Amoroso), Daniel Mion (73. Naser Ilazi), Sergei Makedonskyi, Aljusan Jasarov

Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Fabian Stutz (4.), 1:1 Enes Schmidt (14.), 1:2 Shiqeri Alili (15.), 1:3 Soner Gökce (25.), 1:4 Naser Ilazi (85.)



TSV Bayer Dormagen – TSV Eller 04 1:0

TSV Bayer Dormagen: Arthur Rothkegel, Lukasz Koziatek, Maurice Roggendorf, Florian Kluth, Niklas Schubert, Marc Naroska, Marius Fraßek, Etienne Zagorica (88. Bek Osaj), Dario Russo, Alexander Hauptmann (75. Andre Tareco Duarte), Niclas Kuypers (85. Dominik Dobras) - Trainer: Ayhan Karadeniz - Trainer: Marco Niestroy

TSV Eller 04: Julian Gaszak, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Oliver Wirz, Yavuz Erdogan, Claudio Gangi, Anas El-Rifai, Nisar El Fayyad, Tadun-Scott Weldert, Tim Kasparek, Pierre-Isaac Mouaya - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Lukasz Koziatek (60.)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 1:4

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Walter, Tim Aydt, Maximilian Budek, Alexander Deucker, Seiki Kumano (50. Johannes Zwanzig), Nick Potzinger, Yuchan Lee, Philipp Layer, Roman Werner (67. Emanuele Frasca), Milton Lesosio (50. Hiroto Sasakawa), Yassir Daou (74. Chayeb Achraf) - Trainer: Matthias Castens

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Andreas Schulz (86. Andre Becker), Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dennis Buttchereit, Tomoya Murata, Kai Pelzer, Dominik Schillings (90. Daouda Kone), Nils Jochmann (88. Alexander Czech), Marcus Buchen (90. Esteban Mancuso), Sascha Elfmann - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Marcus Buchen (32.), 0:2 Marcus Buchen (44.), 1:2 Luca Fin Hesshaus (77. Eigentor), 1:3 Tomoya Murata (80.), 1:4 Tomoya Murata (90.+4)



VfL Benrath – BV Wevelinghoven 0:3

VfL Benrath: Ryosuke Inagaki, Oguzhan Aslan (75. Volkan Kahraman), Taehyeong Kim, Idriss Amadou Peki, Amin Baghouse, Ismail Issallaman, Michael Kijach, Mustafa Cem Beydagi (61. Philipp Schottke), Christopher Dawda Jobarteh, Shintaro Tagawa - Trainer: Ismail Hajjam

BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Adnan Sakkal (82. Jeanpierre Palko), Dominik Peik, Clemens Goetz, Alexander Kring (75. Tayfun Kula), Oliver Esser, Dennis Höfling, Milton Soares-Lamas (88. Karl Peiffer), Yannik Neumann (82. Jan Sönke), Simon Becker, Manuel Sousa - Trainer: Jesco Neumann

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Yannik Neumann (11.), 0:2 Yannik Neumann (24.), 0:3 Manuel Sousa (90.) ____ Das ist der nächste Spieltag

So., 27.11.22 14:30 Uhr DJK Gnadental - VfL Benrath

So., 27.11.22 14:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Gerresheim

So., 27.11.22 14:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Unterbach

So., 27.11.22 14:30 Uhr TSV Urdenbach - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 27.11.22 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk

So., 27.11.22 15:00 Uhr Lohausener SV - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 27.11.22 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

So., 27.11.22 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

SSV Bergisch Born – BV Burscheid 7:0

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marin Postic, Alexander Eicker (70. Dominik Baumann), Asaad Waher Omar, Ruben Schmitz-Heinen, Luca Postic (82. Dennis Rauchhaus), Nico Postic, Nick Salpetro, Philip Frederik Folkerts, Jannic Jens Kilter (25. Anis Geus), Jannik Hoffmeister (77. Carmelo Salpetro) - Trainer: Tim Janowski

BV Burscheid: Hausser Garmini, Filipe De Almeida, Ousama Asrout (77. Enes Türksoy), Berfo Fidel Kadem, Hazar Iz, Tom Jalowietzki, Amine Brahimi, Hakan Özkan, Cengiz Cetin, Enes Yagiz, Hüseyin Yalcin - Trainer: Yakup Karakus

Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg () - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Jannik Hoffmeister (31.), 2:0 Nick Salpetro (45.+1), 3:0 Nico Postic (47.), 4:0 Alexander Eicker (49.), 5:0 Nick Salpetro (70.), 6:0 Anis Geus (72. Foulelfmeter), 7:0 Carmelo Salpetro (85.)



TSV Ronsdorf – SSV Germania Wuppertal 2:1

TSV Ronsdorf: Pascal Peinecke, Julian Bente, Lasse Palsbroecker, Sven Jürgen von der Horst, Kai Miltenberger, Nico Langels, Deyar Janko (56. Berkan Uslu), Sebastian Schmieta (46. Kevin Fajkis), Amos Claude Tusevo (91. Björn Beckmann), Prosper Malua-Kikangila (92. Schad Hassan), Jean Baumgarten (74. Johannes Frey) - Trainer: Denis Levering

SSV Germania Wuppertal: Justin Herkenrath, Ben-Elias Kaul, Mersad Alijevic, Jannick Weitzel, Davide Leikauf, Mario Filai (66. Luca Sascha Phillip Liebetrau), Georgios Pagel (66. Hendrik Hoffmann), Nico Sudano, Thomas Held, Pascal Glittenberg (79. Iheb Khaled), Christian David - Trainer: Peter Radojewski

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Prosper Malua-Kikangila (33.), 1:1 Thomas Held (55.), 2:1 Berkan Uslu (87.)



SV Solingen 08/10 – Sportfreunde Baumberg II 6:2

SV Solingen 08/10: Dennis Trunschke, Tayfun Peksoy (67. Cihan Demirtas), Jonas Möller, Nils Freitag (74. Maximilian Noll), Melih Kücük, Marvin Stahlhaus, Eric Nelkenbrecher, Altin Shala (84. Carlo Girardi), Mehmet Karakus, Giovanni Spinella (77. Baki Kerim Hayta), Ali Assakour (84. Leon Niederelz) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Sportfreunde Baumberg II: Normen Litschko, Athanasios Melas, Dustin Dirks, Roken Tchouangue, Nahum Belay Ghebressulasie, Chanon Karsten Kiwitt (58. Eric Hellwig), Faissal El Amrani (46. Ali Daour), Tim Scharpel, Maurice Nawrath, Yannick Krohn (58. Leon Wolfgang Wieczorek), Mario Stoffels (81. David Pfleging) - Trainer: Marvin Prasse - Trainer: Frank Stoffels

Schiedsrichter: Nils Lian Grothaus (Wuppertal) - Zuschauer: 48

Tore: 1:0 Giovanni Spinella (6.), 1:1 Mario Stoffels (25.), 2:1 Mehmet Karakus (27.), 3:1 Eric Nelkenbrecher (29.), 4:1 Altin Shala (52.), 5:1 Giovanni Spinella (76.), 5:2 Maurice Nawrath (87.), 6:2 Marvin Stahlhaus (90.)



SC 08 Radevormwald – SSV Berghausen 2:0

SC 08 Radevormwald: Yannik Prahl, Jan Gülicher (47. Jonas Hardok), Yannik Korselt, Joel Schneider, Fabian Kleinjunge, Niklas Brocksieper, Arik Harnischmacher, Fynn Jonathan Schneider (72. Doriano Fischer), Titus Hoffmann, Dennis Berke (87. Till Kalkuhl), Philipp Andreas (68. Daniel Kalteis) - Trainer: Zdenko Kosanovic

SSV Berghausen: Oliver Wazakowski, Martin Czogalla, Danny Paulmann, Jens Weidenmüller, Robin Scholer (75. Benedikt Bruser), Benedikt Brusberg, Florian Franke (85. Jonas Hofmeier), Nils Dames, Alexander Francke, Emilio Evangelista (62. Maurice Grünewald), Dennis Herhalt - Trainer: Sven Otto - Trainer: Andre Köhler

Schiedsrichter: Marcel Matthias Kleinsorge (Wuppertal) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Fynn Jonathan Schneider (45.), 2:0 Titus Hoffmann (56.)



HSV Langenfeld – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:3

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Ben Rapp (58. Ayoub El Morabiti), Nephthalie Ngoma Ndey, Christopher Luis Dietz, Sven Steinfort, Finn Jaron Schwake, Leon Wallraf, Arian Ugljani (46. Daniel Meijning), Dustin Beyen, Severin Krayer, Ahmed El Morabiti - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Abdelkarim Haddad - Trainer: Marc Adomako

1. Spvg. Solingen Wald 03: Nikolaos Gidopoulos, Max Schreckenberg, Manuel Molina-Fertitta, Georgios Siadas (95. Tim Jonas Schreckenberg), Niklas Noah Albrecht (97. Maximilian Elias Kofner), Fatih Sezer, Matteo Agrusa (63. Klaus Duplex Songue), Konstantinos Tsiougaris, Robin Raaphael Heist, Vagner Canjura Vieira Cassama (23. Antonios Kamplionis), Davide Mangia (94. Vincenzo Lorefice) - Trainer: Fabian Springob

Schiedsrichter: Martin Kadzioch (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Davide Mangia (5.), 0:2 Matteo Agrusa (25.), 1:2 Daniel Meijning (69.), 1:3 Davide Mangia (90.+5 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Daniel Meijning (84./HSV Langenfeld/)



BV Gräfrath – TSV Solingen 2:5

BV Gräfrath: Florian Kölmel, Bahadir Can (9. Maximilian Pinior), Emmanuel Valery Houssou, Sven Pletzing, Jan Philipp Macht (73. Tim Oliver Müller), Alper Güldali, Samuel Scheele, Nabil Azouagh (68. Felix Tessmer), Imad El Abdouni, Serkan Gürdere (64. Niklas Alexander Nauß), Marvin Marcio Calcerrada Sesek - Trainer: Sascha Schulz

TSV Solingen: Tobias Bergen, Pascal Magner, Marcel Gerasch, Nils Watzlawik, Florian Heuschkel, Elias Dittmann, Christian Krone (91. Finn Glodni), Nektarios Romas (87. Agostino Barretta), Leonidas Goudinas (73. Hannes Peter Bernhard), Max Niklas Zäh (90. Skerdi Hoxhalli), Morris Bastian (58. Eric Schürg) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: keine Angabe () - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Nektarios Romas (9.), 0:2 Morris Bastian (9. Foulelfmeter), 1:2 Nabil Azouagh (25.), 2:2 Marvin Marcio Calcerrada Sesek (32.), 2:3 Morris Bastian (44.), 2:4 Max Niklas Zäh (46.), 2:5 Nektarios Romas (85.)

Besondere Vorkommnisse: Nabil Azouagh (BV Gräfrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (60.).



SV Bayer Wuppertal – SC Ayyildiz Remscheid 5:3

SV Bayer Wuppertal: Nicolas Edelmann, Ege Erdem, Malte Gerlich (61. Kenan Dönmez), Nico Fuchs (46. Yousef Rasoli), Musa Mansaray (85. Enes Omerovic), Soufian El Hajui, Vassilios Iakovou, Niklas Dörrier (90. Lorenzo Berrini), Jeremie Assiongbon Kuelo, Chahir Abu Khorma (66. Leon Miguel Zahran), Leon Elbi - Trainer: Pano Rekkas

SC Ayyildiz Remscheid: Michael Röttgen, Nevzat Aktas, Bedri Mehmeti, Abdulkadir Avan (39. Sefa Sahin), Soufian Tissoudali, Mergim Leci, Recep Kalkavan, Luca Alessio Lenz, Moussa Touré (39. Ismet Can Agadakmaz), Muhammed Akbulut (83. Kevin Coco Perez), Fatih Kurt (72. Mohamed Ali Bouzraa) - Trainer: Axel Kilz

Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Luca Alessio Lenz (2.), 1:1 Nico Fuchs (12.), 1:2 Fatih Kurt (16.), 2:2 Niklas Dörrier (18.), 3:2 Chahir Abu Khorma (27.), 3:3 Luca Alessio Lenz (50.), 4:3 Leon Miguel Zahran (80.), 5:3 Yousef Rasoli (90.)



ASV Mettmann – Dabringhauser TV 2:0

ASV Mettmann: David Becker, Mohamed Barkammich, Halil Günes, Justus Erkens, Mohammad Sreij, Steven Winterfeld, Alessio Falco, Daniel Rehag, Feyzullah Demirkol, Yasin Sahin, Carlos Penan - Trainer: Daniele Varveri

Dabringhauser TV: Hannes Barth, Cemal Öztürk, Finn Pannack, Pascal Schmid, Aaron Jeremiah Lederle, Maurizio Lo Pinto, Fadel Allouch, Yusuf Kaya, Ahmed Öztürk, Justin Lüdtke, Marvin Dattner - Trainer: Patrick Grün

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Carlos Penan (6.), 2:0 Carlos Penan (57.) ____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 25.11.22 19:30 Uhr BV Burscheid - ASV Mettmann

So., 27.11.22 14:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Bayer Wuppertal

So., 27.11.22 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg II - TSV Ronsdorf

So., 27.11.22 15:15 Uhr SC Ayyildiz Remscheid - BV Gräfrath

So., 27.11.22 15:15 Uhr Dabringhauser TV - SC 08 Radevormwald

So., 27.11.22 15:30 Uhr TSV Solingen - HSV Langenfeld

So., 27.11.22 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 27.11.22 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10

SC Schiefbahn – Hülser SV 1:1

SC Schiefbahn: Felix Gerdts, Liam Nicholls, Jan-Hendrik Mettmann, Daniel Klinger, Ryoma Ikeya, Leon Lindmüller, Noah Sobiech, Simon Vieten, Safer Erdogan (87. Ferdi Walburg), Sebastian Spennes-Kleutges (76. Simon Klute), Kevin Dauser (67. Erik Weber) - Trainer: Daniel Klinger

Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Luke Winkler, Carsten Tolzmann, Hendrik Johannes Tauber, Finn Decku (67. Erik Heidemann), Bastian Paschke, Mike Königshausen, Julian Gröninger, Miron Schmidt (79. Julian Noah Baumann), Marcus Jochum, Christopher Brüning (46. Matthias Dohmen) - Trainer: André Wienes - Trainer: Achim Küsters

Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ryoma Ikeya (57.), 1:1 Erik Heidemann (78.)

Gelb-Rot: Leon Lindmüller (66./SC Schiefbahn/)



ASV Einigkeit Süchteln II – Teutonia Kleinenbroich 2:0

ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Lucas Hoff, Semih Sever, Tom Plauk, Tom Beckers (70. Joe Recker), Niklas Brüx (60. Anthony Kreft) (83. Patryk Miazga), Steffen Robertz (54. Timo Küsters) (78. Cameron Luis Heinrichs), Robin Ingenrieth, Marwan El Khoulati Haroun, Dolt Daltkiev, Bora Nurettin Kat - Trainer: Lukas Klein

Teutonia Kleinenbroich: Leon Vosen, Sezer Akkus, Christian Cichon, Markus Hülser, Robin Stoffer, Daniel Müller, Nelson Nwachukwu, Steffen Schilke (84. Dimitros Zafiriou), Eric Roeber, Dominik Klouth, Nicolas Grewe (76. Kaan Diril) - Trainer: Peter Vieten

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Dolt Daltkiev (67.), 2:0 Dolt Daltkiev (73.)



DJK Fortuna Dilkrath – VfB Uerdingen 3:0

DJK Fortuna Dilkrath: Michel Pliester, Louis Claser (77. Dennis Parzych), Justus Nauen, Mats Zechlin, Philipp Stephan Wiegers, Marvin Holthausen, Malte Laumen, Maik Rütten (88. Niklas Mülders), Rene Jansen, Moritz Münten, Andre Kobe (85. Albin Tahiri) - Trainer: Fabian Wiegers

VfB Uerdingen: Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Jonas Kirchenkamp (80. Marvin Meyer), Furkan Yalcin (46. Dominik Oehlers), Sven Hein (85. Nils Niederberger), Kevin Schiffers, Lukas Steuten, Andre Kubaritsch, Sam Ghebreamlak Seghid (66. Timm Bernd Goos), Jonas Kremer (27. Gürhan Ger) - Trainer: Stefan G. Rex - Trainer: Sascha Hein

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Mats Zechlin (68.), 2:0 Marvin Holthausen (74.), 3:0 Michele-Vincenzo Pernice (88. Eigentor)



SSV Grefrath 1910/24 – SV Vorst 6:2

SSV Grefrath 1910/24: Steven Salentin, Soner Köse, Tim Röttges (53. Christopher Claeren), David Pries, Kacper Ciupa, Christofer Feyen, Timo Claßen, Niklas Reimelt (46. Niklas Schmitz), Gerrit Lenssen (90. Björn Fruhen), Michael Funken (90. Nils Graé), Lukas Hanssen (84. Gianni Wittenberg) - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

SV Vorst: Tobias Jan Honacker, Özenc Dumanli, Ben Sarr Davies, Kevin Kaminski, Leonard Severin Hinskes (46. Gian Luca Bäumer), Stefano Borges (86. Giray Köprülü), Giuseppe Parvisi (82. Tobias Schulze), Matheos Mavroudis, Murat Aslan, Josiah Enoch Baker (74. Assad Assad), Niklas Schubert (46. Mike Schulze) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Marcel Fischbach

Schiedsrichter: Marcel Gruteser () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Stefano Borges (34.), 1:1 Michael Funken (35.), 1:2 Matheos Mavroudis (39.), 2:2 Michael Funken (56.), 3:2 Lukas Hanssen (65.), 4:2 Michael Funken (79.), 5:2 Michael Funken (89.), 6:2 Gianni Wittenberg (90.+2)



SV Lürrip – DJK VfL Willich 1:3

SV Lürrip: Marc Rüttgers, Marcel Bosbach (81. Mike Wieser), Marwin Tim Bachmann, Mirko Subasic, Luis Erkelentz, Lukas Wieser, Leon Neunkirchen (58. Ricardo Martinez Ros), Yilmaz Topcu, Tom Rütten, Nico Hermanns (58. Can Celebi) (78. Liberty Livinius), Michael Bohnen - Trainer: Dario Cancian - Trainer: Norbert Müller

DJK VfL Willich: Tim Hebisch, Yannik Toholt, Marc Bongartz (46. Jonas Merke), Gian-Luca Mermann, Felix Wolsky, Leart Prebreza, Emil Sagner (69. Yanik Gabor), Lukas Andreas Binger, Jonas Kunft (81. Peter Joel Meyer), Lucas Tanzhaus (51. Till Malte Fröhlich), Benny Wirth (95. Dimitrios Triantafyllidis) - Trainer: Thomas Zachries - Trainer: Dennis Krause - Trainer: Roland Glasmacher

Schiedsrichter: Christopher Asal (Grevenbroich) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Bohnen (10.), 1:1 Gian-Luca Mermann (28.), 1:2 Till Malte Fröhlich (72.), 1:3 Benny Wirth (90.)

Gelb-Rot: Gian-Luca Mermann (79./DJK VfL Willich/Foulspiel)

Gelb-Rot: Can Celebi (94./SV Lürrip/wdh. Unsportlichkeit)



TuS Wickrath – TSV Meerbusch II 3:1

TuS Wickrath: Phillip Beckers, Leander Boden (59. Dennis Coenen), Yannick Myslowicki, Moritz Virkus, Kevin Wolfs (72. Luis Langmatz), Tom Baulig, Nils Höffges, Dennis Richter, Phil Engels, Sem Mabela Samba (66. Blessing Agyapong), Niek Gabriel Mäder (89. Raheem Fatnani) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

TSV Meerbusch II: Kevin Bartschies, Leon Troschka, Sascha Müller (82. Yusuf Karpuz), Quinton Washington, Romel Seena Anyomi, Robert Marijanovic, Falk Bories, Nicolai Neubert, Steffen Drees, Luca Fanelli (90. Jonas Köster) - Trainer: Christopher Viertmann - Trainer: Sebastian Birwe

Schiedsrichter: Steffen Linneweber () - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Dennis Richter (39. Foulelfmeter), 2:0 Phil Engels (87.), 2:1 Kemal Burak Karpuz (90.), 3:1 Raheem Fatnani (90.)

Rot: Dennis Coenen (64./TuS Wickrath/)



DJK/VfL Giesenkirchen – Sportfreunde Neuwerk 0:3

DJK/VfL Giesenkirchen: Tim Bekkers, Dennis Weinsheimer, Aaron Kliewer, Nikola Kalchev, Danny Scardina, Julian Baron, Sebastian Ionut Ilie, Fawad Mirzada, Serkan Pacali (87. Gerd Oversberg), Saher Kalaf (75. Ergin Yücetas), Alexander Kraft - Trainer: Volker Hansen

Sportfreunde Neuwerk: Florian Nikolas Thomaßen, Maximilian Haupts, Michael Hermes (77. Kevin Stiegen), Jacob Küppers, Özgür Sezgin, Marc Nickels, Niklas Jonas, Lucas Lingen (72. Tim Güth), Florian Vitia (46. Tristan Yannick Benten), Christopher Hermes (84. Patrick Kevin Scheulen), Tom Öhler (72. Lasse Buschmann) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Erik Leicht (Düsseldorf) - Zuschauer: 33

Tore: 0:1 Niklas Jonas (50.), 0:2 Niklas Jonas (86.), 0:3 Tim Güth (90.)



SC Waldniel – TuRa Brüggen 0:1

SC Waldniel: Elias Randerath, Max Miazek, Yannik Hermes, Christos Tsopanides, Matthis Zaum, Tobias Kosa, Ali Celik, Robin Hürckmans, Jan Beerens, Kevin Adrovic, Melih Karakas - Trainer: Marc Trostel - Trainer: Norman Wittekopf

TuRa Brüggen: Kai Dietrich, Vitali Kwitko (62. Joel Wegener), Dennis Greven, Marco David Fortas, Nicolas Oelsner, Jan Grylak, Marvin Löw (65. Daniel Schmidt), Daniel Kawohl, Sandro Meyer, Max Haese (74. Falko Wolters), Nils Bonsels (89. Meshach Djabare) - Trainer: Jakob Scheller

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Daniel Kawohl (5.)

Rot: Elias Randerath (90./SC Waldniel/Horrorfoul ) ____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 25.11.22 20:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SSV Grefrath 1910/24

Fr., 25.11.22 20:00 Uhr TuRa Brüggen - DJK/VfL Giesenkirchen

So., 27.11.22 14:30 Uhr SV Vorst - SC Waldniel

So., 27.11.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn

So., 27.11.22 15:00 Uhr DJK VfL Willich - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 27.11.22 15:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath

So., 27.11.22 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Wickrath

So., 27.11.22 15:30 Uhr Hülser SV - SV Lürrip

VfL Tönisberg – DJK Twisteden 4:1

VfL Tönisberg: Fynn Treker, Dogukan Akgün, Patrick Bowski, Sebastian Görres, Yuta Sakai, Daniel Sederstrem (65. Yusuf Özkan), Oliver Wersig, Janik Dünwald, Hayato Takemata, Brian Drubel, Shinnosuke Shimoda - Trainer: Kevin Breuer - Trainer: David Machnik

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Niklas Heußen, Mathis Opgenhoff, Niklas Waerder, Chris Kleuskens, Lars Douteil, Malte Iland, Marc Brouwers, Tom Cappel, Alexander Swaghoven, Jan van de Meer - Trainer: Markus Hierling - Trainer: Rainer Winkels

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Shinnosuke Shimoda (11.), 2:0 Daniel Sederstrem (17.), 3:0 Brian Drubel (28.), 4:0 Hayato Takemata (48.), 4:1 Tom Cappel (53.)



SV Rindern – SV Budberg 1:4

SV Rindern: Marcin Pieciul, Chima Martins Ukaegbu, Erik Janßen, Mika Winkler (73. Bartlomiej Lukasz Wisniewski), Fabian Hildebrandt, Lennart Plum (62. Leon Müller), Henning Klösters (73. Julian Peters), Tristan Zwartjes, Alexander Tissen, Carsten Langenberg (73. Philipp Roosen), Leon Kadriu (37. Julian Diedenhofen) - Trainer: Christian Roeskens - Trainer: Marcel Reintjes

SV Budberg: Lorenz Delgado, Felix Weyhofen, Jonas Kühnau, Laurin Severith (56. Emir Demiri), Simon Kömpel, Jan Luca Häselhoff, Robin Morawa (65. Jonas Twardzik), Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt (85. Lennart Severith), Emanuel Amissah (83. Benedict Vana), Moritz Paul - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Moritz Paul (11.), 1:1 Carsten Langenberg (21.), 1:2 Emir Demiri (58.), 1:3 Emir Demiri (75.), 1:4 Emanuel Amissah (81.)



SV Straelen II – Alemannia Pfalzdorf 1:1

SV Straelen II: Maik Röcke, Holger Jansen, Marvin Trentzsch (63. Fabian Zacherl), Anyahiechi White Chuku (46. Mehmet Akkus), Heni Ben Salah, Tacettin Muslubas (85. Yannick Nellen), Diyan Ivanov Mollov, Serhat Koruk, Peter Okafor, Mathis Peters (63. Ben Steegers), Nedim Akkus - Trainer: Bilal Lekesiz

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rothemel, Aaron Hoffmann, Tom Voß, Simon Bartjes (28. Levi Eckermann), Luca Rene Stratemann, Lars Völpert, Dominik van Baal (93. Henning Hans), Michael Pesch (90. Lennart Helm), Nick Helmus, Moritz Geerissen - Trainer: Thomas Erkens

Schiedsrichter: Malte Kalinowski () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Serhat Koruk (34.), 1:1 Michael Pesch (39.)



Kevelaerer SV – VfL Repelen 1:4

Kevelaerer SV: Cedric Hacks, Radek Vykydal, Colin Linßen, Ben Hölzle, Noah Tellemanns, Nicolai Bühner (54. Pierre Heyer), Andrea Dario Quarta (74. Frederik Minor), Dennis Tegeler (74. Tom Schax), Jona Wassen (86. Matthias Quick), Marvin Schulz (62. Tim Hillejan) - Trainer: Patrick Znak

VfL Repelen: Luca Di Giovanni, Burak Erol (77. Samir Jabri), Linus Neukirchen, Cankut Bastutan, Franck Sylla (34. Yassine Riad), Tolgahan Vardar, Izzettin Kuci (60. Nico Jeegers), Ferit Acar (77. Sadin Hodzic), Yusuf Kuci, Amar Pilavdzic, Niklas Jahny (70. Giuliano Cosma Salierno) - Trainer: Andreas Weinand

Schiedsrichter: Alexander Jaskolla () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Amar Pilavdzic (11.), 0:2 Yassine Riad (45.), 0:3 Ferit Acar (50.), 0:4 Giuliano Cosma Salierno (75.), 1:4 Tim Hillejan (79.)



Viktoria Goch – VfB Homberg II 1:1

Viktoria Goch: Benedikt Schmitz, Nils Rix (58. Ahmed Miri), Daniel Vogel, Niklas Zaß (75. Kosovar Demiri), Lukas Ernesti, Luca Palla, Levon Kürkciyan (89. Daniel Koch), Björn Gatermann (58. Fabian Weigl), Konrad Kaczmarek, Michel Wesendonk, Anes Tiganj (85. Marvin Gisberts) - Trainer: Daniel Beine

VfB Homberg II: Frederic Michel, Daniele Vincenzo Zarbo, Safak Nahircioglu, Tobias Schiek, Pino Zarbo (70. Sinan Atabay), Mehmet Turhan, Kaan Akgül (74. Kaan Tekatli), Karim Moustafa, Andrija Kurandic (80. Musa Can Celik), Aristote Tshiani (60. Danilo Ruiz-Cumbo), Tolga Dügencioglu (91. Emre Yildiz) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Anes Tiganj (69.), 1:1 Mehmet Turhan (72.)



FC Aldekerk – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:2

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Willemsen, Kevin Rombs (52. Jonathan Herting-Lopez), Paul Pütz (46. Danny Thönes), Stefan Herrschaft, Justus Voelkel, Fabian Ampütz, Jan Blume, Matthias Diepers (46. Paul Albert Hoeps), Gian Luca Vins, Oliver Martens (46. Jannis Altgen) - Trainer: Danny Thönes

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Philip Aalken, Enes Celik, Baris Özcelik (89. Mario Brescakovic), Melvin Sijercic, Jesko Dezelak, Petros Siainis, Ajdin Mehinovic, Gökhan Durak, Rene Blassl, Kevin Mpuna Matinu (61. Konstantinos Siainis) - Trainer: Anel Pedljic

Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ajdin Mehinovic (7.), 0:2 Ajdin Mehinovic (36.)



1. FC Kleve II – TSV Weeze 2:1

1. FC Kleve II: Lukas Albers, Marius Krausel, Fabian van Beusekom, Gian-Luca Dittrich (60. Tyrese Pritzer), Daniel Herzel, Mejsam Shkohi (67. Marten Albrecht), Nicola Mölders (84. Tony Moore Bosambe), Dennis Kalkes, Patrick Janssen, Hogir Adar (78. Lorenz Wegenaer), Julian Tenhaft (56. Simon Schoofs) - Trainer: Dirk Koebergen - Trainer: Marco Schacht

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Klaus Winters, Florian Feddema, Christian Feegers, Henning Mülders, Elias Tönnißen, Christian Ploenes, Louis Pacco - Trainer: Marcel Kempkes - Trainer: Michael Moll

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Dennis Kalkes (18.), 1:1 Louis Pacco (45.), 2:1 Tyrese Pritzer (76.)



GSV Moers – TuS Xanten 3:2

GSV Moers: Dominik Weigl, Youmssi Fotso, Jean-Pierre Dressler, Ramon Morawiec (66. Jan Pimingstorfer), Osman Simsek, Maik Noldes (78. Adis Dedic), Yubery Santo Stielke (72. Samet Altun), Luan Schreiber, Gerrit Jenowsky (77. Tobias Kästner), Luis Gizinski (90. Domenic van Meegen), Lewis Brempong - Trainer: Dirk Warmann - Trainer: Christian Skerwiderski

TuS Xanten: Michael Jansen, Philipp van Huet, Norwin Meyer, Mats Ole Wardemann, Lars Neinhuis, Thomas van de Loo, Lukas Maas (86. Marcel Timm), Lars van Schyndel, Velibor Geroschus, Niklas Binn, David Epp - Trainer: Levin Bardehle - Trainer: Johannes Bothen

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 0

Tore: 0:1 Velibor Geroschus (2.), 0:2 David Epp (6.), 1:2 Lewis Brempong (32.), 2:2 Gerrit Jenowsky (63.), 3:2 Jan Pimingstorfer (90.)

____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 25.11.22 20:00 Uhr SV Budberg - FC Aldekerk

So., 27.11.22 14:30 Uhr TSV Weeze - GSV Moers

So., 27.11.22 14:30 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch

So., 27.11.22 15:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Kevelaerer SV

So., 27.11.22 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Tönisberg

So., 27.11.22 15:30 Uhr DJK Twisteden - 1. FC Kleve II

So., 27.11.22 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Rindern

So., 27.11.22 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Straelen II

VfB Speldorf – SC Buschhausen 1912 6:0

VfB Speldorf: Maurice Schumacher, Lars Gronemann (62. Marvin Hohensee), Pierre Kanzen, Vincent Aretz (63. Deniz Hotoglu), Lukas Mühlenfeld, Mika Pollmann (64. Johannes Büchner), Athanasios Tsourakis (52. Fabian Schürings), Maximilian Fritzsche, Ismail Öztürk, Janis Timm, Kevin Mouhamed (63. Robin Wandel) - Trainer: Julien Schneider

SC Buschhausen 1912: Sascha Hufmann, Rouven Link, Erik Link, Daniel Baerwald, Christian Schäumer, Kevin Marzotko, Alper Sarikaya, Sven Buil, Dustin Grasse, Carsten Scholz, Patrick Mohr - Trainer: Sven Adamietz

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi () - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Ismail Öztürk (1.), 2:0 Janis Timm (31.), 3:0 Lukas Mühlenfeld (39.), 4:0 Ismail Öztürk (42.), 5:0 Ismail Öztürk (85.), 6:0 Maximilian Fritzsche (89.)



Duisburger SV 1900 – Duisburger FV 08 0:8

Duisburger SV 1900: Avdulla Krasniqi, Gracjan Adamowicz, Jasin El Ouarti, Philip Stürz (45. Marc - Aime Rigione), Torun Can Gül (57. Quassim El Harrouyi), Hayate Abe, Princely Ngantoh, Samet Mantratzi, Koray Dogan, Tayfun Yildirim, Sharon Musa - Trainer: Alessandro Vergaro

Duisburger FV 08: Burak Güner, Burak Demir, Erkut Ay (57. Ekrem Duljaj), Yüksel Kilic, Emir Alic (72. Kayhan Erol), Mert Kefeli, Burak Öktem (65. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Bora Karadag, Cagri Düven, Enes Bilgin, Ahmed Can Simsek (65. Eren Sönmez) - Trainer: Mehmet Özer - Trainer: Musa Celik

Schiedsrichter: Jan-Miklas Gehla () - Zuschauer: 132

Tore: 0:1 Bora Karadag (20.), 0:2 Cagri Düven (40.), 0:3 Mert Kefeli (44.), 0:4 Ahmed Can Simsek (45.+2), 0:5 Enes Bilgin (58.), 0:6 Cagri Düven (60.), 0:7 Miche-Joel Makomé-Mabouba (74. Foulelfmeter), 0:8 Enes Bilgin (80.)



SV Adler Osterfeld – SC 1920 Oberhausen 2:5

SV Adler Osterfeld: Kevin Strauch, Luca Joel Frank, Taygun Akdan (77. Selman Aldemir), Erdem Saglam, Manuel Werner, Emircan Temel, Mehmet Gül, Morad El Habibi, Mohamed Andich, Marinus Dion Werft, Tobias Hauner

SC 1920 Oberhausen: Efe Özkan, Dogan Yildiz (36. Ridwan Yakubu Usmanu) (73. Mohamad Ali Abou Hamad), Fabian Stratmann, Eray Barut (46. Amer Aldairiah), Bülent Demirci, Deniz Fahri Batman, Inoc Nkrumah, Abdelaziz Boukdir (46. Ümit Ertural), Timur Ertural, Ertunc Turan, Yusuf Allouche - Trainer: Calogero Cavaleri

Schiedsrichter: Jan Hermann Stumpe (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tobias Hauner (3.), 1:1 Deniz Fahri Batman (44.), 1:2 Ümit Ertural (66.), 2:2 Morad El Habibi (69.), 2:3 Yusuf Allouche (74.), 2:4 Ümit Ertural (86.), 2:5 Amer Aldairiah (88.)



GSG Duisburg – Schwarz-Weiß Alstaden 5:5

GSG Duisburg: Rene Bloch, Dustin Wölke, Johannes Brors (46. Mohamad Nouri Kabertai) (63. Christian Karl Merks), Luan Dautaj, Nicola Serra, Florian Witte, Thilo Körperich, Kevin Sonneveld, Emrah Cinar, George Michael Wiedemann, David Gehle - Trainer: Dietmar Schacht

Schwarz-Weiß Alstaden: Julian Günther, Marcel Knizik, Aaron Langen (52. Nick Blanke), Enis Koray Kücük, Kenan Mujezinovic (51. Elias Balozzi), Marvin Dipold (72. Tim-Maurice Rack), Sven Konarski, Justin Wzietek, Alessandro Falcone, Patrick Szovan (77. Danny Walkenbach), Raphael Steinmetz - Trainer: Marcus Müller - Trainer: Felix Pankotsch - Trainer: Raphael Steinmetz

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alessandro Falcone (3.), 0:2 Raphael Steinmetz (15. Handelfmeter), 0:3 Sven Konarski (24.), 0:4 Justin Wzietek (34.), 1:4 George Michael Wiedemann (54.), 2:4 David Gehle (58.), 3:4 David Gehle (67.), 4:4 George Michael Wiedemann (75.), 4:5 Raphael Steinmetz (86.), 5:5 David Gehle (87.)



TuS Mündelheim – DJK Arminia Klosterhardt II 2:2

TuS Mündelheim: Lukas Amendt, Yannic Geiss, Riad Bouanan (56. Tim Totzke), Leon Jaskulski (56. Philipp Schneider), Viktor Wisner, Pascal Florian Schneider, Max Bausch, Thomas Liolios (64. Marek Fröhlich), Michael Schmack (64. Jan Halverkamps), Ibrahima Sall, Fabian Rahmacher (87. Fabian Theisen) - Trainer: Mustafa Öztürk

DJK Arminia Klosterhardt II: Tobias Wolff, Marc Gronek, Marcel Wroblewski, Kevin Ritter, Jens Bergforth, Ohashi Rikiya, Simon Steinberg, Yevhenii Belmach, Afiz Tholley (70. Tobias Quast), Eliezer Mazala (70. Randy Tamufor Atanga Akwen), Kuon Terazawa - Trainer: Christian Dahlbeck

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Yevhenii Belmach (7.), 1:1 Viktor Wisner (16.), 1:2 Afiz Tholley (51.), 2:2 Jan Halverkamps (76.)



Mülheimer SV 07 – Viktoria Buchholz 1:2

Mülheimer SV 07: Nikolas Schepe, Enes Bayram (71. Ben Hampel), Benjamin Käsch, Nico Rymarczyk, Lennard Kaiser, Robin Götze, Meik Kunz, Abdoulaye Sall, Philipp Reis, Pascal Roenz (73. Elias Benedikt Schnell), Marvin Ellmann - Trainer: Dimitri Steininger

Viktoria Buchholz: Timo Mohr, Philipp Kuschel, Philipp Schmitt, Eliah Jung (88. Kiryu Ono), Mahmut Savci (59. Timo Hönervogt), Gianluca Altomonte (78. Abdullah Gökcer Kürklü), Özgur Yoldas Karabulut, Tobias Eickmanns, Tom Straub (81. Yves Mumpa Mbo), Tim Halver (85. Thomas Kirsch), Lars Mrozek - Trainer: Mark Schulz - Trainer: Marc Mallwitz - Trainer: Göksan Arslan

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Pascal Roenz (9.), 1:1 Philipp Kuschel (15.), 1:2 Mahmut Savci (37.)



SV Rot-Weiss Mülheim – Sportfreunde Königshardt 1:3

SV Rot-Weiss Mülheim: Maurice Riehle, Dustin Christmann, Can Hotoglu, Eren Ates, Eugene Asamoah, Kwabena Fobiri, Silas Baffour, Jamal Braida (57. Lukas-Maximilian Pein), Arif Tunahan Ot, Oktay Cinar (57. Julian Kopka), Sebastian van Ryn (73. Emre Parlakoglu) - Trainer: Thomas Cvetkovic

Sportfreunde Königshardt: Maximilian Franken, Nick Perenz, Denis Karic, Nils Wehran, Moritz Wegener (77. Aras Nayyef Ausif), Jannik Hoppe, Amet Zeki, Phillipp Klempel, Charalambos Pommer (81. Pascal Wickert), Danny Perenz (67. Kenan Hodzic), Okan Al (75. Gian Franco Caltagirone) - Trainer: Norman Seitz

Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 0

Tore: 0:1 Denis Karic (23.), 1:1 Julian Kopka (61.), 1:2 Moritz Wegener (75.), 1:3 Arlind Hasani (78.)

Gelb-Rot: Can Hotoglu (90./SV Rot-Weiss Mülheim/)



SpVgg Sterkrade 06/07 – FC Sterkrade 72 2:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Serkan Karaüzüm (92. Lukas Geers), Florian Pascal Lauer, Dominik Krath (91. Michael Kunze), Gerrit Kriegisch (86. Niklas Balsliemke-Louven), Torben Wissen, Robin Papert (87. Merih Copur), Moritz Anderheide, Enver Ünal, Joshua Eberth (67. Finn Müller), Artur Stankewizius - Trainer: Lars Mühlbauer

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Eduard Kress, Ian Kohlgruber, Berkay Miyanyedi (79. Timo Krebs), Lars van Gelder, Maurice-Joel Finke (60. Kwame Amponsah), Hürkan Kindac, Okan Aslantin (83. Ensar Yildiz), Marcel Gabor (65. Michel Hilgert), Ugochukwu Akubuike, Marvin Stanczyk - Trainer: Patrick Wojwod

Schiedsrichter: Elias Papke (Uedem) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Anderheide (26.), 2:0 Robin Papert (65.) ____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 25.11.22 19:30 Uhr Viktoria Buchholz - GSG Duisburg

So., 27.11.22 13:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - Duisburger SV 1900

So., 27.11.22 14:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Mündelheim

So., 27.11.22 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 27.11.22 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Adler Osterfeld

So., 27.11.22 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 27.11.22 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Mülheimer SV 07

So., 27.11.22 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Speldorf

RSV Praest – SV Haldern 0:0

RSV Praest: Dennis Döring, Ron Janssen, Linus Prehn (62. Marius Storm), Leon Elders, Michael Schulz, Calvin Stein, Danny Jörg Stein, Fabian Meyer, Jost Gerards, Levi Wolters, Marvin Beikirch (46. Juri Wolff) - Trainer: Roland Kock

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Nick Scholten, Linus Meier, Milot Seesing, Julian Otten, Alexander Ruyter, Lukas Meurs, Matthias Bauhaus, Justin Ising, Ole Kook - Trainer: Christian Böing

Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 130

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore



VfL Rhede – SV Brünen 1:0

VfL Rhede: Rene Konst, Jacob Nienhaus (67. Harun Bekir Kuzu), Leon Nachtigall (46. Halil Ibrahim Tireng), Timo Lemken, Andre Terfurth, Farshad Jaqubi (82. Joshua Betting), Dominic Thieler, Lars Ortius, Chris Hasselkus, Admir Bosnjak, Tom-Luka Wanders - Trainer: Thomas Drotboom

SV Brünen: Daniel Lueb, Yannick Nitschke (86. Fabian Eric Mehl), Maxim Bachmann, Luca Schanzmann, Alexander Giese, Lars Angenendt, Ben Hutmacher, Malte Eimers (78. Manuel Holsteg), Nils Hutmacher, Max Pannen (86. Mario Bonhoff), Gian-Luca Amerkamp - Trainer: Michael Stenk - Trainer: Rene Olejniczak

Schiedsrichter: Christian Fischer () - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Farshad Jaqubi (56.)



SuS 09 Dinslaken – SV Biemenhorst 1:1

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Jan Bongartz, Pascal Meinberg, Nico Knödlseder (60. Jens Krönung), Niklas Opriel, Kevin Kolberg, Viktor Klejonkin, Max Suchomel, Stefan Jagalski (82. Fabio di Tommaso), Lukas Kratzer, Sebastian Eisenstein - Trainer: Julian Schubert

SV Biemenhorst: Hendrik Kortstegge, Marcel Löken (86. Hendrik Lechtenberg), Noah Brucksteg, Fabian Krichel, Luca Ridder (72. Nick Lübbers), Justin Heckers, Felix Jonah Scharf, Niklas Ridder, Alexander Puhe, Jannis Schmitz (78. Luca Felix Puhe), Joshua Müller - Trainer: Javier Garcia Dinis

Schiedsrichter: Deniz Hoppe () - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Nico Knödlseder (58. Eigentor), 1:1 Viktor Klejonkin (62.)



TuB Bocholt – SV Glückauf Möllen 4:1

TuB Bocholt: Henning Divis, Henning Scholten, Luca Maximilian Schultze, Valerio Fernando Antonio, Kubilay Serbes (64. Julian Wieczorek), Benjamin Heckers (64. Meriton Arifi), Maurice Formann, Felix Amler, Moritz Amler (90. Maurice Hühner), Lasse Kamperschroer, Ali Abdallah (75. Lukas Holtwick) - Trainer: Manuel Jara

SV Glückauf Möllen: Kevin Burkamp, Marco Breder, Mumibekir Dema, Michael Ohnesorge, Jamal Aanen, Prince Chigamezu Igbozuruike, Justin Kreft, Joel Grzeskowiak (65. Felix Chukwuma Ikoro), Daniel Pietruszka, Pierre Grzeskowiak, Cristian Isioma Kelubia - Trainer: Christian Schwarz - Trainer: Dirk Forthoffer

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki () - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Benjamin Heckers (3.), 2:0 Moritz Amler (8.), 3:0 Ali Abdallah (43.), 4:0 Kubilay Serbes (48.), 4:1 Prince Chigamezu Igbozuruike (86.)



SV Emmerich-Vrasselt – Rheinland Hamborn 1:5

SV Emmerich-Vrasselt: Dennis Meiners, Lukas Janßen (77. Maurice Kresimon), Niklas Weyenberg, Philipp Klaßen, Rainer Offergeld, Marco Buscher, Florian Wirtz, Nick Hellebrand, Jonathan Passens, Eren Hasmescioglu (85. Maveric Hülsmann), Marc Warthuysen - Trainer: Sascha Brouwer

Rheinland Hamborn: Abdullah Daghan, Granit Haliti, Dursun Can, Mehmed-Sena Özen, Erkut Taskiran (61. Mirac Akgün), Fatih Ünal (66. Burak Kaan Timur), Tufan-Can Canga, Kevin Hesse, Hakan Öz, Jeremiah Osei, Umut Can Yilmaz (56. Berat Kozan) (77. Selahattin Güner) - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel

Schiedsrichter: Hassan Chaaban () - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Kevin Hesse (23.), 0:2 Jeremiah Osei (31.), 0:3 Jeremiah Osei (70.), 0:4 Kevin Hesse (72.), 1:4 Eren Hasmescioglu (78.), 1:5 Jeremiah Osei (89.)



DJK TuS Stenern – Hamminkelner SV 1:1

DJK TuS Stenern: Philipp Juttner, Lucas Wüpping, Marcel Hengstermann, Henning Kubo, Daniel Meyering, Jannik Strauß, Steffen Lensing, Tristan Senteler, Niklas Kraft, Kai-Philipp Ridder, Noah Schweckhorst - Trainer: Simon Meyering - Trainer: Philipp Juttner

Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Romeo Burghardt, Oliver Vos, Sebastian Weinkath, Niklas Hollenberg, Lasse Hoffmann, Callistus Chima Ojukwu, Rico Schendel, Niklas Lange, Tom Lennart Klump, Leon Norman Bender - Trainer: Jan-Christian Sweers - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren () - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Leon Norman Bender (59.), 1:1 Daniel Meyering (72.)



FC Olympia Bocholt – TV Jahn Hiesfeld 1:1

FC Olympia Bocholt: Kai Eiting, Silas Bergerfurth, Marcel Wiegerinck, Murat Semmo, Tom Meiners, Luis Bone (61. Jacobus Derk Tielemann), Joshua Hebing, Danny Barnycz, Jeffrey Kiburo Saccoh (71. Mohamed Issa), Fabian Wilmers (90. Leandro Morotti), Denny Dohle - Trainer: Dennis Giesen

TV Jahn Hiesfeld: Nico Nowoczin, Marvin Rissel, Jean-Pascal Kraus (77. Domenik Verhufen), Mathias Grgic, Tom Hasel (88. Daniel Hanke), Jan Frederik Homberg, Jonas Nitschke, David Feldhoff (61. Fabian Neukamp), Marco Kavs (85. Tom Maximilian Schürmann), Kevin Tshimanga-Dilangu, Laurenz Hübinger (38. Maurice Markus Kulessa) - Trainer: Christoph Flicka - Trainer: Silvano Bedrina - Trainer: Sven Verlinden

Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jeffrey Kiburo Saccoh (65.), 1:1 Jan Frederik Homberg (90.)



1. FC Bocholt II – SV 08/29 Friedrichsfeld 3:3

1. FC Bocholt II: Jeremy Fischer, Joshua Exslager, Marvin Nähle, Phil de Bakker, Damian Zuchowski (66. Abdullah Seyrek), Ahmet Salih Özyigit, Eleftherios Malmatas, David Edward Ssebuliba, Lucas Schwanekamp, Yannick Schwanekamp (78. Yalcin Salur), Maurice Exslager - Trainer: Niko Laukötter

SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen (85. Onur Baran), Manuel Kausch, Marek Heuser, Jasper Weigl (52. Anton Kötter), Nico Maas, Noel Gottschling (74. Bünyamin Özdemir), Dennis Slowinski (85. Hikmet Barut), Marco Horstkamp, Eray Tuncel, Finn Müller - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Damian Zuchowski (8.), 1:1 Finn Müller (36.), 2:1 Yannick Schwanekamp (72.), 2:2 Finn Müller (82.), 3:2 Lucas Schwanekamp (89.), 3:3 Finn Müller (90.) ____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 25.11.22 19:30 Uhr SV Brünen - 1. FC Bocholt II

Fr., 25.11.22 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - RSV Praest

So., 27.11.22 14:15 Uhr SV Glückauf Möllen - FC Olympia Bocholt

So., 27.11.22 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SuS 09 Dinslaken

So., 27.11.22 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Emmerich-Vrasselt

So., 27.11.22 15:30 Uhr SV Haldern - VfL Rhede

So., 27.11.22 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuB Bocholt

So., 27.11.22 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - DJK TuS Stenern