Der 12. Spieltag in den Bezirksligen am Niederrhein steht an. – Foto: Stefan Stoffel Kratzer

Bezirksliga Niederrhein: So läuft der 12. Spieltag! Mit fünf Begegnungen geht es bereits am Freitagabend los.

Mit fünf Partien starten die sieben Staffeln der Bezirksliga bereits am Freitagabend in den 12. Spieltag, der Rest steht dann am Wochenende auf dem Programm. Und so ganz allmählich dürften sich in den meisten Staffeln Entscheidungen im Kampf um die zwar bedeutungslose, aber doch immer wieder schöne Herbstmeisterschaft andeuten. Wir bieten Euch hier wieder die große Spieltags-Übersicht.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr DJK Gnadental Gnadental TSV Bayer Dormagen TSV Bayer

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr VfL Benrath VfL Benrath FC Kosova Düsseldorf FC Kosova

Heute, 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk VdS 1920 Nievenheim Nievenheim

____ Das ist der nächste Spieltag So., 06.11.22 14:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 06.11.22 14:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Eller 04

So., 06.11.22 14:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Sparta Bilk

So., 06.11.22 14:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - VfL Benrath

So., 06.11.22 14:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 06.11.22 14:30 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim

So., 06.11.22 15:00 Uhr Lohausener SV - SC Unterbach

So., 06.11.22 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VfL Jüchen-Garzweiler >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 20:15 Uhr SSV Germania Wuppertal SSV Germania TSV Solingen TSV Solingen

Heute, 20:00 Uhr SC Ayyildiz Remscheid SC Ayyildiz TSV Ronsdorf Ronsdorf

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann Sportfreunde Baumberg SF Baumberg II

So., 30.10.2022, 15:15 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SSV Berghausen Berghausen

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr BV Gräfrath BV Gräfrath BV Burscheid Burscheid

____ Das ist der nächste Spieltag So., 06.11.22 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg II - SC 08 Radevormwald

So., 06.11.22 15:00 Uhr BV Burscheid - HSV Langenfeld

So., 06.11.22 15:15 Uhr SC Ayyildiz Remscheid - SSV Germania Wuppertal

So., 06.11.22 15:15 Uhr Dabringhauser TV - SSV Bergisch Born

So., 06.11.22 15:30 Uhr TSV Ronsdorf - SV Solingen 08/10

So., 06.11.22 15:30 Uhr TSV Solingen - SV Bayer Wuppertal

So., 06.11.22 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - BV Gräfrath

So., 06.11.22 15:30 Uhr SSV Berghausen - ASV Mettmann >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr SV Vorst SV Vorst Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr SV Lürrip SV Lürrip ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath DJK VfL Willich VfL Willich

Morgen, 15:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath Hülser SV Hülser SV

____ Das ist der nächste Spieltag Sa., 05.11.22 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - ASV Einigkeit Süchteln II

Sa., 05.11.22 17:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Lürrip

So., 06.11.22 14:30 Uhr TuRa Brüggen - SV Vorst

So., 06.11.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 06.11.22 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn

So., 06.11.22 15:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Waldniel

So., 06.11.22 15:30 Uhr VfB Uerdingen - DJK/VfL Giesenkirchen

So., 06.11.22 15:30 Uhr Hülser SV - TuS Wickrath >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr DJK Twisteden Twisteden TuS Xanten TuS Xanten

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze VfL Tönisberg Tönisberg

So., 30.10.2022, 16:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer SV Straelen SV Straelen II

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr FC Aldekerk Aldekerk Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf

Morgen, 17:00 Uhr SV Rindern SV Rindern VfL Repelen VfL Repelen

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers SV Budberg SV Budberg

____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 04.11.22 20:00 Uhr VfL Tönisberg - SV Straelen II

So., 06.11.22 14:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden

So., 06.11.22 14:30 Uhr TuS Xanten - 1. FC Kleve II

So., 06.11.22 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch

So., 06.11.22 15:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rindern

So., 06.11.22 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV

So., 06.11.22 15:30 Uhr VfB Homberg II - GSV Moers

So., 06.11.22 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Aldekerk >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

____ Das ist der nächste Spieltag Sa., 05.11.22 17:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07

So., 06.11.22 13:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - SV Adler Osterfeld

So., 06.11.22 14:30 Uhr FC Sterkrade 72 - VfB Speldorf

So., 06.11.22 14:30 Uhr SC Buschhausen 1912 - Duisburger SV 1900

So., 06.11.22 15:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg

So., 06.11.22 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 06.11.22 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Sportfreunde Königshardt

So., 06.11.22 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Mündelheim >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 30.10.2022, 15:15 Uhr SV Brünen SV Brünen SV Glückauf Möllen GA Möllen

So., 30.10.2022, 14:30 Uhr SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 SV Haldern SV Haldern

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr DJK TuS Stenern TuS Stenern Rheinland Hamborn Rheinland

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt FC Olympia SV Biemenhorst Biemenhorst

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt Hamminkelner SV Hamminkeln

____ Das ist der nächste Spieltag Fr., 04.11.22 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Brünen

Sa., 05.11.22 16:00 Uhr SV Biemenhorst - DJK TuS Stenern

So., 06.11.22 14:15 Uhr SV Glückauf Möllen - 1. FC Bocholt II

So., 06.11.22 14:30 Uhr VfL Rhede - RSV Praest

So., 06.11.22 14:30 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken

So., 06.11.22 15:30 Uhr SV Haldern - SV Emmerich-Vrasselt

So., 06.11.22 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - TuB Bocholt

So., 06.11.22 15:30 Uhr Hamminkelner SV - FC Olympia Bocholt >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 7: zur Tabelle!