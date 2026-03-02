Bezirksliga Niederrhein: die Daten des 21. Spieltags

Bezirksliga Niederrhein - Spieltag 21! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Ratingen 04/19 U23 II – CfR Links Düsseldorf 2:0

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (90. Elias Hans), Nolan Manassa, Slone Matondo (62. Bilal Ajenoui Benktib), Henry Page (58. Konstantin Sivevski), Philipp Mokwa, Leo Kaiser (88. Florian Rexha), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (67. Thabani Lukusa-Milambu), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (62. Raphael van der Berg), Thomas Ntanos (62. Ricardo Garcia Torras), Marcel Schröder (62. Marvin Mainz), Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Len Carlo Brammertz (32.), 2:0 Edin Hadzibajramovic (45.)



SV Uedesheim – DJK Sparta Bilk 0:1

SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Tymofii Bieliera (72. Tim Jenckel), Andre Speer, Luis Winfried, Kevin Block (58. Daniel Ferber), Christos Pappas, Celal-Can Yücel (90. Alejandro Pellico), Florian Hillebrand (58. Dabo Mamadou), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Rene Reuland, Eugene Asamoah, Andreas Plödereder (18. Dimitrios Sirokas), Patrick Percoco, Moritz Holz, Gianluca De Meo (60. Jacob Jonas Bockarie Jabbie) (88. Timo Brettschneider), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann

Schiedsrichter: Amir Klicic - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Alexander Hendrik Schnittert (28.)



SVG Neuss-Weissenberg – TSV Meerbusch II 4:1

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (57. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (81. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel, Yusuf Bilazer (46. Marius Over) - Trainer: Dirk Schneider

TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (72. Ylber Rrahmani), Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes, Marc Clemens Bartnitzky (72. Hussein Nadir), Vitali Habarov, Harding Mac Stuell Beira, Leon Prinz (46. Cain Zaunbrecher), Daniel Aserov - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Dennis Brune (6.), 1:1 Jonas Christopher Doerkes (28.), 2:1 Ichiura Taisei (76.), 3:1 Ben Luca Schmidt (86.), 4:1 Fynn Kaemmerling (90.)



TSV Eller 04 – SG Benrath-Hassels 3:0

TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai, Fabian Stutz (88. Marc Daehne) - Trainer: Kerim Kara

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli (46. Kolja Pusch), Adin Civa (85. Tim Hölscher), Dennis Durmus (46. Ryoto Inokawa), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (46. Amar Bukva), Ajdin Koco (46. Haris Konjalić), Lars Pöth - Trainer: Nermin Ramic

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Anas El-Rifai (29.), 2:0 Takumi Miyata (45.+2), 3:0 Dennis Ordelheide (46.)



TSV Bayer Dormagen – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:4

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (65. Semi Youssef Laffi), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (55. Andre Tareco-Duarte), Marc Naroska, Michael Hausdörfer, Jan Rakow (65. Luca Knuth), Alexander Hauptmann (71. Dominik Dobras), Noa Gabriel Guerreiro Batista (67. Niclas Sylvester Schröder) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ismail Günsel (90. Ajay Newton), Nils Klöther, Samir Kastanjeva, Meliksah Sargin (61. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (71. Sherif Krasniqi), Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (76. Andre Häntsch), Marcel Hensel (76. Kai Uwe Wirtz) - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 109

Tore: 0:1 Muhammed Arda Öztürk (20.), 0:2 Meliksah Sargin (33.), 0:3 Berkay Köktürk (45.+1), 0:4 Fatih Yaman (63.), 1:4 Marius Fraßek (77.), 2:4 Marius Fraßek (79.)



MSV Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 3:0

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai (22. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Ryota Nakaoka (46. Majid Abdalla), Anas El Morabiti, Drilon Istrefi, Said Harouz, Carlos Penan (90. Edward Osei-Nikansah), Sinan Kurt (46. Vedin Kulović), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic

VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Kevin Caspar Stadler), Max Schnelker, Daniel Dünbier (67. Pascal Becker), Florian Breuer, Nils Jochmann, Mike Penski, Jan-Luca von Zons (24. Leon Bem), Marc-Leon Wolff (72. Emilio Jose Heinrich Perk), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Tom Voss (8.), 2:0 Anas El Morabiti (11.), 3:0 Sinan Kurt (17.)

Gelb-Rot: Anas El Morabiti (55./MSV Düsseldorf/)

Rot: Said Harouz (57./MSV Düsseldorf/)



SV Hösel – DSC 99 Düsseldorf 2:3

SV Hösel: Michael Mann, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali (78. Jassim Tighadouini), Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (85. Niklas Oldörp), Nick Hartmann (64. Vinzent Pohl) (74. Finn Schröder), Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (59. Dennis Dowidat), Anton Redlich, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (73. Tom Boris Hennig), Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz, Marc Paul (87. Stefan Haferkamp) - Trainer: Sascha Walbröhl

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Anes Danijali (49.), 1:1 Florian Gnida (82.), 1:2 Florian Gnida (84.), 2:3 Niklas Oldörp (90.), 1:3 Onurcan Baysal (90.)



Rhenania Hochdahl – TV Kalkum-Wittlaer 0:3

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi (68. Arbnor Alija), Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (84. Maik Gaida), Philipp Gatzen (69. Abdelilah Zariouh), David Szewczyk, Sohib Khamroev (86. Shintaro Ominami), Hamza El Ouamari (55. Viktor Maximilian Kijach), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek

TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (61. Leandro Heintze), Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Lars Jansen (84. Nico Polster), Noel Heitkamp (75. Ayumu Akiyama), Goki Fukunaga (90. Ralf Appiah), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch (84. Sahin Irevül), Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Kaan Safarpour-Malekabad (40.), 0:2 Lars Jansen (50.), 0:3 Lars Jansen (90. Foulelfmeter)



Lohausener SV – ASV Mettmann 0:1

Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg (66. Niklas Macher), Jens Wunder (85. Erik Oberle), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (66. Patrick Frymuth), Jona Simon, Maximilian Klaas, Kiyan Sekine (66. Roland Sitnikov), Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco (66. Berkant Fidanci), Tristan Maresch (77. Johannes Erkens), Ahmet Kizilisik (71. Umut Demir), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic (71. Jason Leonard Similien), Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig - Co-Trainer: Acar Sar

Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Umut Demir (77.)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim

Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen

So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II

So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel

So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II

So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04

TSV Ronsdorf – SV Rot-Weiß Wülfrath 1:1

TSV Ronsdorf: Julian Bente, Lasse Palsbroecker (71. John Valentin Osazemwinde Osagie), Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Jona Miklas Ernst, Habib Camara, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Konstantinos Likidis (78. Luka Vasiljevic), Felix Oliver Zymla (60. Amos Claude Tusevo) - Trainer: Denis Levering

SV Rot-Weiß Wülfrath: Watcharaphong Mannongwaeng, Ibrahim Yilmaz, Cedric Bestler, Schad Hassan, Jan-Steffen Meier, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Nabil Jaouadi, Fatih Kurt - Trainer: Ali Basboga

Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Davide Mangia (22.), 1:1 Amos Claude Tusevo (89.)



SSV Germania Wuppertal – Cronenberger SC 1:2

SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Mersad Alijevic, Pascal Glittenberg, Kilian Wendling (71. Sami Issa), Lukas Janz (86. Mustafa Alkan), Eren Özkan (32. Tarik Özkan), Ege Erdem, Levin Ilias Ceylan, Hazim Dezic (46. Alkan Sahingöz), Benedikt Steven, Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic, René Winter, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Bradley Lofolomo (66. Dominik Schäfer), Aldin Hamidovic (58. Jonas Frank Niehues), Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (46. Gian-Luca Stindt), Kleomenis Tsioutsioulitis (88. Mikail Sahiner), Malik Marvin Plücker (69. Daniel López de la Rosa) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj

Schiedsrichter: Gianluca Röttgen (Wermelskirchen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 René Winter (53. Eigentor), 1:1 Luis Rosenecker (61.), 1:2 Dominik Schäfer (84.)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – DV Solingen II 1:3

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Prince Chijoke Osuoha, Anastasios Pescelidis, David Amankwah Darko, Abbas Alali, Ilyas Ikan Asbih (71. Kibang Anthony Tem), Musa Mansaray, Manaf Ali-Koura (59. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic, Kelvingrey Tabe Takor Tabi (66. Maxford- Akuamoah Sampong), Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj

DV Solingen II: Leon Hasani (85. Justin Illmann), Paul Christian Berger, Gianluca Aurelio (19. Emre Mujde), Illia Pieshykov, Nahum Belay Ghebressulasie, Basiel Bakho Kone Gwach Kan (60. Berhat Orhan), Pavel Dolynai (85. Artem Manzhelieiev), Emre Karademir (97. Younes Benzerdjeb), Vladyslav Balakai, Gabriel Binga Pemba - Trainer: Sahin Sezer

Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Vladyslav Balakai (7.), 0:2 Yasin Özgede (60.), 1:2 Nermin Hadzic (72.), 1:3 Gabriel Binga Pemba (90.)



HSV Langenfeld – BV Gräfrath 1:3

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (65. Nassim Azhil), Nephthalie Ngoma Ndey (88. Maurice Herriger), Lorenz Staehler, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Giuseppe Licausi (74. Konstantinos Kaliantzis), Nabil Al Khabbachi (57. Maurice Falow), Luca Mario Attardi (57. Florian Osmani), Faissal El Amrani - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Agostino Barretta (81. Joseph Kojo Armah), Tom Walther, Alessio Mangia (74. Ismet Can Agadakmaz), Max Zymla (46. Abdulkadir Avan), Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Ismail Cakici (46. Mohammad Sreij) - Trainer: Kaan Kursun

Schiedsrichter: Niklas Fuhrmann - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Marvin Calcerrada-Sesek (41.), 0:2 Ismail Cakici (43.), 0:3 Marvin Calcerrada-Sesek (88.), 1:3 Konstantinos Kaliantzis (90.+2)



Türkgücü Velbert – SSV Berghausen 1:3

Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Gökhan Bulat, Kerem Dogan (51. Muzaffer Sirlak), Seonghyeok Lee, Mert Celik, Cengiz Saral (61. Edin Husidic), Oguzhan Coruk, Ahrom Yoo (86. Lorjan Imeri) - Trainer: Emre Okatan

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Tobias Schöning, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Lukas Kobischke, Leon Mockschan, Julian Meis, Max Pluschke (79. Raphael Schruff), Dariusz-Alexander Tontsch (86. Davide Lo Martire) - Trainer: Ralf Dietrich - Co-Trainer: Sebastian Rommerswinkel

Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Leon Mockschan (40.), 0:2 Leon Mockschan (60.), 1:2 Mert Celik (71.), 1:3 Davide Lo Martire (90.+1)

Gelb-Rot: Julian Meis (42./SSV Berghausen/)



SV Solingen 08/10 – TuSpo Richrath 3:4

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka, Altin Shala (64. Luan Ismajli), Hasan Kaan Hayta (46. Alexander Hotea-Mironescu), Akin Müjde, Marvin Stahlhaus, Kevin Kassunga, David Kuyu, Max Niklas Zäh (46. Savvas Kioroglou) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (80. Justin Kotlorz), Kevin Kluthe, Arian Ugljani, Francesco Infantino (46. Dustin Beyen), Tim Scharpel, Brando de Gracia (46. Achraf Chayeb), Alen Vincazovic (80. Julian Dambrowski), Gianluca Gagliardi (73. Henrik Scholz) - Trainer: Lukas Beruda - spielender Co-Trainer: Alexander Rüttgers - spielender Co-Trainer: Julian Pape

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marvin Stahlhaus (2.), 1:1 Fatih Türkoglu (5.), 1:2 Brando de Gracia (44.), 1:3 Gianluca Gagliardi (46.), 1:4 Gianluca Gagliardi (47.), 2:4 Alexander Hotea-Mironescu (54.), 3:4 David Kuyu (71.)

Gelb-Rot: Alexander Hotea-Mironescu (90./SV Solingen 08/10/)

Rot: Malik Amoussou-Tchibara (94./SV Solingen 08/10/)

Gelb-Rot: Dustin Beyen (100./TuSpo Richrath/)



SC Germania Reusrath – SV 09/35 Wermelskirchen 1:1

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis (46. Luca David Breuer), Kevin Luginger, Pascal Hinrichs, Paul Degner (60. Gian Luca Schumann), Tim Röper (59. Lucas Bock), Dennis Schulte (81. Max Simon Richter-Oldekop), Gianluca Cserep, Armel Ange Kouassi (71. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Luca Fischer (67. Florian Börsch), Siyamend Alo, Luca Postic, Jannic Jens Kilter (90. Anis Geus), Nick Salpetro (80. Ferat Sari), Furkan Asut - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Furkan Asut (33.), 1:1 Gianluca Cserep (75.)



SG Hackenberg – SSVg Velbert II 3:2

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner (69. Simone-Fabio Donadio), Oliver Adamiec, David Tischler, Edward Yamoah (74. Leon Michael Sierant), Lennard Wagemann, Martin Schneider (77. Moritz Kerkien), Mario De Siena, Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Ayman Amezigar, Hagen Schneider, Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi (77. Furkan Kurt), Faruk Hepgüler (59. Mahmud Omairatte), Dmytro Kislin, Niklas Böhm (77. Berat Kahraman), Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Edward Yamoah (2.), 2:0 Martin Schneider (17.), 2:1 Ilias Hassi (18.), 3:1 Edward Yamoah (37.), 3:2 Dmytro Kislin (60.)



FSV Vohwinkel Wuppertal – FK Jugoslavija Wuppertal 4:1

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Nico Korpilla (63. Sami Tajar), Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (87. Thomas Held), Blend Janko (89. Malte Gerlich), Julian Shaun Kanschik (34. Denis Arslan), Niklas Dörrier - Trainer: Christian Bialke

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Dogan Can, Miralem Kljajic (68. Vinicius De Andrade Souza), Faris Hodzic (80. Oguzhan Bayraktar), Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz, Luca Grisi (41. Zakaria Jarrayi), Kai-Philipp Höcht (58. Jean Baumgarten), Osman Öztürk (87. Marco Cangelosi), Aleksandar Stanojevic, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri

Schiedsrichter: Erik Leicht (Düsseldorf) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Alphonso Henock Manata (18.), 2:0 Tim Zemlianski (67.), 2:1 Aleksandar Stanojevic (74.), 3:1 Alphonso Henock Manata (90.), 4:1 Alphonso Henock Manata (90.+3)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Germania Reusrath

So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSV Germania Wuppertal

So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld

So., 08.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Solingen 08/10

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSVg Velbert II

So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SG Hackenberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Ronsdorf

So., 08.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FSV Vohwinkel Wuppertal

So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

1. FC Viersen – TuS Wickrath 0:3

1. FC Viersen: Nick Jung, Shuremy Felomina, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Jordy Mayunga, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman, Peter Okafor - Trainer: Stephan Houben

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (86. Jason Rütten), Nils Höffges, Jonas Bihn, Quinton Washington, Silvio Cancian (64. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (58. Noah Papenfuss), Niek Gabriel Mäder (85. Arian Tolaj) - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (15.), 0:2 Niklas Clemens (43.), 0:3 Niklas Clemens (46.)

Gelb-Rot: Maikel Mitchel Koeman (45./1. FC Viersen/wiederholtes Foulspiel)



1. FC Mönchengladbach – TuRa Brüggen 3:4

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Philip Welzer, Taylan Özdemir, Kubilay Erol (62. Deniz Can Salk), Marko Ilic (70. Aron Nasufi), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (88. Abdulrahman Hanifa), Dmytro Motiakyn (80. Brandon Mafimbu Mazanga) - Trainer: Dennis Krause

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (58. Christos Tsopanides), Volkan Akyil (58. Robin Hürckmans), Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Dennis Coenen), Nedim Akkus, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Markus Müller), Luca Drießen (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Philipp Cox (5.), 1:1 Philip Welzer (25.), 2:1 Philip Welzer (42.), 3:1 Marko Ilic (45.+2), 3:2 Nils Bonsels (82.), 3:3 Simon Hübner (87.), 3:4 Philipp Cox (90.+2)

Rot: Abdulrahman Hanifa (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Taylan Özdemir (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Dennis Coenen (95./TuRa Brüggen/)



SpVg Odenkirchen – OSV Meerbusch 0:2

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (81. Jonas Nabil Langen), Ayman Kaibouss (74. Konstantine Jamarishvili), Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Metin Türkay (63. Anton Höpfner), Evgenij Pogorelov (74. Justin Butterweck), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann (46. Ioannis Alexiou), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Saba Khargelia (79. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft (90. Angelo Recker), Timo Fabian Kaufmann, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Ben Israil (71. Junior Rainer Dos Santos Steuer) - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: Moritz Dannenberg (Kaarst) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (17.), 0:2 Ioannis Alexiou (55. Foulelfmeter)



SSV Grefrath 1910/24 – Sportfreunde Neuwerk 3:3

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Timo Claßen, Gerrit Lenssen, David Pries (73. Jonas Landwehrs) (95. Mika Jütten), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Luis Neber, Christopher Claeren (60. Tim Weiner), Lukas Hanssen (89. Moritz Leutgeb) - Trainer: Alexander Thamm

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels (78. Dominik Klouth), Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Anton Müller (95. Sven Bjarne Witt), Christian Schultz (46. Marius Meffert) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Steffen Linneweber - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Vensan Klicic (12.), 1:1 Berkan Dursun (57.), 2:1 Lukas Hanssen (75.), 3:1 Tim Weiner (79.), 3:2 Özgür Sezgin (80. Handelfmeter), 3:3 Özgür Sezgin (90.+3 Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Lukas Hanssen (SSV Grefrath 1910/24) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Phillip Beckers (75.).



Türkiyemspor Mönchengladbach – CSV Marathon Krefeld 2:2

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi (47. Atabey Kaplan), Arda Can Yilmaz (57. Nico Wachmeister), Ousman Nyaw Dudzus, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Noah Villanueva, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Lars Wellmans, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Murat Aslan, Ilay Baris, Alexander Siepmann (79. Marco Grünert), Ekrem Aksu (91. Elyesa Terzi) - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Emre Özkaya (18. Foulelfmeter), 0:2 Ekrem Aksu (30.), 1:2 Nathan Dibazingila (45.), 2:2 Noah Villanueva (83.)

Rot: Samed Kaplan (90./Türkiyemspor Mönchengladbach/Grobes Foulspiel)



VfL Tönisberg – DJK Fortuna Dilkrath 1:7

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Jan-Niklas Esser, Tobias Kokol (30. Kai Langer), Akin Erorhan, Fabian Kempkens, Janik Dünwald (62. Jawad Ebrahimi), Simon Kuschel, Manuel Franken, Cihan Mustafa Rüzgar (46. Daniel Franken), Bertan Josua Yildiz (62. Ronaldo Onuzi), Valon Xhaferi - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Malte Laumen, Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas (69. Simon Viethen), Tim Jäger, Patrice Diane, Moritz Münten (68. Luk Zechlin) (78. Danny Thönes) - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Patrice Diane (15.), 1:1 Manuel Franken (17.), 1:2 Moritz Münten (42.), 1:3 Tim Jäger (52.), 1:4 Tim Jäger (67.), 1:5 Ole Zechlin (71.), 1:6 Tim Jäger (72.), 1:7 Tim Jäger (74.)



SC Union Nettetal II – TSV Krefeld-Bockum 2:1

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Nick-Odin Münster, Mohamad Alhamwi (88. Konrad Wyzynski), Luca Leon Coppus, Tom Genzen (75. Jannik Witteck), Cedric Lappessen (57. Thomas Jan Lepiorz), Hendrik Schmitz (88. Marvin Deniz Yesilkaya), Nico Zitzen, Anastasios Koutras - Co-Trainer: Thomas Salzmann - Trainer: David Sfarzetta

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Abdul Hassan Barrie, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (46. Mert Cemal Celik), Christian Tönnißen, Hendrik Holtz (25. Amadou Bassirou Fofana Ba) - Trainer: Tino Reucher - Co-Trainer: Marcel Blaschkowitz

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Christian Tönnißen (17.), 1:1 Luca Leon Coppus (33.), 2:1 Milan Günter Helmut Demant (34.)



Thomasstadt Kempen – VfR Krefeld-Fischeln 5:2

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (46. Lucas Matteo Klaaßen), Jan Keens (81. Leon Justin Maas), Ayyoub Hachlouf (36. Marius Elfering), Luca Küppers (73. Dominique Strathe), Pascal Ulbricht, Till Konietz (81. Paul Schäfer), Dustin Meyer, Denis Gaas, Fabian Wagner, Eric Scheuren - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Florian Leisten, Ben Sundermann (55. Victor Lopez Martin), Marc Jean Lacroix (68. Leander Boden), Hendrik Rouland, Leonidas Theodoros Altstaedten, Fynn Ziemes, Jannick Geraets (81. Ndrin Maloku), Carlo Honoré Heinrich (27. Denis Shabani), Niklas Geraets, Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller

Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Niklas Geraets (3. Foulelfmeter), 0:2 Carlo Honoré Heinrich (22.), 1:2 Eric Scheuren (38.), 2:2 Eric Scheuren (41.), 3:2 Till Konietz (43.), 4:2 Eric Scheuren (50.), 5:2 Till Konietz (55. Handelfmeter)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln

So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen







Borussia Veen – Hamminkelner SV 5:4

Borussia Veen: Matthias Huxhagen, Jakob Münzner (58. Jonas van den Brock), Ken Klemmer, Hendrik Terlinden, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Jan Büren, Marius Gietmann, Marc Balonier (58. David Höptner), Tim Lange, George Michael Wiedemann (92. Noah Langert) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Nick-Constantin Otto, Till Schürmann, Linus Kammeier (82. Romeo Burghardt), Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann, Gianluca Klein, Lars Ortius (68. Jan Nepicks), Tom Wirtz, Felix Becker (75. Hassan Hamzaoglu), Leon Norman Bender - Trainer: Erdal Dasdan

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Gianluca Klein (17.), 0:2 Tom Wirtz (32.), 0:3 Felix Becker (33.), 1:3 Tim Lange (41.), 2:3 George Michael Wiedemann (45.+1), 2:4 Yannick Weidemann (48.), 3:4 Jan Büren (61.), 4:4 Jonas van den Brock (68.), 5:4 Tim Lange (80.)



Sportfreunde Broekhuysen – TSV Weeze 3:0

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Leon Peun, Nils Lachmann, Lars Peters, Justin Theelen (82. Luca Schmermas), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier, Sores Civan Agirman (60. Stan Hesen), Sven van Bühren (60. Maurice Horster), Nils Hannaleck (68. Norman Schmitz), Tom Beterams (90. Joshua Frenzen) - Spielertrainer: Sebastian Clarke

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Klaus Winters (68. Lukas Kassler), Michael Thissen (89. Ferhat Ökce), Hakan Erkis (82. Christian Feegers), Yannick Gorthmanns, Nils Giltjes, Nderim Cerkinaj (82. Martin Hönnekes), Julian Kühn, Frederik Osterkamp (62. Maik van Teeffelen) - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Stan Hesen (73.), 2:0 Stan Hesen (75.), 3:0 Maurice Horster (90.)



Westfalia Anholt – SGE Bedburg-Hau 2:1

Westfalia Anholt: Julius Geven, Matthias Paus, Thorben Versteegen, Oliver Paus, Filipe Oliveira Leite, Finn Filip Spiekers, Elfadin Maksuti, MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci (92. Noah Roßmüller), Emnor Haliti, Pierre Weyerhorst (78. Salem Al Masalma) - Trainer: David Kraft

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Fabio Dittrich, Leon Claaßen (84. Christoph Gorißen), Tim Helmus, Len Deckers (46. Theo Gerard), Julian Diedenhofen, Theo Panke, Falko Kersten - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Matthias Paus (54.), 2:0 Elfadin Maksuti (71. Foulelfmeter), 2:1 Matthias Paus (86. Eigentor)



Viktoria Goch II – TuS Stenern 1:0

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Konstantin Schütz (70. Lucien Fabrice Boyata), Tim Müller, Kai Jaschek (53. Jannik Ingenwerth), Thomas Langenberg, Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns, Jiro Jude Maximilian Großhans (85. Ali Baghi), Dogan Erkis (74. Lars Johnson), Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj

TuS Stenern: Alexander Brücks, Steffen Lensing, Maximilian Giruc (43. Pitt Quecke), Alexander Tetiet, Niklas Kraft, Benjamin Lückel, Noah Schweckhorst (46. Tom-Luka Wanders), David Heveling (85. Karim Farahat), Erik Böing (70. Lennart Nordmann), Felix Amler (43. Max Nikolas Waschki), Alexander Biermann - Trainer: Simon Meyering

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Marvin Gisberts (31.)



SV Blau-Weiß Dingden II – Sportfreunde 97/30 Lowick 1:1

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar, Yannik Hundt (61. Mathis Schluse), Marco Harbring, Jonah Koopmann (89. Leonardo Moschüring), Philipp Arnold, Tim Harbring (70. Tim Vehns), John Gertzen (79. Niklas Nienhaus) - Co-Trainer: Izri Velija

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Lary Terhart, Felix Reinders, Steyn Wassink, Hannes Böing (90. Jakob Paschen), Lukas Oostendorp (46. David Ostendorf), Elija Cürsgen (84. Mats Langenhoff), Florian Wiegrink, Peter Hund (81. Pierre Walber), Kilian Jansen (74. Lasse Bennemann), Maurice Nienhaus - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Oostendorp (9. Foulelfmeter), 1:1 Marco Harbring (37.)

Rot: Jens van der Linde (66./SV Blau-Weiß Dingden II/Foul als letzter Mann)



DJK Twisteden – VfL Rhede 3:1

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Steffen Douteil, Alexander Rasch, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (70. Jordi Leck), Fabian Rasch (70. Nikolas Dennesen), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg (89. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman, Luca Lorei, Tony Marcel Drescher (59. Leon Nachtigall), Noah Paß, David Adegboyega Weade (71. Nick Ebben), Len Stenneken, Amar Mesic, Maximilian Kreutzer, Iker Prudencio, Leon Franken (71. Elias Francesco Librandi) - Trainer: Niklas Schemmer

Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Tom Cappel (27.), 1:1 Ferhat Cavusman (50.), 2:1 Chris Kleuskens (59.), 3:1 Tom Cappel (90.+4)



Alemannia Pfalzdorf – Kevelaerer SV 1:1

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Tom-Luca Janßen (90. Aaron Hoffmann), Lars Völpert (57. David Rudolf Rothemel), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz (32. Jamie Caspers), Joep Renkens (76. Samouil Schiefer), Luca Eikemper (86. Pascal Müller) - Trainer: Raphael Erps

Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Robin Kaschubat (46. Jona Wassen), Özkan Külcür (79. Tim Hillejan), Tobias Bolz (52. Marvin Schulz), Malik Bongers (61. Colin Linßen), Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nick Helmus (40.), 1:1 Jona Wassen (90.)

Besondere Vorkommnisse: Malik Bongers (Kevelaerer SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Levi Eckermann (55.). Jamie Caspers (Alemannia Pfalzdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.).



SV 08/29 Friedrichsfeld – TuS Xanten 4:2

SV 08/29 Friedrichsfeld: Florian Albri (35. Lukas Botor), Heinrich Heleniak (78. Collin Isselhorst), Onur Baran, Maximilian Spartz, Samid Kurtanovic, Manuel Kausch, Halil Ibrahim Ören (65. Rafael David Buch), Joel Grzeskowiak (65. Dennis Slowinski), Gianluca Buhlmann, Nico Wittwer (78. Daniel Viktor Weiz), Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric - Co-Trainer: Tim Schubert

TuS Xanten: Michael Jansen, Jonas Vengels, Luan Schreiber, Jesse Sticklat, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky (85. Noah Afonso Malangi), Niklas Maas, David Epp, Velibor Geroschus (46. Norwin Meyer), Christopher Kimbakidila, Noah Afonso Malangi (74. Lukas Maas) - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 185

Tore: 0:1 David Epp (5.), 1:1 Nico Wittwer (26.), 2:1 Eray Tuncel (49.), 2:2 Gerrit Jenowsky (70. Foulelfmeter), 3:2 Rafael David Buch (86.), 4:2 Onur Baran (88.)



SV Haldern – SV Rindern 5:2

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer (75. Patrick Hildenhagen), Elias Krüger, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Jan Middendorf, Alexander Rackel (54. Phillip Adamczyk), Karl Isling (61. Anton Alfred Buhl), Veit Boßmann (77. Mika Heerink) - Trainer: Christian Böing

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Luca Alexander Polders (30. Marlon Irsch), Cem Artas, Dano Evrard, Leon Naß, Björn Gatermann (30. Finn Tiemer), Marten Albrecht, Peter Mayr (30. Robert Boßmann), Philipp Roosen, Maximilian Janssen - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Oualid Elhahaoui - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Veit Boßmann (2.), 2:0 Veit Boßmann (4.), 3:0 Jan Middendorf (11.), 4:0 Veit Boßmann (34.), 4:1 Leon Naß (36.), 5:1 Veit Boßmann (44.), 5:2 Maximilian Janssen (82.)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden

So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern

So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

SuS 09 Dinslaken – SC 1920 Oberhausen 4:2

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Maik Wosnitza (46. Viktor Klejonkin), Erion Xhemajli, Colin Schmitt, Adrian Broja, Max Suchomel (81. Ben Nehrling), Tim Waclawek, Sebastian Eisenstein (57. Tim Wollbrinck), Stefan Frieler (78. Enes Can Caglayan) - Spielertrainer: Timm Golley

SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham (61. Julian Krasniqi), Erenay Bektas, Burak Demirci (75. Mohammad Almahmoud Alhussain), Timur Ertural, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (72. David Möllmann), Nevio Möllmann, Justin Wunder (82. Ridwan Yakubu Usmanu), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tim Waclawek (12.), 1:1 Nevio Möllmann (23.), 2:1 Tim Wollbrinck (65.), 3:1 Tim Wollbrinck (72.), 4:1 Enes Can Caglayan (90.+1), 4:2 Yusuf Allouche (90.+2)



Mülheimer SV 07 – SV Rhenania Hamborn 3:0

Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Henry Philipp Lücke (50. Noah Jamal Schindlegger), Michel Roth, Nick Bennmann, Robin Götze, Thore Uteg (71. David-Alexander Mazan), Simon Grün, Denys Kalashnik (69. Luca Felix Rausch), Lennard Kaiser, Mohammad Iyad Shihada, Pascal Roenz (84. Maid Music) - Trainer: Christian Mikolajczak

SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Dursun Can (67. Yusuf Turnali), Anthony Amadi, Mohammed Faiz, Samuel Kaba Frimpong, Bünyamin Özdemir (87. Yusuf Demir), Emanuel Amissah (74. Mahmut Yahya Kalkan), Pasquale Conti, Tugra Dilekci, Blinort Namoni, Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir

Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 107

Tore: 1:0 Pascal Roenz (3.), 2:0 Robin Götze (45.), 3:0 Lennard Kaiser (90.)



SuS 21 Oberhausen – GSG Duisburg 5:0

SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Gino Priszma, Niko Lazar, Samuel Mensah, Chris-Evans Pieritz, Leo Prinz, Akin Aslantin, Jihan Jeremi Bayram, Talha Canim, Abdulhamit Canim - Trainer: Kevin Weber

GSG Duisburg: Musafi Shehu, Gian Luca Holznagel, Armin Alihodzic, Danijel Arsenovic, Luan Petsch, Milan Macar, Hayato Takei, Bryan Noah Prince Agbodjan (45. Egzon Zabergja), Mamadou Billo Kante, Ceyhun Dagdemir (45. Robin Hochmuth), Edis Junuzovic - Trainer: Alessandro Vergaro

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leo Prinz (16.), 2:0 Abdulhamit Canim (21.), 3:0 Kai Habendorf (42.), 4:0 Leo Prinz (88.), 5:0 Samuel Mensah (90.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – 1. FC Mülheim-Styrum 2:2

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic (90. Besnik Saljiji), Jesko Dezelak, Melvin Sijercic, Tom Straub, Adis Dedic (74. Emilio Bajrami), Luis Gizinski, Mert Aközbek (46. Enedin Hadrovic), Astrit Krasniqi, Lukas Koch (66. Emir Karabegovic), Luca Marvin Hoff - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb, Khalil Bentaleb, Kaan Atik, Ahmed Can Simsek, Marco Olivieri, Mohamed-Ali Al Naboush (61. Takeru Kokubu), Mert Kaan Kesici, Eray-Jasin Kara (67. Harry Owusu Amponsah), Taha Benhamza (70. Abdullah Bentaleb), Thimo Warnke - Trainer: Eser Ucak - Trainer: Ömer Özmen

Schiedsrichter: Loreen Mählitz - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Taha Benhamza (47.), 0:2 Khalil Bentaleb (60.), 1:2 Astrit Krasniqi (84. Foulelfmeter), 2:2 Emir Karabegovic (90.+2)

Rot: Luca Marvin Hoff (37./FC Neukirchen-Vluyn 09/21/Foulspiel)

Rot: Ahmed Can Simsek (72./1. FC Mülheim-Styrum/Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Khalil Bentaleb (80./1. FC Mülheim-Styrum/Foulspiel)

Rot: Abdullah Bentaleb (82./1. FC Mülheim-Styrum/Unsportlichkeit)



VfL Repelen – VfB Homberg II 4:0

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes, Marvin Trentzsch (72. Izzettin Kuci), Robin Rasche (70. Christoph Zgorecki), Leandro Adams, Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada (85. Marvin Slatinjek), Hendrik Schons, Amar Pilavdzic (74. Jan Albus), Yubery Santo Stielke (85. Enes Celik), Arjeton Krasniqi - Trainer: Sercan Baloğlu

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen (72. Stephen Antwi), Finn Lempert, Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Samuel Lindner, Florian Czarnecki (79. Viacheslav Hrebniev), Til Müller, Semir Demiri (46. Illia Venhelaites), David Bothe (66. Niklas Oliver Potreck), Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek

Schiedsrichter: Adam Wochnik - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Yubery Santo Stielke (17.), 2:0 Arjeton Krasniqi (24.), 3:0 Hendrik Schons (39.), 4:0 Amar Pilavdzic (60.)



Duisburger SV 1900 – Schwarz-Weiß Alstaden 2:2

Duisburger SV 1900: Tobias Prigge, Alexander Klug, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster (46. Thilo Körperich), Thomas Kirsch (81. Stephan Nachtigall), Jan Zuweis, Andre Meier (46. Jan Stuber), Mahmut Savci (46. Kevin Sonneveld), Gino Mastrolonardo, Noel Felten, Kadir Yildirim (71. Moritz Kerlen) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel

Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Danny Walkenbach, Philipp Demler, Ardit Zekjiri, Camara Kessery, Sergen Sezen, Serdy Nguala, Almin Essler, Ali Gülcan, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani

Schiedsrichter: Constantin Kalter - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Noel Felten (31.), 2:0 Kadir Yildirim (51.), 2:1 Ali Gülcan (66.), 2:2 Ali Gülcan (75.)



Viktoria Buchholz – Spvgg Meiderich 06/95 5:1

Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Luca Gaetano Motuzzi (46. David Szekeres), Kenshin Iwai (67. Fabian Rahmacher), Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Eliah Jung (65. Timo Wirtz), Tobias Eickmanns, Semih Vißer (77. Evangelos Binas), Hasan Aydin, Colin Onyeocha, Elias Benedikt Schnell (77. David Jan Polanetzki) - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork

Spvgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Fynn Heinzelmann (87. Ugonna Tony Ahukanna), John Ebuka Meremikwu, Julian Dzieza, Aristote Tshiani, Louis Runge, Tobias Marco Freiwald, Muhammed Özdogan, Tim Kaiser (46. Muhammed Özdogan) - Trainer: Oliver Petzold

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Hasan Aydin (39.), 2:0 Samson Ayodele (45.), 3:0 Eliah Jung (61.), 4:0 David Jan Polanetzki (78.), 5:0 David Jan Polanetzki (81.), 5:1 Muhammed Özdogan (87.)

Gelb-Rot: Hasan Aydin (59./Viktoria Buchholz/Wiederholte Unsportlichkeit)



TuS Asterlagen – Rheinland Hamborn 0:12

TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut (80. Sefa Karakurt), Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Khalid Al-Bazaz, Metin Özmen (46. Tunahan Karakaya), Derman Disbudak, Diar Mustafa (80. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas

Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Mehmed-Sena Özen (46. Yunus Emre Kocaoglu), Ömer Talha Yurdakul (46. Mehmet-Ali Cengiz), Kaan Akgül (67. Valdet Totaj), Joel Schoof, Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock, Eren Taskin (46. Ferdi Acar), Ahmet Efe Aris (59. Mohammed Monir Ayyad), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66

Tore: 0:1 Ahmet Efe Aris (6.), 0:2 Ömer Talha Yurdakul (17.), 0:3 Eren Taskin (22.), 0:4 Ahmet Efe Aris (40.), 0:5 Ahmet Efe Aris (45.+3), 0:6 Samet Sadiklar (50.), 0:7 Ferdi Acar (57.), 0:8 Mohammed Monir Ayyad (60.), 0:9 Joel Preuß (63.), 0:10 Ferdi Acar (78.), 0:11 Valdet Totaj (84.), 0:12 Joel Preuß (85.)



Duisburger FV 08 – SV Genc Osman Duisburg 3:3

Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz (72. Obed-Samuel Adjamah), Yu Taya, Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou, Aiyoub Andich (72. Lars Gronemann), Julian Sistig (50. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim, Yasar Emin Uzun (91. Yves Mumpa Mbo), Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk

SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Hussein Alameddine, Tekin Mang, Argjent Emrula (74. Younes Abdelhedi), Emre Onur, Osman Simsek (46. Elyesa Onur), Yassine Bel-Mustapha (68. Baran Fidan), Sandro Garcia Melian, Mert Yagci - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Argjent Emrula (39.), 1:1 Filip Dimeski (44.), 1:2 Mert Yagci (62.), 1:3 Sandro Garcia Melian (67.), 2:3 Filip Dimeski (71.), 3:3 Ismail Öztürk (82. Foulelfmeter)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07

Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08

Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen

So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken

So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95

So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

SuS Haarzopf – SV Burgaltendorf 1:1

SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Jan Seeling (75. Timo Brandt), Julian Piontek, Joshua Coffie (67. Maximilian Härtel), Marvin Pape (65. Johannes Flatow), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Enrico Ratz (57. Michael Seidelmann), Ben Ansorge, Yunosuke Seo, Thomas Denker (70. Felix Franken) - Trainer: Matthias Walter - Co-Trainer: Stefano Trißler

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (83. Sky Eric Lietzau), Jason-Lee Gerhardt (89. Alkan Albayrak), Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci (69. Tim Karkau), Schevan Rascho (40. Kiros Galatidis), Michael Siminenko - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Timo Brandt (88.), 1:1 Jonas Rölver (90.+1)



Dostlukspor Bottrop – DJK Arminia Klosterhardt 1:2

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Devin Yildirim, Jonah Konzer, Baris Erdogan, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Hüssein El-Moussa (59. Can Uçar), Nassim Ahkim (69. Emre Ünlü), Abbas Jaafar (72. Dogukan Turan), Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Emre Yalcin, Lennart Elias Rühl, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein (67. Samuel Zegadlo), Hamza Velic (87. Meik Kunz), Niklas Daunheimer (82. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (91. Jesse Sauceda) - Co-Trainer: Norman Seitz - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Maik Dreyer - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Hamza Velic (28.), 1:1 Khaled Al-Kadi (34.), 1:2 Jan-Niklas Pia (41.)



Sportfreunde Niederwenigern II – SpVgg Sterkrade 06/07 1:2

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Sebastian Schnell, Marius Beyer (78. Henrik Eggemann), Malte Eckert, Sebastian Axt (83. Malte Honisch), Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer, Noah Seyer (70. Tom Mianecki) (82. Niklas Niggemeyer), Justin Barke, Jan Adolphs (61. Leon Welticke) - Trainer: Lars Diefenthal

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller (64. Ian Kohlgruber), Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Robin Papert (60. Joshua Eberth), Moritz Anderheide (83. Said Aljumaa), Sverre Müller, Jannik Hoppe (68. Enver Ünal), Damian Vergara Schlootz (87. Nicolas Strömann), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Malte Eckert (29.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (56.), 1:2 Moritz Anderheide (59.)



SpVgg Steele – Fatihspor Essen 2001 4:4

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Bastian Lübeck (72. Deven Liebetrau), Dominik Bongartz, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Dominik Faber (46. Thoma Bubullima), Erol Hermann (46. Tatsuro Sakamoto), Asiato-Shouda Sanganaza (88. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard (68. Fabian Handke) - Trainer: Dirk Möllensiep

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Ali Imran Toy (82. Cihan Aksakal), Serhat Yirmibes, Tolga Yigit (88. Sami Essa Suleiman), Samed Fidan (68. Mounir Till Asrih), Baki Caki (72. Can Tunctürk), Oktay Cinar, Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus (64. Callistus Chima Ojukwu) - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Tolga Yigit (6.), 0:2 Tolga Yigit (31.), 0:3 Kaan Kazim Karakus (36.), 1:3 Thoma Bubullima (62.), 2:3 Fabian Handke (75.), 3:3 Dominik Bongartz (80.), 3:4 Tolga Yigit (86.), 4:4 Tatsuro Sakamoto (90.+4)



Heisinger SV – Sportfreunde Königshardt 1:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Minwook Oh, Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen (61. Julian Bluni), Steffen Köfler (81. Lukas Gerrits), Lein Frehmann (74. Philipp Reichardt), Tobias Köfler, Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (61. Merlin Kirsten) (74. Merlin Kirsten) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (84. Finn Busian), Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (87. Berkay Akay), Denis Karic, Silas Baffour, Muris Kesko (69. Simon Palmen), Maurice Gardey (76. Sven Ebbe Süsselbeck), Tristan Joel Müller (92. Luka Gunjevic) - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tristan Joel Müller (68.), 1:1 Tobias Köfler (82.)



Fortuna Bottrop – Vogelheimer SV 5:3

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann (72. Robin Nordmann), Hussein Solh, Luca Fischer (72. Thilo Grollmann), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (84. Danny Schrödl), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (84. Kevin Michalik), Lennart Dickmann, Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel (90. Tom Wojtusch) - Trainer: Sebastian Stempel

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Deniz Senol (85. Fouad Zaitouni), David Dottai, Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Domagoj Zovko (46. Emre Kilav), Mika Luis Pfundner (69. Glory Samuel Kamamona), Edis-Cem Yilmaz (74. Schafik Fraitat), Naoufal Nouri - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lennart Dickmann (1.), 1:1 Edis-Cem Yilmaz (3.), 1:2 Naoufal Nouri (34.), 2:2 Lennart Dickmann (58.), 2:3 Edis-Cem Yilmaz (58.), 3:3 Niklas Wenderdel (76.), 4:3 Hussein Solh (85.), 5:3 Niklas Wenderdel (89.)



DJK Arminia Lirich 1920 – VfB Frohnhausen 1:3

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj, Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Tim Danel (82. Yahia El-Haouari), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (70. Taraba Carsten Kagnassim), Milad Mansoori (84. Issa Issa), Daniel Kalala (24. Ilyas Khazaz), Florian Usein, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski (90. Rida Hallak), Prince Chigamezu Igbozuruike, Kevin Zamkiewicz (57. Issa Adnan Said) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Anthony Annan (11.), 1:1 Prince Chigamezu Igbozuruike (57.), 1:2 Samir Laskowski (86.), 1:3 Mohamed Said (90.+5)

Gelb-Rot: Ugochukwu Akubuike (78./DJK Arminia Lirich 1920/Wdhl. Foulspiel)



FC Blau-Gelb Überruhr – TuSEM Essen 1926 0:11

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Selmir Hanici, Noel Tautges, Abbas Ahmed, Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

TuSEM Essen 1926: Lukas Killmann, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh (71. Florian Pawelzik), Sergej Stahl, Rico Zölzer, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn (58. Modou Jaiteh), Fabio Herrmann (58. Nadyar Khaled), Rico Frederik Hoffmann (58. Bastian Helms), Felix Herzinger (67. Frederick Gipper) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Rico Zölzer (11.), 0:2 Sergej Stahl (13.), 0:3 Sergej Stahl (23.), 0:4 Philipp Alexander Glahn (39.), 0:5 Fabio Herrmann (43.), 0:6 Lukas Paulun (44.), 0:7 Sergej Stahl (65.), 0:8 Modou Jaiteh (73.), 0:9 Modou Jaiteh (81.), 0:10 Sergej Stahl (86.), 0:11 Rico Zölzer (88.)



Spvgg Sterkrade-Nord – Rot-Weiss Essen II 0:3

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Julian Marquardt (79. Lukas Kallweit), Malte Simon Benninghoff, Jason Michael Schiewer, Nico Spickermann (60. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Nick Perenz, Celil Kuzu, Danny Perenz (77. Thuto Schneider), Elias Rams, Justin Beckmann (60. Oguzhan Mirac Cengiz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (66. Randy-Tamufor Atanga-Akwen), Hamid Kuka, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Kevin Grund, Marcel Faber, Mehmet Demirci (80. Timo Dargel), Orcun Mengenli, Joel Bema (90. Jan-Luca Geurtz) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 174

Tore: 0:1 Mehmet Demirci (33.), 0:2 Joel Bema (72.), 0:3 Orcun Mengenli (90.+5)

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 08.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920

So., 08.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord

So., 08.03.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SuS Haarzopf

So., 08.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop

So., 08.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

