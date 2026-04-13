Bezirksliga Niederrhein: die aktuellen Tabellen und Ergebnisse

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 2:4
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal (90. Marc Paul), Ayoub Alaiz (83. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Gianluca De Meo (86. Dimitrios Sirokas), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ben Abelski (29.), 0:2 Gianluca De Meo (36.), 1:2 Jacob Theuringer (72.), 2:2 Dennis Dowidat (80.), 2:3 Roman Nahimi (90.+3), 2:4 Alon Abelski (90.+5)
Ratingen 04/19 U23 II – ASV Mettmann 1:3
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page (32. Clarence Yomi), Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi (72. Swaraj Naik), Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Florian Rexha (46. Maximilian Kronauer) (46. Urim Rexha), Osazuwa Victor Uwas (72. Elias Belaarbi), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (86. Martin Schoberth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (89. Cemal Öztürk), Alessio Falco (46. Tristan Maresch), Umut Demir, Ahmet Kizilisik (89. Jürgen Simon Sai), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Leo Kaiser (9.), 1:1 Maximilian Eisenbach (43.), 1:2 Umut Demir (49.), 1:3 Ahmet Kizilisik (82.)
CfR Links Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 2:3
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe (46. Marcel Schröder), Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer (46. Ricardo Garcia Torras), Soufian Hayaoui (63. Malte Boermans), Dieu - Merci Kiaku (63. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Baris Gürpinar, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (79. Mario Dundovic), Antonio Primorac (70. Ayman Masatou), Ranael-Baringa Ishimine (66. Yusuf Bilazer), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (60. Abraham Cĥol Panther) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Emre Lyilik - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Ichiura Taisei (21.), 0:2 Dennis Brune (32. Foulelfmeter), 0:3 Tom-Benjamin Seidel (36.), 1:3 Marvin Mainz (66.), 2:3 Marcel Schröder (74.)
TSV Eller 04 – TV Kalkum-Wittlaer 5:5
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (79. Nico Stracke), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai (60. Noah Basil Karczewski), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (79. Konstantin Richter), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (90. Ralf Appiah), Noel Heitkamp (69. Kaan Safarpour-Malekabad), Ayumu Akiyama, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (73. Goki Fukunaga), Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (8.), 2:0 Dennis Ordelheide (10.), 3:0 Fabian Stutz (17.), 4:0 Dennis Ordelheide (34.), 4:1 Leandro Heintze (38.), 5:1 Dennis Ordelheide (41.), 5:2 Melvin Ridder (42.), 5:3 Takumi Miyata (51. Eigentor), 5:4 Nico Pesch (65.), 5:5 Jacob Schwalbach (76.)
SG Benrath-Hassels – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Tan Mersinli (45. Ryoto Inokawa), Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (77. Simon Wozniakowski), Ajdin Koco (70. Haris Konjalić), Lars Pöth (90. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Meliksah Sargin, Ismail Günsel (46. Ahghas Newton), Nils Klöther, Samir Kastanjeva (64. Fatih Yaman), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (43. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (48. Jannes Bienert), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 520
Tore: 1:0 Ajdin Koco (40.), 2:0 Ajdin Koco (42.), 2:1 Marcel Hensel (50.), 2:2 Muhammed Arda Öztürk (59.), 3:2 Lars Pöth (75.)
SV Hösel – VdS 1920 Nievenheim 0:1
SV Hösel: Michael Mann, Finn Schröder, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker (73. Enes Celik), Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz (73. Leon Bem), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Roberto Leon Grillo (45.+1)
TSV Meerbusch II – SV Uedesheim 3:6
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Milo Neumann (64. Markus Klann), Maximilian Seibert (48. Moner Najim Abdulredh), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes (46. Mohamed Ghait), Janis Hrustic, Leon Prinz, Felix Seifert (64. Eric Torsten Schulz) - Trainer: Ronny Kockel
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (65. Daniel Ferber), Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (81. Maurice Girke), Florian Hillebrand (77. Zerkrija Cerkini), Gabriel August (46. Felix Frason), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Felix Seifert (11.), 1:1 Celal-Can Yücel (12.), 1:2 Maik Ferber (34.), 2:2 Samuel Campillo (46. Eigentor), 2:3 Florian Hillebrand (53.), 2:4 Celal-Can Yücel (63.), 2:5 Felix Frason (68.), 2:6 Kevin Block (71.), 3:6 Eric Torsten Schulz (89.)
TSV Bayer Dormagen – Lohausener SV 2:2
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (67. Arda El Kerim Ayaz), Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Luca Knuth, Oliver Gammon, Marc Naroska, Michael Hausdörfer, Jan Rakow (70. Niclas Sylvester Schröder), Alexander Hauptmann (78. Semi Youssef Laffi), Noa Gabriel Guerreiro Batista (64. Philip Suhr) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (74. Jannik Jürgensen), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (84. Roland Sitnikov), Nils Sprenger, Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (91. Pascal Berthold Hannes) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lukas Kleine-Bley (6.), 1:1 Michael Hausdörfer (10.), 1:2 Nils Sprenger (52.), 2:2 Alexander Hauptmann (57.)
MSV Düsseldorf – Rhenania Hochdahl 3:1
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (87. Ryota Nakaoka), Majid Abdalla (73. Anas El Morabiti), Sinan Kurt (83. Ouassim Charroud), Tom Voss (63. Zakaria Abdoun), Vedin Kulović (63. Carlos Penan) - Trainer: Goran Tomic
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi (58. Maik Gaida), Kevin Jordan Taghu Tamo, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (58. Abdelilah Zariouh), Mohamed Barkammich, Philipp Gatzen (79. Hamza Malek), Tobias Schössler (79. Elias Winkelmann), Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Aram Abdelkarim (23. Handelfmeter), 1:1 Mohamed Barkammich (34.), 2:1 Tom Voss (45.+2), 3:1 Carlos Penan (76.)
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04
DV Solingen II – Cronenberger SC 5:2
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Nahum Belay Ghebressulasie (22. Paul Christian Berger), Yasin Özgede (76. Tayfun Peksoy), Pavel Dolynai, Vladyslav Balakai, Younes Benzerdjeb, Aktay Sezer, Berhat Orhan (58. Baran Aka), Oleksandr Lischchuk (81. Osman Kalayci), Riyan Khan, Stanislao Apicella - Trainer: Sahin Sezer
Cronenberger SC: Kilian Bernhard Sacher, Leon-David Groß, Robin Brkic, Luke Corvin Jahnke, Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (56. Cornelius Opoku), Daniel López de la Rosa (46. Efstathios Iosifidis), Gian-Luca Stindt, Malik Marvin Plücker, Dominik Schäfer, Jonas Frank Niehues (70. Anouar Chourak) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Riyan Khan (5.), 1:1 Dominik Schäfer (13.), 2:1 Stanislao Apicella (22.), 2:2 Robin Brkic (29.), 3:2 Paul Christian Berger (38.), 4:2 Stanislao Apicella (44.), 5:2 Stanislao Apicella (73.)
SSVg Velbert II – TuSpo Richrath 1:1
SSVg Velbert II: Stefan Cvetkovic, Ayman Amezigar, Abel Hagos, Pascal Kubina, Furkan Samanci, Ilkem Yildirim, Faruk Hepgüler (53. Mohamed Dest), Dmytro Kislin (37. Furkan Kurt), Ilias Tahiri, Lirik Krasniqi, Giovanni Marose (63. Hagen Schneider) - Spielertrainer: Massimo Mondello
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Cedric Joshua Wrobel (79. Julian Dambrowski), Achraf Chayeb, Kevin Kluthe, Dustin Beyen, Arian Ugljani, Tim Scharpel, Alen Vincazovic, Henrik Scholz - Trainer: Lukas Beruda - spielender Co-Trainer: Alexander Rüttgers - spielender Co-Trainer: Julian Pape
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Achraf Chayeb (25.), 1:1 Pascal Kubina (29. Foulelfmeter)
SV 09/35 Wermelskirchen – SV Rot-Weiß Wülfrath 1:1
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Yannik Noah Wylezol, Luca Postic (92. Ahmad Ahmad), Jannic Jens Kilter (61. Sean Soares), Luca Fischer (61. Siyamend Alo), Anis Geus, Ferat Sari, Furkan Asut - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler (80. Nesuh Baba), Schad Hassan (71. Fatih Kurt), Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui (80. Alihan Adigüzel), Fabion Baljiu, Davide Mangia - Trainer: Burak Temel
Schiedsrichter: Lenny Paul Kortz (Oberhausen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Davide Mangia (41.), 1:1 Furkan Asut (74.)
TSV Ronsdorf – SV Solingen 08/10 1:1
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker (21. Habib Camara), John Valentin Osazemwinde Osagie, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre (84. Luka Vasiljevic), Nico Langels, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Yannik Hünninghaus (68. Sebastian Schmieta), Felix Oliver Zymla (76. Konstantinos Likidis) - Trainer: Denis Levering
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Giuseppe Vraka (66. Altin Shala), Bilal Elias, Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist (34. Alexander Hotea-Mironescu), Marvin Stahlhaus (60. Akin Müjde), Kevin Kassunga (60. Berdan Yusuf Yalcin), David Kuyu, Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Chakir Naji - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Akin Müjde (66.), 1:1 Habib Camara (76. Foulelfmeter)
SSV Germania Wuppertal – FSV Vohwinkel Wuppertal 1:4
SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Nazar Kasianchuk, Alkan Sahingöz, Cem Bodur, Kilian Wendling (67. Hazim Dezic), Lukas Janz (63. Fatih Özbayrak), Bilal Benchelh, Omar Sarsour (83. Julian Weidmann), Enes Hirlak, Benedikt Steven, Kouadia Wilfried Taki (63. Yousef Rasoli) - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim
FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata (87. Tim Zemlianski), Blend Janko (83. Leon Miguel Zahran), Nico Sudano (83. Thomas Held), Jonas Schneider, Niklas Dörrier - Trainer: Christian Bialke
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonas Schneider (9.), 1:1 Benedikt Steven (31.), 1:2 Ercan Akhan (54.), 1:3 Alphonso Henock Manata (61.), 1:4 Sami Tajar (77.)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SSV Berghausen 3:4
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Liwaa El-Sarag (75. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Prince Chijoke Osuoha, David Amankwah Darko, Pablo Daniel Morais Silva, Ilyas Ikan Asbih, Musa Mansaray, Manaf Ali-Koura (67. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic, Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Tobias Schöning, Robin Bastian, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek (85. Max Pluschke), Leon Mockschan (71. Julian Meis), Dariusz-Alexander Tontsch (74. Davide Lo Martire) - Trainer: Ralf Dietrich
Schiedsrichter: Leon-Maurice Westphal - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dariusz-Alexander Tontsch (15.), 0:2 Benedikt Brusberg (24.), 0:3 Dariusz-Alexander Tontsch (51.), 0:4 Dariusz-Alexander Tontsch (69.), 1:4 Liwaa El-Sarag (78.), 2:4 Liwaa El-Sarag (80.), 3:4 David Amankwah Darko (89.)
HSV Langenfeld – Türkgücü Velbert 3:0
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Lorenz Staehler, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (75. Jamie Scheffer), Nabil Al Khabbachi (62. Bilal El Marhoumi), Luca Mario Attardi (75. Fabian Pastow), Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev (46. Leon Wallraf), Maurice Falow (62. Nabil El Marhoumi) - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Marwan Mriche Nachit, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Seonghyeok Lee, Mert Celik, Cengiz Saral, Oguzhan Coruk, Efe Türk
Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Faissal El Amrani (30.), 2:0 Faissal El Amrani (66.), 3:0 Nabil El Marhoumi (81.)
SG Hackenberg – BV Gräfrath 2:2
SG Hackenberg: Sebastian Weber, Martin Bormann, Began Saiti (58. Maximilian Husslein), Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Oliver Adamiec (91. Dennis Adamiec), Dewald Grigoryev (46. Maximilian Wagner), Leon Michael Sierant (50. Edward Yamoah), Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou (90. Mohammad Sreij), Agostino Barretta (46. Yves-David Tshala), Tom Walther, Alessio Mangia, Arbnor Ejupi (84. Ali Kilinc), Mertcan Das, Abdulkadir Avan, Ismail Cakici (76. Ismet Can Agadakmaz) - Trainer: Kaan Kursun
Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Michael Sierant (17.), 2:0 Leon Michael Sierant (38.), 2:1 Alessio Mangia (42.), 2:2 Alessio Mangia (60.)
SC Germania Reusrath – FK Jugoslavija Wuppertal 1:1
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Luc-Colin Okicic, Pascal Hinrichs (72. Nils Kaufmann), Dennis Schulte, Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann, Gianluca Cserep (72. Moritz Kaufmann), Armel Ange Kouassi (72. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
FK Jugoslavija Wuppertal: Anes Mehic, Jean Baumgarten, Dogan Can, Alper Tosun, Miralem Kljajic (78. Mohamed Hammoud), Noel-Yacob Okbe, Faris Hodzic (90. Merim Hodzic), Luca Alessio Lenz, Kai-Philipp Höcht (82. Oguzhan Bayraktar), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Co-Trainer: Furkan Köstereli - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Jan Hermann Stumpe (Krefeld) - Zuschauer: 176
Tore: 1:0 Armel Ange Kouassi (4. Foulelfmeter), 1:1 Aleksandar Stanojevic (7.)
Gelb-Rot: Dennis Schulte (60./SC Germania Reusrath/)
Gelb-Rot: Alper Tosun (85./FK Jugoslavija Wuppertal/Foulspiel)
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SSV Berghausen - SC Germania Reusrath
So., 19.04.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - DV Solingen II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - BV Gräfrath
So., 19.04.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSVg Velbert II
So., 19.04.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TSV Ronsdorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Germania Wuppertal
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SV 09/35 Wermelskirchen
Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
Sa., 11.04.2026, 19:00 Uhr
OSV Meerbusch – Sportfreunde Neuwerk 2:1
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (62. Benjamin Appel), Marvin Höffges (69. Angelo Recker), Saba Khargelia (56. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Jonas Kunft, Philip Schmelzer, Marc Rommel (74. Timo Fabian Kaufmann), Lars Stieger, Ben Israil (83. Tim Tetzlaff) - Trainer: Dominik Voigt
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marius Meffert, Berkan Dursun (87. Dominik Klouth), Emmanuel Adu - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 413
Tore: 1:0 Marc Rommel (11.), 2:0 Philip Schmelzer (52.), 2:1 Berkan Dursun (62.)
Gelb-Rot: Lasse Buschmann (90./Sportfreunde Neuwerk/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Özgür Sezgin (Sportfreunde Neuwerk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Theodor Domenico Pollino (90.).
SpVg Odenkirchen – TuS Wickrath 3:2
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Semir Purisevic (80. Jonas Nabil Langen), Anton Höpfner (54. Dzenan Sinanovic), Pascal Moseler (93. Yannic Wolf), Metin Türkay (46. Simon Beermann), Vincent Schleifer, Daniel Pfaffenroth, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer
TuS Wickrath: Tim Bekkers, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Nils Höffges (46. Noah Papenfuss), Petar Popovic, Jonas Bihn, Ruben Bruß (65. Niklas Clemens), Quinton Washington, Silvio Cancian (86. Kevin Wolfs), Niek Gabriel Mäder (81. Phil Engels) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Petar Popovic (18.), 0:2 Luis Erkelentz (24.), 1:2 Michael Bohnen (57.), 2:2 Pascal Moseler (73.), 3:2 Pascal Moseler (90.+3)
Rot: Moritz Virkus (95./TuS Wickrath/grobes Foulspiel)
Thomasstadt Kempen – TSV Krefeld-Bockum 1:0
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Ayyoub Hachlouf (79. Finn Anders), Jonas Struß, Dominique Strathe (73. Tom Kunze), Pascal Ulbricht, Marius Elfering (85. Lukas Inderhees), Till Konietz (73. Fabian Wagner), Dustin Meyer, Denis Gaas, Eric Scheuren (60. Simon Elfering) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Viron Anagnostou, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Lukas Gwosdz (61. Till Kersten), Hun Brandon Danh Do (75. Miguel Raoul Basalic), Abdul Hassan Barrie (75. Guy Itamba Ilunga), Christian Tönnißen, Hendrik Holtz (50. Amadou Bassirou Fofana Ba) - Trainer: Karl-Heinz Himmelmann
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Eric Scheuren (46.)
SSV Grefrath 1910/24 – 1. FC Mönchengladbach 2:1
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen, Gerrit Lenssen (94. Lorik Rashkaj), David Pries, Niklas Schmitz (86. Maurice Leier), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Christopher Claeren (73. Tim Weiner), Sven Keller (77. Lukas Hanssen) - Trainer: Alexander Thamm
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Batuhan Türkyilmaz, Asim Göksu, Philip Welzer, Taylan Özdemir (43. Rafioudine Bawa), Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga (67. Dmytro Motiakyn), Berkan Türkyilmaz - Trainer: Dennis Krause
Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Moritz Leutgeb (32.), 2:0 Christopher Claeren (46.), 2:1 Philip Welzer (77.)
Türkiyemspor Mönchengladbach – TuRa Brüggen 1:4
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Ilias Kayhani, Alan Lipemba M'Bulayi, Arda Can Yilmaz, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Noah Villanueva, Semih Simsek, Nico Wachmeister - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Philipp Cox, Dennis Coenen (55. Erdem Yildiray Eroglu), Simon Hübner, Nedim Akkus (63. Jan Grylak), Erik Pöhler (40. Dennis Greven), Robin Hürckmans, Florian Storms, Nils Bonsels, Luca Drießen (60. Justin Samuel Pahl) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Arda Can Yilmaz (15.), 1:1 Nedim Akkus (43.), 1:2 Nils Bonsels (70.), 1:3 Justin Samuel Pahl (73.), 1:4 Robin Hürckmans (83.)
VfR Krefeld-Fischeln – SC St. Tönis 1911/20 II 3:8
VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leonidas Theodoros Altstaedten (61. Abdulhadi Alamad), Leander Boden, Jannick Geraets, Carlo Honoré Heinrich (33. Jerome Schubbert), Simon Nicklas Brocker (69. Amir Alili), Niklas Geraets, Ndrin Maloku - Trainer: Kevin Schmitz
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel (67. Philipp Kösters), Philipp Horster (76. Fynn Fruhen), Fabio Mariano, Lucas Noczenski (80. Nils Hoppe), Nick Armbrüster, Dieumerci Kyanga, Furkan Yavuz (67. Yigit Taha Siyak) - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Niklas Geraets (23.), 1:1 Luis Becker (31.), 2:1 Niklas Geraets (33.), 2:2 Fabio Mariano (34.), 2:3 Philipp Horster (43.), 2:4 Lucas Noczenski (55.), 2:5 Furkan Yavuz (57.), 2:6 Lucas Noczenski (63.), 2:7 Dieumerci Kyanga (75.), 3:7 Ndrin Maloku (79.), 3:8 Yigit Taha Siyak (89.)
CSV Marathon Krefeld – DJK Fortuna Dilkrath 4:4
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Marcel Lüft, Lars Wellmans, Almir Arapovic, Emre Özkaya (80. Marco Grünert), Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler, Ekrem Aksu (62. Alexander Siepmann) - Trainer: Onur Özkaya
DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Malte Laumen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Tim Jäger, Luk Zechlin, Patrice Diane (66. Danny Thönes), Burhan Kazmaci - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Fritz Fiedler (16.), 2:0 Ilay Baris (19.), 2:1 Tim Jäger (22.), 2:2 Torben Esser (28.), 2:3 Tacettin Muslubas (32.), 3:3 Ilay Baris (40.), 4:3 Murat Aslan (53.), 4:4 Patrice Diane (64.)
SC Union Nettetal II – 1. FC Viersen 4:1
SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Jan Pöhler, Nick-Odin Münster, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Hendrik Schmitz, Nico Zitzen, Eron Saraci - Trainer: David Sfarzetta
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Shuremy Felomina, Lazaros Iliadis, Luca Heise, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Muja Arifi, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Luca Leon Coppus (3.), 2:0 Dustin Herrmann (51.), 3:0 Dustin Herrmann (60.), 4:0 Dustin Herrmann (72.), 4:1 Marvin Stefan Struckmann (73.)
Gelb-Rot: Lazaros Iliadis (82./1. FC Viersen/Unsportlichkeit)
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch II – TSV Weeze 1:0
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson (46. Dogan Erkis), Mert Karabulut, Konstantin Schütz (90. Lucien Fabrice Boyata), Tim Müller, Kai Jaschek, Robert Nafin (58. Jiro Jude Maximilian Großhans), Louis Bruns (75. Jordi Barbara), Miguel Wurring, Michael Changezi (83. Thomas Langenberg), Marvin Kürbs - spielender Co-Trainer: Ali Baghi - spielender Co-Trainer: Kai Jaschek - Trainer: Ernes Tiganj
TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Klaus Winters, Max Büren, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj, Nick Schwarma - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Sebastian Zander (Krefeld) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Marvin Kürbs (80.)
TuS Stenern – Hamminkelner SV 1:1
TuS Stenern: Alexander Brücks, Lucas Wüpping (57. Lennart Nordmann), Lukas Sieverding, Maximilian Giruc (84. Fabian Simmrow), Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, David Heveling (80. Noah Schweckhorst), Felix Amler (80. Luca Wiesmann), Marc Beckert, Tom-Luka Wanders (66. Alexander Biermann), Kubilay Serbes - Trainer: Simon Meyering
Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen, Nick-Constantin Otto, Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (86. Romeo Burghardt), Lars Ortius (89. Diyar Coskun), Leon Norman Bender (64. Jan Nepicks), Tom Wirtz (58. Linus Kammeier), Hassan Hamzaoglu, Felix Becker (81. Tim Graaf) - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 David Heveling (16.), 1:1 Felix Becker (25.)
TuS Xanten – VfL Rhede 3:3
TuS Xanten: David Vengels, Jonas Vengels, Luan Schreiber, Marvin Braun, Jesse Sticklat, Jannis Broß (86. Emircan Boran), Lukas Maas (76. Niklas Maas), Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky (68. Zeon Kern), Velibor Geroschus, Christopher Kimbakidila - Trainer: Mirco Dietrich
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Lorei, Tony Marcel Drescher, Luca Maximilian Schultze, Noah Paß (79. Qwenn Landzaat), David Adegboyega Weade (82. Tom Lorei), Len Stenneken, Amar Mesic (66. Elias Francesco Librandi), Maximilian Kreutzer, Iker Prudencio, Leon Franken (79. Nick Ebben) - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Jesse Sticklat (13.), 1:1 Noah Paß (14.), 2:1 Christopher Kimbakidila (43.), 2:2 David Adegboyega Weade (43.), 3:2 Luca Franz Joachim Binias (49.), 3:3 Iker Prudencio (66.)
SGE Bedburg-Hau – Kevelaerer SV 0:4
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat (92. Nicolas Rode), Henrik Schümmer, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Christoph Gorißen (77. Julian Diedenhofen), Fabian Berntsen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke, Gislain Ngesang (69. Falko Kersten) - Trainer: Bernard Alijaj
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns (67. Dennis Tegeler), Cedric Hacks (52. Leo Wienhofen), Nicolas Dittrich (77. Lucas Leon Hühnholt), Gian-Luca Dittrich, Colin Linßen, Marvin Schulz (79. Nils Theysen), Özkan Külcür, Malik Bongers, Jona Wassen (59. Robin Kaschubat), Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Özkan Külcür (1.), 0:2 Maximilian Gastens (79.), 0:3 Robin Kaschubat (85.), 0:4 Maximilian Gastens (88.)
Sportfreunde Broekhuysen – SV Blau-Weiß Dingden II 1:0
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Luca Schmermas, Justin Theelen (69. Norman Schmitz), Dennis Belzek, Stan Hesen (88. Philipp Joseph Brock), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (81. Sores Civan Agirman), Sven van Bühren, Maurice Horster, Nils Hannaleck (88. Marius Brüx) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
SV Blau-Weiß Dingden II: Marius Schmeink, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar (77. Alexander Sack), Marco Harbring, Tobias Görkes, Mathis Schluse (86. Jens van der Linde), Tim Vehns, Jonah Koopmann (64. Felix Leyking), Philipp Arnold, Tim Harbring (69. Leonardo Moschüring), John Gertzen (77. Yannik Hundt) - Trainer: Dirk Juch
Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nils Hannaleck (61.)
Westfalia Anholt – Sportfreunde 97/30 Lowick 2:1
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Matthias Paus, Thorben Versteegen, Finn Filip Spiekers, Elfadin Maksuti, MIchel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller (74. Jonah Elias Roes), Til Spiegelhoff (84. Pierre Weyerhorst), Emnor Haliti (62. Silas Bergerfurth) - Trainer: David Kraft
Sportfreunde 97/30 Lowick: Joshua Wüpping, Lary Terhart, Niels Langenhoff, Felix Reinders, Henning Bruns (27. Kilian Jansen), Leonard Langenbrink, Hannes Böing, David Ostendorf (72. Mats Langenhoff), Lasse Bennemann (81. Marvin Tünte), Fabian Brömmling, Pierre Walber (75. Jakob Paschen) - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Luca Müller (22.), 2:0 Finn Filip Spiekers (54.), 2:1 Luca Müller (58. Eigentor)
DJK Twisteden – Borussia Veen 4:2
DJK Twisteden: Jakob Thielen (56. Martin Voß), Niklas Heußen, Yannik Thielen, Alexander Rasch, Leonard Hartings (69. Matthis Baumann), Lars Douteil, Tom Cappel, Philipp Ingenleuf (46. Malte Iland), Fabian Rasch, Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (80. David Höptner), Ken Klemmer, Tom Conrad, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Marius Gietmann, Felix Terlinden (93. Matthias Huxhagen), Jan Büren (69. George Michael Wiedemann), Tim Lange (45. Marc Balonier), Jonas van den Brock (84. Linus van Treek) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Robin Schuffelen (Viersen) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Jonas Höptner (3.), 1:1 Malte Iland (59.), 1:2 George Michael Wiedemann (76.), 2:2 Niklas Heußen (86.), 3:2 Tom Cappel (89.), 4:2 Torben Schellenberg (90.+6 Foulelfmeter)
Rot: Janek Keusemann (91./Borussia Veen/Notbremse)
Alemannia Pfalzdorf – SV Haldern 3:2
Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rudolf Rothemel, Tom Voß, Aaron Hoffmann (88. Tom-Luca Janßen), Lars Völpert (76. Klaas Hendricks), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (61. Marvin Flounders) (88. Pascal Müller), Christian Emmers, Jamie Caspers (74. Luca Eikemper) - Trainer: Raphael Erps
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Linus Meier (57. Phil Winzer), Robin Gissing, Anton Alfred Buhl (57. Elias Krüger), Patrick Hildenhagen, Milot Seesing (85. Karl Isling), Hendrik Heynen, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: Umut Parmak - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Jamie Caspers (3.), 1:1 Veit Boßmann (40.), 1:2 Milot Seesing (50.), 2:2 Marvin Flounders (87.), 3:2 Pascal Müller (88.)
SV 08/29 Friedrichsfeld – SV Rindern 0:1
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Ali Yavuz, Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski, Onur Baran (80. Collin Isselhorst), Samid Kurtanovic (78. Maximilian Spartz), Manuel Kausch, Joshua Brauer (70. Emir Zerdo), Rafael David Buch (85. Halil Ibrahim Ören), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel (70. Jean-Pascal Kraus) - Trainer: Almir Duric - Co-Trainer: Tim Schubert
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow (85. Björn Gatermann), Cem Artas (70. Maximilian Janssen), Dano Evrard, Finn Tiemer, Christian Ploenes (88. Max Wellem Wels), Marten Albrecht, Peter Mayr, Mika Winkler (78. Marlon Irsch), Mohamad Al Ahmad - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mika Winkler (69.)
Besondere Vorkommnisse: Mika Winkler (SV Rindern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (25.).
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze
Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden – GSG Duisburg 4:1
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Danny Walkenbach, Caleb Namrod Odametey, Fabian Stratmann (77. Jelit Aliu), Ardit Zekjiri, Justin Wzietek (19. Gökay Yilmaz Gürez) (73. Hadi Didar), Sergen Sezen, Serdy Nguala, Yassine Zbair, Camara Kessery, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani - Co-Trainer: Bajram Aliu - spielender Co-Trainer: Sergen Sezen
GSG Duisburg: Musafi Shehu, Eren Ates, Armin Alihodzic, Philipp Asamoah, Danijel Arsenovic, Luan Petsch (70. Jasin El Ouarti), Mertcan Gümüs (60. Robin Hochmuth), Egzon Zabergja, Luis Holznagel, Perry Oppong Meusel, Edis Junuzovic - Trainer: Alessandro Vergaro
Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Serdy Nguala (22.), 2:0 Boran Sezen (44.), 2:1 Edis Junuzovic (45.), 3:1 Boran Sezen (62.), 4:1 Boran Sezen (69.)
SpVgg Meiderich 06/95 – SV Rhenania Hamborn 1:2
SpVgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Dennis Freikamp, Aaron Kazimierczak, Fynn Heinzelmann (87. Aristote Tshiani), Pascal Schumacher-Meinberg, Wolfgang Manuel Lutze, Lukas Roman, Julian Dzieza, Louis Runge, Tobias Marco Freiwald (88. John Ebuka Meremikwu), Riccardo Nitto (97. Max Trotzkowski) - Trainer: Oliver Petzold
SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Dursun Can (81. Mehdi Muhammed-Ali Cam), Eric Belanga (77. Mahmut Yahya Kalkan), Ugur Özmen, Anthony Amadi, Mohammed Faiz (60. Murat Alkurt), Samuel Kaba Frimpong, Bünyamin Özdemir (69. Okan Yilmaz), Yusuf Turnali (81. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Blinort Namoni, Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Mohammed Faiz (30.), 1:1 Riccardo Nitto (31.), 1:2 Anthony Amadi (90.+9)
VfB Homberg II – SC 1920 Oberhausen 2:1
VfB Homberg II: Frederic Michel, Andre Puszko, Finn Lempert, Stephen Antwi (67. David Bothe), Lukas Melvin Meyer, Dennis Golomb, Samuel Lindner, Illia Venhelaites (79. Florian Gashi), Til Müller (90. Finn Lempert), Semir Demiri, Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, David Möllmann, Ömer-Faruk Calik (67. Reid Osei), Nevio Möllmann (70. Julian Krasniqi), Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Yusuf Allouche (44.), 1:1 Alperen Ercan (45.+1), 2:1 Maurice Laroche (47.)
SuS 09 Dinslaken – Duisburger FV 08 1:5
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Erion Xhemajli (56. Ben Nehrling), Joel Loretan, Colin Schmitt, Adrian Broja (46. Lennart Ben Eduard Schollin), Viktor Klejonkin (71. Luca Bier), Tim Waclawek, Stefan Frieler (71. Baver Livan), Tim Wollbrinck (46. Sebastian Eisenstein) - Spielertrainer: Timm Golley
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Yavuz Kalyoncu, Aiyoub Andich (77. Julian Sistig), Yasar Emin Uzun (89. Leandro Petric), Luca Gebhard (81. Yves Mumpa Mbo), Ismail Öztürk, Filip Dimeski, Kevin Mouhamed (84. Lars Gronemann) - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Filip Dimeski (36.), 0:2 Yu Taya (39.), 1:2 Sebastian Eisenstein (48.), 1:3 Gracjan Adamowicz (50.), 1:4 Ismail Öztürk (77.), 1:5 Filip Dimeski (88.)
TuS Viktoria Buchholz – 1. FC Mülheim-Styrum 2:3
TuS Viktoria Buchholz: Jann Singh, Luca Gaetano Motuzzi, Pascal Mahn, Rimuto Sasaki, Noah Joel Belack (56. Dennis Ernst), Eliah Jung, Tobias Eickmanns, Semih Vißer, Timo Wirtz (73. David Jan Polanetzki), Hasan Aydin, Colin Onyeocha - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork
1. FC Mülheim-Styrum: Patrick Renning, Khalil Bentaleb, Kaan Atik, Ahmed Can Simsek, Marco Olivieri, Ayuk Etengeneng, Yasin Gümüs, Mohamed-Ali Al Naboush, Mert Kaan Kesici, Hatim Bentaleb, Thimo Warnke - Trainer: Ömer Özmen
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Eliah Jung (17.), 1:1 Hatim Bentaleb (26.), 1:2 Hatim Bentaleb (50.), 2:2 Hasan Aydin (64.), 2:3 Hatim Bentaleb (86.)
SuS 21 Oberhausen – Mülheimer SV 07 6:0
SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Niko Lazar, Samuel Mensah, Chris-Evans Pieritz, Tom Schulokat (77. Alexander Louis Hernaut), Marco Becker, Leo Prinz (85. Gino Priszma), Akin Aslantin (73. Jonas Florczak), Jihan Jeremi Bayram, Talha Canim (51. Muhammet Emin Canim), Brahim Mountacer (63. Abdulhamit Canim) - Trainer: Kevin Weber
Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Noah Jamal Schindlegger (65. Abdelmalik El Ouriachi), Michel Roth, Nick Bennmann, Kien Long Ho (65. Henry Philipp Lücke), Robin Götze, Simon Grün (49. Denys Kalashnik), Asim Bedirhan Simsek (75. Maid Music), David-Alexander Mazan, Mohammad Iyad Shihada (75. Thore Uteg), Pascal Roenz - Trainer: Christian Mikolajczak
Schiedsrichter: Linus Podeschwa (Wuppertal) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jihan Jeremi Bayram (5.), 2:0 Brahim Mountacer (42.), 3:0 Chris-Evans Pieritz (45.+4), 4:0 Leo Prinz (55.), 5:0 Muhammet Emin Canim (86.), 6:0 Muhammet Emin Canim (90.+1)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – TuS Asterlagen 4:2
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Stephan Winkler, Daniel Minhorst, Jesko Dezelak, Lukas Nowicki, Melvin Sijercic, Tom Straub, Luis Gizinski (75. Enedin Hadrovic), Astrit Krasniqi (81. Lukas Koch), Lavdrim Sulejmani (65. Mert Aközbek), Max Schebak (75. Emir Karabegovic), Danny Rankl (75. Phil Hardelauf) - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Yunus Emre Turgut, Ahmet Aldemir, Sefa Karakurt, Tunahan Karakaya, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Khalid Al-Bazaz, Metin Özmen, Diar Mustafa, Emir Turan - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Sebastian Zander (Krefeld) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Danny Rankl (15.), 2:0 Max Schebak (23. Foulelfmeter), 3:0 Astrit Krasniqi (40. Foulelfmeter), 3:1 Khalid Al-Bazaz (82.), 3:2 El Houcine Bougjdi (83.), 4:2 Phil Hardelauf (87.)
Besondere Vorkommnisse: Emre Can Aydin (TuS Asterlagen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (83.).
VfL Repelen – Rheinland Hamborn 0:3
VfL Repelen: Robin Meischner, Marvin Trentzsch (62. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Leandro Adams, Andrew Appiah (85. Jan Albus), Mehmet Ügüdür (85. Marvin Slatinjek), Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada, Hendrik Schons, Yubery Santo Stielke, Arjeton Krasniqi (85. Rohllah Sadat) - Trainer: Sercan Baloğlu
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Nurettin Kayaoğlu (57. Emirhan Canarslan), Julian Lösbrock, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul, Eren Taskin, Yunus Emre Kocaoglu (81. Luka Frano Beric), Mehmet-Ali Cengiz (64. Ahmet Efe Aris), Mohammed Monir Ayyad (81. Etinosa Igbionawmhia), Joel Preuß, Samet Sadiklar (75. Valdet Totaj) - Trainer: Julien Schneider-İriç - Trainer: Fahri Ulutas
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Eren Taskin (10.), 0:2 Mehmet-Ali Cengiz (18.), 0:3 (76. Eigentor)
Duisburger SV 1900 – SV Genc Osman Duisburg 2:2
Duisburger SV 1900: Tobias Prigge, Alexander Klug, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Thomas Kirsch (60. Gino Mastrolonardo), Thilo Körperich, Nico Klotz, Andre Meier (83. Maurice Rybacki), Mahmut Savci (73. Tim Ramroth), Noel Felten (83. Raffael Schütz), Kadir Yildirim - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Dominik Zagrovic (70. Mahde Hadekhalaf Kaeede), Felix Mpianza (46. Elyesa Onur), Argjent Emrula (78. Osman Simsek), Emre Onur, Furkan Cakmak, Yassine Bel-Mustapha (77. Baran Fidan), Sandro Garcia Melian, Mert Yagci - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu
Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Yassine Bel-Mustapha (48.), 1:1 Kadir Yildirim (53.), 1:2 Furkan Cakmak (78.), 2:2 Raffael Schütz (88. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Mert Yagci (95./SV Genc Osman Duisburg/Unsportlichkeit)
Besondere Vorkommnisse: Mert Yagci (SV Genc Osman Duisburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Prigge (78.).
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
SpVgg Steele – SpVgg Sterkrade 06/07 2:4
SpVgg Steele: Leon Biel, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Dominik Bongartz (45. Deven Liebetrau), Lirim Imeri, Maurice Jednicki (80. Thoma Bubullima), Enosch Kpessou, Asiato-Shouda Sanganaza (74. Niklas Edler), Mutada-Jeausi Sanganaza, Louis Smeilus, Luis Richard (63. Fabian Handke) - Trainer: Dirk Möllensiep
SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Finn Müller (83. Nicolas Strömann), Florian Pascal Lauer, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch (76. Maximilian Felix Zachariasz), Robin Papert (71. Joshua Eberth), Moritz Anderheide, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Aaron Langen (45. Nils Martin), Damian Vergara Schlootz (62. Zahir Kaynar) - Trainer: Lars Mühlbauer
Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 73
Tore: 1:0 Luis Richard (11.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (24.), 1:2 Damian Vergara Schlootz (27.), 1:3 Sverre Müller (68.), 2:3 Louis Smeilus (81.), 2:4 Dominic Hörstgen (85. Eigentor)
SuS Haarzopf – Fortuna Bottrop 4:3
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Jan Seeling (62. Patrick Demme), Johannes Flatow (55. Timo Brandt), Marvin Pape, Matteo Viefhaus, Enrico Ratz, Michael Seidelmann (64. Joshua Coffie), Ben Ansorge (91. Maurice Grube), Luiz Alessio Sachs (76. Justin Kaiser), Yunosuke Seo - Trainer: Matthias Walter
Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Thilo Grollmann, Marcel Hegemann (67. Nick Sommer), Luca Fischer, Jan Larisch, Can Michalski, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (22. Hussein Solh), Danny Schrödl (65. Stefan Pitkowski), Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Niklas Wenderdel (30.), 1:1 Jan Seeling (36.), 2:1 Ben Ansorge (41.), 3:1 Ben Ansorge (60.), 3:2 Ben Maarten Jansen (72.), 3:3 Niklas Wenderdel (81.), 4:3 Enrico Ratz (89.)
Fatihspor Essen 2001 – VfB Frohnhausen 2:12
Fatihspor Essen 2001: Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman, Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (58. Hakan Kibar), Tolga Yigit, Samed Fidan, Jez Fremnong, Oktay Cinar, Cihan Aksakal (46. Furkan Dombayci), Kaan Kazim Karakus (72. Ayman Mallih) - Trainer: Adem Durmus
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (46. Sedat Disci), Ilyas Khazaz (46. Kevin Zamkiewicz), Milad Mansoori, Florian Usein (27. Sinan Yilmaz), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (58. Rida Hallak), Muhammed Filizay (58. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Muhammed Filizay (6.), 0:2 Mohamed Said (16.), 0:3 Muhammed Filizay (19.), 1:3 Tolga Yigit (25.), 1:4 Muhammed Filizay (30.), 1:5 Mohamed Said (37.), 1:6 Mohamed Said (47.), 2:6 Sami Essa Suleiman (50.), 2:7 Samir Laskowski (52.), 2:8 Mohamed Said (60.), 2:9 Issa Issa (67.), 2:10 Mohamed Said (73.), 2:11 Samir Laskowski (79.), 2:12 Issa Issa (85.)
Heisinger SV – Vogelheimer SV 3:3
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits (84. Kevin Patrick Konrad), Lukas Hunhoff, Nik Leiler (64. Philipp Reichardt), Simon Tenberge, Steffen Köfler (86. Merlin Kirsten), Julian Bluni, Tobias Köfler (77. Minwook Oh), Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (54. Semih Cimen) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Deniz Senol, Fouad Zaitouni (56. Ilhan Copcu), Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Domagoj Zovko (55. Janik Noah Eichmann), Mika Luis Pfundner (84. Avni Yirmibes) (90. Glory Samuel Kamamona), Noah Kruse (70. David Dottai), Edis-Cem Yilmaz (79. Ayman Jalti), Naoufal Nouri - Co-Trainer: Dominik Baruffolo - Trainer: Carsten Isenberg - Co-Trainer: Tobias Vietz
Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 68
Tore: 0:1 Naoufal Nouri (12.), 0:2 Domagoj Zovko (45.+1), 1:2 Tobias Köfler (54. Foulelfmeter), 1:3 Janik Noah Eichmann (61.), 2:3 Julian Bluni (75.), 3:3 Minwook Oh (90.+2)
Sportfreunde Königshardt – TuSEM Essen 1926 3:3
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (86. Sven Ebbe Süsselbeck), Mathias Grgic, Finn Busian (46. Lukas Hartmann), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko (46. Berkay Akay) - Trainer: Kenan Hodzic
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Florian Pawelzik (70. Modou Jaiteh), Sergej Stahl, Lukas Paulun, Serkan Özer (58. Fabio Herrmann), Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (65. Nadyar Khaled), Felix Herzinger, Daniel Zurmühlen (58. Leo Derksen) - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Rico Frederik Hoffmann (13.), 0:2 Sergej Stahl (23.), 1:2 Charalambos Pommer (53.), 1:3 Sergej Stahl (54.), 2:3 Charalambos Pommer (67.), 3:3 Lukas Hartmann (79.)
Gelb-Rot: Felix Herzinger (80./TuSEM Essen 1926/Foulspiel)
Rot: Fabio Herrmann (94./TuSEM Essen 1926/Grobes Foulspiel)
DJK Arminia Lirich 1920 – Dostlukspor Bottrop 1:4
DJK Arminia Lirich 1920: Arndt Binder, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj (81. Dennis Brzezinka), Allan Zuna (90. Emil Mörs), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (67. Felix Beusing), Daniel Enudi, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil (46. Can Uçar), Asim Kocaman (82. Devin Yildirim), Deniz Michalik, Arda Olgur (64. Hüssein El-Moussa), Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Ismail Talha Uzan (37. Emre Ünlü), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Dogukan Turan (73. Ibrahim Kadi) - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 124
Tore: 0:1 Khaled Al-Kadi (32.), 0:2 Khaled Al-Kadi (34.), 1:2 Anthony Annan (45.+1), 1:3 Hüssein El-Moussa (80.), 1:4 Abbas Jaafar (88.)
FC Blau-Gelb Überruhr – Sportfreunde Niederwenigern II 1:7
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer (77. Maurice Aydt), Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Abbas Ahmed, Eljvir Ahmet, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (64. Matthias Hendricks), Florian Finger, Marcel Modro, Malte Eckert (64. Luca Jürgen Margref), Leon Welticke (77. Leonard Löhrmann), Sebastian Axt (49. Henrik Eggemann), Lutz Dahlhaus (64. Marius Beyer), Niklas Niggemeyer, Noah Seyer, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: Constantin Kalter - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Malte Eckert (3.), 1:1 Eljvir Ahmet (5.), 1:2 Niklas Niggemeyer (6.), 1:3 Noah Seyer (23.), 1:4 Justin Barke (40.), 1:5 Henrik Eggemann (55.), 1:6 Justin Barke (64.), 1:7 Matthias Hendricks (88.)
Spvgg Sterkrade-Nord – DJK Arminia Klosterhardt 0:3
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands, Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff, Nico Spickermann (54. Elias Rams), Fabian Drieschner (61. Justin Beckmann), Nick Perenz, David Alexander Forbeck, Danny Perenz (68. Lukas Kallweit), Oguzhan Mirac Cengiz (82. Noah Leonard Bauditz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron (91. Luca Hemmers), Meik Kunz, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo (91. Aiman-Mohammed Faraj), Fabian Abel (85. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein (79. Melvin Glogic), Hamza Velic (69. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Niklas Gehrmann (26.), 0:2 Hamza Velic (50.), 0:3 Emre Yalcin (90.+2)
Rot-Weiss Essen II – SV Burgaltendorf 5:2
Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Marvin Paulsen, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (63. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (76. Flavio Dietz), Marcel Faber (16. Joel Bema), Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek (88. Jan-Luca Geurtz), Arda Islam (63. Luis Förster) - Trainer: Stefan Lorenz
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner (46. Nino Kamperhoff), Kevin Barra (36. Schevan Rascho), Mehmet Can Köstekci (75. Fabio Weber), Michael Siminenko (89. Denis Naumov), Laurin Kamperhoff, Alkan Albayrak - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 290
Tore: 1:0 Orcun Mengenli (5.), 2:0 Marcel Platzek (12.), 3:0 Arda Islam (31.), 4:0 Marcel Platzek (37.), 4:1 Kai Nakowitsch (76.), 5:1 Joel Bema (85.), 5:2 Laurin Kamperhoff (89.)
Das ist der nächste Spieltag
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - TuSEM Essen 1926
So., 19.04.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Steele
So., 19.04.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Sportfreunde Königshardt
So., 19.04.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fatihspor Essen 2001
So., 19.04.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Rot-Weiss Essen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Heisinger SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord
