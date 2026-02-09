Bezirksliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore zum 19. Spieltag!

Auch zum 19. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein gibt es wieder alle Informationen auf FuPa - gespielt wird schon seit Donnerstag!
SVG Neuss-Weissenberg – Lohausener SV 2:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Yusuf Bilazer), Fynn Kaemmerling (71. Marius Over), Ichiura Taisei (88. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Ranael-Baringa Ishimine (57. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr (74. Erik Oberle), Ole Cloppenburg (57. Marlon Wettwer), Jens Wunder, Patrick Frymuth (57. Roland Sitnikov), Niklas Macher, Nils Sprenger (90. Marvin Klimas), Maximilian Klaas, Kiyan Sekine, Brahim Laukil (90. David Robert Joel Derveaux) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 52
Tore: 1:0 Ichiura Taisei (19.), 1:1 Nils Sprenger (82.), 1:2 Brahim Laukil (90.+1), 2:2 Ben Luca Schmidt (90.+4)
TSV Meerbusch II – VdS 1920 Nievenheim 1:5
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (61. Felix Seifert), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes, Hussein Nadir (63. Hrustan Kadric), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (86. Ryan Semakula), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz - Trainer: Ronny Kockel
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (89. Jannis Kehl), Julian Huptas (85. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings (87. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Jochmann, Marcus Buchen (74. Leon Bem), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz (80. Jan-Luca von Zons), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Felix Zakrzewski (Düsseldorf) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Dominik Schillings (15.), 0:2 Julian Huptas (36.), 0:3 Mike Penski (45.), 1:3 Marc Clemens Bartnitzky (63.), 1:4 Roberto Leon Grillo (82.), 1:5 Nils Jochmann (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Leon Prinz (TSV Meerbusch II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Lopez (63.).
SV Uedesheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:3
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (74. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (83. Yasuhito Sunohara), Celal-Can Yücel, Felix Frason, Gabriel August (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Emre Demirbolat, Ajay Newton (46. Jannes Bienert), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Erol Dzaferi (46. Marcel Hensel), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (74. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (63. Fatih Yaman), Resul Ahmeti - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Kevin Block (23.), 1:1 Resul Ahmeti (32.), 2:1 Felix Frason (42.), 2:2 Resul Ahmeti (53.), 2:3 Resul Ahmeti (80.)
TSV Bayer Dormagen – SG Benrath-Hassels 0:5
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (82. Torben Zepke), Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (67. Yannick Schmitz), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann (82. Dominik Dobras), Niclas Kuypers (73. Oliver Gammon) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (75. Malik Koco), Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus (80. Alan Santos Passos), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (70. Amar Bukva), Ajdin Koco (76. Haris Konjalić), Lars Pöth - Co-Trainer: Farid Loukil - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Lars Pöth (21.), 0:2 Kilian Laux (43.), 0:3 Lars Pöth (68.), 0:4 Lars Pöth (71.), 0:5 Kilian Laux (84.)
TSV Eller 04 – DSC 99 Düsseldorf 1:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn (83. Eridon Fazliu), Antonio Marinovic (73. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Nico Stracke, Dennis Ordelheide (70. Noah Basil Karczewski), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (83. Stefan Haferkamp), Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr (46. Tom Boris Hennig), Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (58. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Ayoub Alaiz (92. Carlo Salman), Marc Paul (60. Onurcan Baysal) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Takumi Miyata (47.), 1:1 Onurcan Baysal (89.)
Rhenania Hochdahl – DJK Sparta Bilk 0:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Ardian Duraku, David Szewczyk, Hamza El Ouamari, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Henning Wübbels
Tore: 0:1 Moubarak Abdousamadou (25.)
MSV Düsseldorf – CfR Links Düsseldorf 3:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (76. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim (81. Aleksandar Pranjes), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan (81. Ryota Nakaoka), Sinan Kurt, Tom Voss (61. Said Harouz) - Trainer: Goran Tomic
CfR Links Düsseldorf: Julian Zweybrücken, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Nicolai Hoppe, Malte Boermans, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Enes Öz (65. Marvin Mainz), Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Carlos Penan (32.), 2:0 Sinan Kurt (53.), 3:0 Sinan Kurt (71.)
SV Hösel – Ratingen 04/19 U23 II 1:4
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Dion Knoche (69. Niklas Oldörp), Marius Pauly, Timo Derichs, Anes Danijali, Leonard Prusa (66. Dario Mirosavljevic), Nick Hartmann, Fabian Schürings, Jassim Tighadouini (60. Vinzent Pohl), Marzio Menzler (80. Levent Olgun) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Ratingen 04/19 U23 II: Nubar Berberyan, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi, Konstantin Sivevski (46. Florian Rexha), Leo Kaiser (68. Ilyas Elkhattabi), Ben Collin Gubsch (87. Elias Belaarbi), Eleftherios Vasileiadis (76. Florian Saljii) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Jamal Achaaibi (Wuppertal) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Timo Derichs (26.), 1:1 Eleftherios Vasileiadis (28.), 1:2 Ben Collin Gubsch (42.), 1:3 Ilyas Elkhattabi (71.), 1:4 Ilyas Elkhattabi (86.)
TV Kalkum-Wittlaer – ASV Mettmann 1:3
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga (62. Lars Jansen), Kaan Safarpour-Malekabad (82. Sahin Irevül), Nico Pesch (65. Melvin Ridder), Arsen Konoval, Kevin Oellers - Trainer: Navid Fazeli
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes (59. Roken Tchouangue), Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Tristan Maresch (92. Johannes Erkens), Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci, Toni Markovic, Justin Lüdtke (60. Jason Leonard Similien) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Melvin Ridder (71.), 1:1 Ahmet Kizilisik (78. Foulelfmeter), 1:2 Ahmet Kizilisik (88.), 1:3 Ahmet Kizilisik (90. Foulelfmeter)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
TSV Ronsdorf – BV Gräfrath 3:1
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker, Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Habib Camara, Leon Spiecker, Phil Ketzscher (82. Nico Fuchs), Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus (94. Konstantinos Likidis) - Trainer: Denis Levering
BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler (81. Genc Alija), Miko Kurth, Yves-David Tshala (64. Agostino Barretta), Alessio Mangia (87. Joseph Kojo Armah), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Mertcan Das (74. Mohammad Sreij), Ismail Cakici - Trainer: Kaan Kursun
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ismail Cakici (59.), 1:1 Julian Bente (65.), 1:2 Habib Camara (75. Foulelfmeter), 3:1 Felix Oliver Zymla (90.+4)
SSV Germania Wuppertal – DV Solingen II 4:2
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Mersad Alijevic, Kilian Wendling (57. Fatih Özbayrak), Lukas Janz, Eren Özkan (84. Alkan Sahingöz) (90. Omar Sarsour), Ege Erdem (77. Dmytro Ulianko), Sami Issa, Robert Eisch (57. Bilal Benchelh), Tarik Özkan, Hazim Dezic, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim
DV Solingen II: Justin Illmann, Tayfun Peksoy (46. Younes Benzerdjeb), Gianluca Aurelio, Kentaro Fukuta, Nahum Belay Ghebressulasie, Yasin Özgede, Emre Mujde (70. Mohamed Amime Benlabhar), Ilias El Joudi, Berhat Orhan (60. Tim-Laurin Boddenberg), Sefa Mikail Özalp (46. Basiel Bakho Kone Gwach Kan), Eray Yigiter (77. Emre Karademir) - Trainer: Sahin Sezer
Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Hazim Dezic (15.), 2:0 Benedikt Steven (45.), 2:1 Emre Mujde (45.+2), 2:2 Eray Yigiter (57.), 3:2 Benedikt Steven (81.), 4:2 Benedikt Steven (86.)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SSVg Velbert II 3:2
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Liwaa El-Sarag, Prince Chijoke Osuoha, Pablo Daniel Morais Silva, Ilyas Ikan Asbih (66. David Amankwah Darko), Musa Mansaray (77. Steve Tchenou Wantong), Lovejit Singh Pelia (28. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Manaf Ali-Koura, Nermin Hadzic, Alan Kalongi (75. Kibang Anthony Tem) - Trainer: Yousef Hidroj
SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Ayman Amezigar, Soufiane Boumouchoun, Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilias Hassi, Faruk Hepgüler, Mahmud Omairatte (56. Furkan Kurt), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi, Mailick Khalifa Ndiaye (81. Colin Romeo Kojzar) - Spielertrainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Nermin Hadzic (4.), 1:1 Mailick Khalifa Ndiaye (34.), 1:2 Mailick Khalifa Ndiaye (71.), 2:2 Manaf Ali-Koura (82.), 3:2 Dmytro Kislin (90.+2 Eigentor)
Gelb-Rot: Soufiane Boumouchoun (65./SSVg Velbert II/Foulspiel)
Türkgücü Velbert – TuSpo Richrath 1:3
Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj (87. Efe Türk), Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik, Edin Husidic (89. Kerem Dogan), Filippas Filippou, Seonghyeok Lee, Muzaffer Sirlak (87. Gökhan Bulat), Mert Celik (95. Lorjan Imeri), Oguzhan Coruk, Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (89. Gianluca Gagliardi), Kevin Kluthe, Arian Ugljani (104. Athanasios Melas), Francesco Infantino (46. Dustin Beyen), Tim Scharpel, Alen Vincazovic (98. Brando de Gracia), Jonas Schäfer, Henrik Scholz (46. Justin Kotlorz) - Trainer: Lukas Beruda
Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Arian Ugljani (4.), 0:2 Jonas Schäfer (22.), 1:2 Seonghyeok Lee (50.), 1:3 Marius Lindemann (80.)
HSV Langenfeld – SV 09/35 Wermelskirchen 5:4
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (71. Luca Mario Attardi), Nephthalie Ngoma Ndey, Lorenz Staehler, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi, Ginet Celebi (60. Oleksii Yermolaiev), Fabian Pastow - Trainer: Aziz Ait Ben Omar
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag (55. Luca Fischer), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol (78. Florian Börsch), Siyamend Alo, Luca Postic, Nick Salpetro, Ferat Sari, Furkan Asut - Trainer: Nico Postic
Schiedsrichter: Janneck Völschow - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Marin Postic (9.), 0:2 Marin Postic (23.), 1:2 Fabian Pastow (24.), 2:2 Giuseppe Licausi (36.), 3:2 Nabil El Marhoumi (45.), 3:3 Nick Salpetro (60. Foulelfmeter), 4:3 Fabian Pastow (61.), 5:3 Giuseppe Licausi (63.), 5:4 Furkan Asut (78.)
FSV Vohwinkel Wuppertal – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:0
FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Denis Arslan (66. Leon Miguel Zahran), Tim Zemlianski (76. Thomas Held), Blend Janko (92. Nico Korpilla), Nico Sudano, Niklas Dörrier (85. Malte Gerlich) - Trainer: Christian Bialke
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler, Schad Hassan (74. Alihan Adigüzel), Hasan Ülker (46. Onyiyenchukwu Iwuanyanwu), Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Stephensunny Udoree Chukwudi, Fatih Kurt (46. Davide Mangia) - Trainer: Zeljko Nikolic
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 49
Tore: 1:0 Leon Miguel Zahran (75.), 2:0 Luis Cosimo Fritzsch (90.+7)
SV Solingen 08/10 – Cronenberger SC 6:0
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas (77. Bilal Elias), Hidi Kadessy, Altin Shala, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Marvin Stahlhaus (60. Akin Müjde), Kevin Kassunga (71. Savvas Kioroglou), David Kuju, Max Niklas Zäh (81. Luan Ismajli) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke, Okan Ali Bök (71. Anouar Chourak), Bradley Lofolomo, Peter Kinge, Daniel López de la Rosa (54. Aldin Hamidovic), Kleomenis Tsioutsioulitis (54. Gian-Luca Stindt), Malik Marvin Plücker (62. René Winter), Dominik Schäfer, Jonas Frank Niehues (71. Enrico Francesco Wagner) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Kevin Kassunga (16.), 2:0 Altin Shala (37.), 3:0 Kevin Kassunga (59.), 4:0 David Kuju (73.), 5:0 Luan Ismajli (81.), 6:0 Robin Raaphael Heist (90. Handelfmeter)
SG Hackenberg – SC Germania Reusrath 1:1
SG Hackenberg: Sebastian Weber, Maximilian Husslein, Simone-Fabio Donadio, Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Edward Yamoah (58. Leon Michael Sierant), Dewald Grigoryev (66. Oliver Adamiec), Lennard Wagemann, Martin Schneider - Co-Trainer: Robin Zaremba - Trainer: Zdenko Kosanovic - Co-Trainer: Tim Janowski
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (71. Lasse Theus), Dennis Schulte (71. Paul Degner), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (61. Luca David Breuer), Moritz Kaufmann (61. Biagio Giuliano Rizzelli), Armel Ange Kouassi (76. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Gian Luca Schumann (60.), 1:1 Lennard Wagemann (90.+3)
SSV Berghausen – FK Jugoslavija Wuppertal 1:6
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg (28. Lukas Kobischke), Nick Michna, Lucas Wieczorek, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic (63. Davide Lo Martire) (64. Yaran Mejid), Musa Ceesay, Leon Mockschan (63. Yaran Mejid), Dariusz-Alexander Tontsch (75. Julian Meis) - Trainer: Ralf Dietrich
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Christos Tserkezos, Dogan Can, Alper Tosun, Mohamed Bouaasria, Faris Hodzic, Bojan Blazic, Luca Alessio Lenz, Kai-Philipp Höcht, Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Aleksandar Stanojevic (4.), 1:1 Robin Bastian (35. Foulelfmeter), 1:2 Aleksandar Stanojevic (41.), 1:3 Aleksandar Stanojevic (56.), 1:4 Luca Alessio Lenz (62.), 1:5 Luca Alessio Lenz (66.), 1:6 Aleksandar Stanojevic (80.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SSV Berghausen - SG Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenfeld
So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV Solingen 08/10
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Germania Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - TSV Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania Wuppertal
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
1. FC Mönchengladbach – DJK Fortuna Dilkrath 3:5
1. FC Mönchengladbach: Luca Krölls, Asim Göksu (70. Abdulrahman Hanifa), Philip Welzer (86. Rafioudine Bawa), Andrij Gordiyevskyy (60. Adam Mesrour), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Johovahni Massamba (56. Dmytro Motiakyn), Brandon Mafimbu Mazanga (62. Emir Aydin), Berkan Türkyilmaz, Aron Nasufi - Trainer: Dennis Krause
DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Malte Laumen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders, Ole Zechlin, Tim Jäger, Luk Zechlin, Patrice Diane (75. Justus Nauen), Moritz Münten, Burhan Kazmaci - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Luk Zechlin (15.), 0:2 Tim Jäger (45.), 0:3 Ole Zechlin (51.), 1:3 Aron Nasufi (54.), 1:4 Moritz Münten (56. Foulelfmeter), 1:5 Patrice Diane (62.), 2:5 Aron Nasufi (65.), 3:5 Berkan Türkyilmaz (74.)
Rot: Burhan Kazmaci (36./DJK Fortuna Dilkrath/Foulspiel)
TuS Wickrath – TuRa Brüggen 0:1
TuS Wickrath: Tim Bekkers, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz (64. Yusuf Sahin), Kevin Wolfs, Niklas Clemens (71. Jermaine Isaiah Zerai), Nils Höffges (85. Dennis Richter), Petar Popovic, Jonas Bihn, Quinton Washington (78. Emanuel Dacosta Boloko), Silvio Cancian, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Simon Hübner (77. Nedim Akkus), Erik Pöhler (65. Jan Grylak), Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl, Florian Storms (72. Luca Drießen), Nils Bonsels (90. Erdem Yildiray Eroglu), Mehmet Akkus - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Leonard Dams - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nils Bonsels (52.)
Besondere Vorkommnisse: Jan Grylak (TuRa Brüggen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Bekkers (89.).
SpVg Odenkirchen – VfR Krefeld-Fischeln 4:1
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (84. Ayman Kaibouss), Jan Pflipsen, Simon Beermann (78. Metin Türkay), Daniel Pfaffenroth (72. Konstantine Jamarishvili), Samuelson Forestal, Robin Wolf, Semir Purisevic (81. Vincent Schleifer), Vincent Schleifer, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer - Co-Trainer: Wolfgang Brück
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leander Boden, Abdulhadi Alamad, Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik (67. Ben Sundermann), Denis Shabani (67. Jannick Geraets), Amir Alili (56. Carlo Honoré Heinrich) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Jan Pflipsen (2.), 2:0 Jan Pflipsen (3.), 3:0 Jan Pflipsen (36.), 3:1 Abdulhadi Alamad (66.), 4:1 Robin Wolf (76.)
SSV Grefrath 1910/24 – OSV Meerbusch 0:2
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Moritz Leutgeb (66. Jan Nils Klinkenberg), Timo Claßen, David Pries, Niklas Schmitz, Jonas Landwehrs (73. Christofer Feyen), Vensan Klicic, Christopher Claeren, Lukas Hanssen, Sven Keller (87. Mika Jütten) - Trainer: Alexander Thamm
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (61. Luca Finn Pohlmann), Marvin Höffges (72. Kennet Kaminski), Frederic Klausner (78. Andrea Spada), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (62. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 73
Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (41.), 0:2 Marc Rommel (70.)
Thomasstadt Kempen – Türkiyemspor Mönchengladbach 3:0
Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Patrick Beenen, Ayyoub Hachlouf (80. Jan Keens), Jonas Struß, Dominique Strathe (69. Simon Elfering), Pascal Ulbricht, Dustin Meyer, Fabian Wagner (51. Lukas Inderhees), Finn Anders (77. Luca Küppers), Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (80. Lukas Beyer) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Samed Kaplan, Ilias Kayhani, Alan Lipemba M'Bulayi, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Noah Villanueva, Semih Simsek, Atabey Kaplan - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Eric Scheuren (35.), 2:0 Lucas Matteo Klaaßen (53.), 3:0 Eric Scheuren (68.)
1. FC Viersen – SC St. Tönis 1911/20 II 1:2
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Lazaros Iliadis, Ahmed Omeirat, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman (80. Mahmut Dost), Peter Okafor (48. Luca Heise) - Trainer: Stephan Houben
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (90. Fynn Fruhen), Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak, Luke Hamers, Lucas Noczenski, Philipp Kösters, Furkan Yavuz (45. Connor Michaelis) - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 Lucas Noczenski (1.), 1:1 Kevin Weggen (78.), 1:2 Lucas Noczenski (88.)
Rot: Luca Heise (70./1. FC Viersen/)
VfL Tönisberg – TSV Krefeld-Bockum 2:1
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Janik Dünwald, Simon Kuschel, Manuel Franken, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths (46. Valon Xhaferi), Bertan Josua Yildiz (92. Akin Erorhan) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Viron Anagnostou, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Sam Ghebreamlak Seghid, Hun Brandon Danh Do, Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Hendrik Holtz (66. Miguel Raoul Basalic) - Trainer: Tino Reucher
Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Manuel Franken (57.), 1:1 Christian Tönnißen (81. Foulelfmeter), 2:1 Valon Xhaferi (87.)
SC Union Nettetal II – CSV Marathon Krefeld 0:3
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant (83. Konrad Wyzynski), Tugrul Erat, Florian Wilhelm Wolters, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus (76. Hüseyin Irgat), Archil Ismail, Hendrik Schmitz (66. Cedric Lappessen), Thomas Jan Lepiorz (70. Dustin Kahlen), Dustin Herrmann - Co-Trainer: Thomas Salzmann - Trainer: Marco Stenzel - Co-Trainer: Uli Hentschel
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Lars Wellmans, Almir Arapovic, Emre Özkaya (87. Alexander Siepmann), Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic (87. Sebastian Peschel), Ilay Baris, Dennis Lerche (89. Ekrem Aksu) - Trainer: Onur Özkaya
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dennis Lerche (23.), 0:2 Emre Özkaya (54.), 0:3 Dennis Lerche (84.)
Rot: Semih Cakir (15./CSV Marathon Krefeld/)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen
Alemannia Pfalzdorf – SGE Bedburg-Hau 2:1
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Aaron Hoffmann (90. David Rudolf Rothemel), Tom-Luca Janßen, Lars Völpert, Dominik van Baal (76. Joep Renkens), Nils Mildenberger, Nick Helmus (90. Luca Eikemper), Luca Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz (46. Dominik Saat) - Trainer: Raphael Erps
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Louis Hoenselaar (76. Jan Elsmann), Leon Claaßen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke (80. Gislain Ngesang), Niclas Pohle (67. Falko Kersten), Pascal Puff (85. Julian Diedenhofen) - Co-Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Pascal Puff (6.), 1:1 Christian Emmers (47.), 2:1 Nick Helmus (89.)
SV Haldern – VfL Rhede 2:2
SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer, Anton Alfred Buhl (70. Matthias Bauhaus) (90. Patrick Hildenhagen), Milot Seesing, Hendrik Heynen, Jan Middendorf, Alexander Rackel (90. Linus Meier), Tim Gebbing, Veit Boßmann (80. Karl Isling) - Trainer: Christian Böing
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Leon Nachtigall (51. Tom Lorei), Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze, Noah Erik Zschoche (36. Kian Trompert), Noah Paß (48. Qwenn Landzaat), Len Stenneken, Amar Mesic (80. David Adegboyega Weade), Maximilian Kreutzer, Iker Prudencio (90. Tony Marcel Drescher), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Veit Boßmann (21.), 1:1 Amar Mesic (40.), 2:1 Hendrik Heynen (67.), 2:2 Qwenn Landzaat (72.)
Rot: Luca Maximilian Schultze (75./VfL Rhede/)
Rot: Tom Lorei (89./VfL Rhede/)
Borussia Veen – Kevelaerer SV 1:2
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (83. Leon van Bonn), Tom Conrad, Martin Willemsen (83. David Höptner), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Ken Klemmer, George Michael Wiedemann (65. Jan Büren), Felix Terlinden, Linus van Treek (21. Matthias Huxhagen), Jonas van den Brock (65. Marc Balonier) - Trainer: Alexander Wisniewski
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Dennis Hermens (61. Gian-Luca Dittrich), Noah Tellemanns (78. Ben Janßen), Cedric Hacks (65. Jona Wassen), Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Marvin Schulz (56. Tobias Bolz), Robin Kaschubat, Özkan Külcür, Malik Bongers, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 George Michael Wiedemann (40.), 1:1 Maximilian Gastens (51.), 1:2 Maximilian Gastens (57.)
Rot: Janek Keusemann (19./Borussia Veen/Notbremse)
Sportfreunde Broekhuysen – TuS Xanten 5:0
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Luca Schmermas, Justin Theelen (81. Norman Schmitz), Dennis Belzek, Hendrik Hünnekens (82. Nils Lachmann), Noah Christian Thier, Philipp Joseph Brock, Sven van Bühren (76. Tom Beterams), Nick Maurice Ernst (81. Maurice Horster), Nils Hannaleck (82. Marius Brüx) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
TuS Xanten: Jan Kallen, Jonas Vengels (82. Zeon Kern), Benjamin Alic, Luan Schreiber, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias (82. Jehovany Pedro da Silva), Gerrit Jenowsky, Niklas Maas, Christopher Kimbakidila (82. Lukas Maas), Noah Afonso Malangi (74. Gloire Afonso Malangi) - Trainer: Mirco Dietrich
Schiedsrichter: Leo Lennart Nys (Willich) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Luca Schmermas (23. Foulelfmeter), 2:0 Nick Maurice Ernst (32.), 3:0 Sven van Bühren (46.), 4:0 Dennis Belzek (58.), 5:0 Tom Beterams (80.)
Westfalia Anholt – TuS Stenern 0:0
Westfalia Anholt: Julius Geven, Mike Schirrmacher, Matthias Paus (48. Thorben Versteegen), Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Oliver Paus (67. Filipe Oliveira Leite), Elfadin Maksuti (82. Jonah Elias Roes), MIchel Duesing, Luca Müller, Til Spiegelhoff (82. Pierre Weyerhorst), Emnor Haliti (82. Finn Filip Spiekers) - Trainer: David Kraft
TuS Stenern: Philipp Juttner, Florian Wolters, Alexander Tetiet, Niklas Kraft, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, Daniel Meyering, David Heveling, Alexander Biermann, Tom-Luka Wanders (72. Noah Schweckhorst), Jacobus Derk Tielemann - Trainer: Simon Meyering
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 70
Tore: keine Tore
Viktoria Goch II – SV 08/29 Friedrichsfeld 4:0
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson (78. Thomas Langenberg), Jordi Barbara, Mert Karabulut, Konstantin Schütz (85. Mike Hohmann), Tim Müller, Robert Nafin (84. Dogan Erkis), Louis Bruns, Jiro Jude Maximilian Großhans, Marvin Kürbs (69. Max Hebben), Andre Dinita (34. Marvin Gisberts) - Trainer: Ernes Tiganj
SV 08/29 Friedrichsfeld: Florian Albri, Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski (37. Rafael David Buch), Nico Maas (85. Daniel Viktor Weiz), Manuel Kausch, Joshua Brauer (78. Maximilian Spartz), Marco Horstkamp (46. Emir Zerdo), Jean-Pascal Kraus, Gianluca Buhlmann, Nico Wittwer (66. Halil Ibrahim Ören), Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Robert Nafin (3.), 2:0 Marvin Gisberts (45.), 3:0 Jiro Jude Maximilian Großhans (67.), 4:0 Jiro Jude Maximilian Großhans (80.)
SV Blau-Weiß Dingden II – Hamminkelner SV 3:2
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort, Memetsah Cakar, Marco Harbring, Tobias Görkes, Tim Vehns (77. Marek Pols), Alexander Sack (90. Jonah Koopmann), Philipp Arnold, Tim Harbring (67. Markus van Stegen) (80. Markus van Stegen), John Gertzen (72. Niklas Nienhaus) - Trainer: Dirk Juch
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath (70. Kevin Beverungen), Till Schürmann, Linus Kammeier, Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (70. Romeo Burghardt), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu (61. Jan Nepicks), Felix Becker, Leon Norman Bender (61. Gianluca Klein) - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Ralf Vogels (Weeze) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marco Harbring (15.), 2:0 Alexander Sack (60.), 3:0 Linus Kammeier (69. Eigentor), 3:1 Tom Wirtz (81. Foulelfmeter), 3:2 Felix Becker (90.+1)
Gelb-Rot: Markus van Stegen (88./SV Blau-Weiß Dingden II/wiederholtes Foulspiel)
DJK Twisteden – TSV Weeze 2:3
DJK Twisteden: Martin Voß, Malte Iland (46. Mathis Opgenhoff), Henri Hirschmann, Alexander Rasch, Leonard Hartings, Lars Douteil, Tom Cappel, Nico Lenz (46. Jordi Leck), Fabian Rasch, Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis
TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Feddema, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (80. Nils Leonardi), Max Büren, Jonas Gorthmanns (41. Martin Hönnekes), Yannick Gorthmanns (90. Klaus Winters), Nderim Cerkinaj, Nick Schwarma (54. Nils Giltjes), Maik van Teeffelen - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maik van Teeffelen (7.), 1:1 Fabian Rasch (10.), 1:2 Maik van Teeffelen (35.), 1:3 Yannick Gorthmanns (44.), 2:3 Jordi Leck (63.)
Sportfreunde 97/30 Lowick – SV Rindern 1:2
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Langenhoff (78. Pierre Walber), Luca Bollmann (57. Hannes Böing), Fabian Gries, Felix Reinders, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Elija Cürsgen, Florian Wiegrink (57. Hussein Merhi), Kilian Jansen (67. Peter Hund), Maurice Nienhaus - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann (90. Cem Artas), Wiktor Romanow, Dano Evrard, Leon Naß (83. Luca Alexander Polders), Björn Gatermann, Christian Ploenes (76. Piet Kramer), Marten Albrecht, Peter Mayr, Mika Winkler (67. Philipp Roosen), Maximilian Janssen (85. Lukas Müller) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Luca Bollmann (9.), 1:1 Maximilian Janssen (14.), 1:2 Mika Winkler (45.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern
So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden
Viktoria Buchholz – Duisburger SV 1900 1:2
Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Luca Gaetano Motuzzi, Pascal Mahn, David Szekeres, Rimuto Sasaki (77. Colin Onyeocha), Samson Ayodele, Tobias Eickmanns, Semih Vißer, Hasan Aydin, Lars Mrozek, Timo Wirtz (54. Elias Benedikt Schnell) - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Stephan Bork
Duisburger SV 1900: Timo Mohr, Alexander Klug, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Thilo Körperich, Jan Zuweis (83. Raffael Schütz), Andre Meier (86. Özgur Karabulut), Gino Mastrolonardo, Noel Felten (65. Nico Klotz), Maurice Rybacki (46. Kevin Sonneveld), Kadir Yildirim (90. Thomas Kirsch) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Gino Mastrolonardo (24.), 0:2 Kadir Yildirim (60.), 1:2 Elias Benedikt Schnell (83.)
Rheinland Hamborn – SV Genc Osman Duisburg 3:0
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul (83. Mehmet-Ali Cengiz), Kaan Akgül (66. Emirhan Canarslan), Joel Schoof, Julian Lösbrock, Eren Taskin (86. Patrick Dertwinkel), Ahmet Efe Aris (76. Mohammed Monir Ayyad), Nurettin Kayaoğlu, Joel Preuß (90. Baran Özcan), Samet Sadiklar - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Hussein Alameddine, Dominik Zagrovic (80. Younes Abdelhedi), Argjent Emrula, Emre Onur, Osman Simsek (66. Baran Fidan), Elyesa Onur (66. Tekin Mang), Sandro Garcia Melian (66. Yassine Bel-Mustapha), Mert Yagci - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Co-Trainer: Tugay Arslan
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Samet Sadiklar (58.), 2:0 Samet Sadiklar (77.), 3:0 Mehmet-Ali Cengiz (90.+4)
SuS 09 Dinslaken – VfB Homberg II 4:4
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Kevin Kolberg (54. Maik Wosnitza), Erion Xhemajli, Colin Schmitt, Adrian Broja (90. Jan Bongartz), Max Suchomel (90. Noah Donai), Jannis Kipouros, Tim Waclawek, Lukas Kratzer (46. Tim Wollbrinck), Sebastian Eisenstein, Stefan Frieler - Spielertrainer: Timm Golley
VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan, Ben Louis Riebling, Samuel Lindner (70. Dennis Golomb), Karim Moustafa (64. Florian Czarnecki), Semir Demiri (76. Illia Venhelaites), Younes Mouadden, David Bothe, Maurice Laroche (90. Niklas Oliver Potreck) - Trainer: Tobias Schiek
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Karim Moustafa (28.), 0:2 Karim Moustafa (30.), 1:2 Max Suchomel (72.), 3:3 Maurice Laroche (77.), 2:2 Sebastian Eisenstein (78.), 3:4 Florian Czarnecki (79.), 3:2 Stefan Frieler (83. Foulelfmeter), 4:4 Jannis Kipouros (90.)
TuS Asterlagen – SV Rhenania Hamborn 1:0
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Ömer Kocaoglan, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi (92. Sefa Karakurt), Khalid Al-Bazaz, Mehmet Boztepe, Derman Disbudak, Diar Mustafa (63. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas
SV Rhenania Hamborn: Mirkan Sezgin, Eric Belanga (78. Dursun Can), Ugur Özmen, Anthony Amadi (90. Yusuf Demir), Mohammed Faiz, Emanuel Amissah (65. Samuel Kaba Frimpong), Murat Alkurt, Pasquale Conti, Mamadou Lamarana Diallo, Okan Yilmaz (60. Mahmut Yahya Kalkan), Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ahmet Aldemir (28.)
Duisburger FV 08 – GSG Duisburg 5:1
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann (7. Kejan Güzel), Miche-Joel Makomé-Mabouba, Gracjan Adamowicz, Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou (61. Julian Sistig), Ibrahima Sall (34. Obed-Samuel Adjamah), Aiyoub Andich (61. Yu Taya), Tayfun Yildirim (61. Luca Gebhard), Noah Devran Andich Abdeslam, Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
GSG Duisburg: Musafi Shehu, Eren Ates, Armin Alihodzic, Philipp Asamoah (76. Robin Hochmuth), Danijel Arsenovic, Luan Petsch, Milan Macar, Hayato Takei (82. Mertcan Gümüs), Marcel Möller (68. Bryan Noah Prince Agbodjan), Ceyhun Dagdemir (51. Mamadou Billo Kante), Edis Junuzovic - Trainer: Alessandro Vergaro
Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ismail Öztürk (21.), 1:1 Edis Junuzovic (57.), 2:1 Tayfun Yildirim (59.), 3:1 Ismail Öztürk (71. Foulelfmeter), 4:1 Ismail Öztürk (86. Foulelfmeter), 5:1 Filip Dimeski (87.)
Mülheimer SV 07 – SC 1920 Oberhausen 1:2
Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Noah Jamal Schindlegger, Nick Bennmann, Thore Uteg, Simon Grün, Denys Kalashnik, Lennard Kaiser, David-Alexander Mazan (62. Robin Götze), Mohammad Iyad Shihada, Pascal Roenz, Maid Music (52. Luca Felix Rausch) - Trainer: Christian Mikolajczak
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Timur Ertural, David Möllmann (46. Mohammad Almahmoud Alhussain), Julian Krasniqi (70. Justin Wunder), Ömer-Faruk Calik, Nevio Möllmann (87. Jason Tylor Romagnoli), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Lennard Kaiser (16.), 1:1 Yusuf Allouche (17.), 1:2 Yusuf Allouche (39.)
SuS 21 Oberhausen – 1. FC Mülheim-Styrum 4:5
SuS 21 Oberhausen: Marvin Rösch, Gino Priszma, Samuel Mensah, Alexander Louis Hernaut (85. Jihan Jeremi Bayram), Tobias Uehmann, Leo Prinz, Akin Aslantin (45. Jonas Florczak), Hürkan Kindac, Talha Canim (75. Marvin Stanczyk), Abdulhamit Canim (68. Muhammet Emin Canim) - Trainer: Kevin Weber
1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Kaan Atik, Erkut Ay, Marco Olivieri (92. Taha Benhamza), Ayuk Etengeneng, Yasin Gümüs, Khalil Bentaleb, Mert Kaan Kesici (68. Badri Müller), Ahmed Can Simsek, Hatim Bentaleb (59. Thimo Warnke), Takeru Kokubu (46. Mohamed-Ali Al Naboush) - Trainer: Eser Ucak - Trainer: Ömer Özmen
Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Brahim Mountacer (12.), 1:1 Hatim Bentaleb (17.), 2:1 Abdulhamit Canim (40.), 2:2 Mohamed-Ali Al Naboush (53.), 2:3 Thimo Warnke (65.), 2:4 Thimo Warnke (76.), 3:4 Hürkan Kindac (83. Handelfmeter), 4:4 Muhammet Emin Canim (89.), 4:5 Thimo Warnke (90.)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – Schwarz-Weiß Alstaden 2:0
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: David Markovic, Jesko Dezelak, Melvin Sijercic, Besnik Saljiji (69. Enedin Hadrovic), Tom Straub, Adis Dedic, Jakob Adam Kempken (90. Mert Aközbek), Luis Gizinski (88. Lukas Nowicki), Astrit Krasniqi, Phil Hardelauf (89. Adis Dedic), Emir Karabegovic (73. Luigi Lo Curto) - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Robin Buschmann, Philipp Demler, Moise Ndongala Nansoko (26. Serdy Nguala), Ardit Zekjiri, Wassim Jabri, Camara Kessery, Almin Essler, Ali Gülcan, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luis Gizinski (18.), 2:0 Astrit Krasniqi (52. Foulelfmeter)
VfL Repelen – Spvgg Meiderich 06/95 6:1
VfL Repelen: Robin Meischner, Izzettin Kuci, Berkant Gebes (80. Andrew Appiah), Robin Rasche (80. Jan Albus), Leandro Adams (80. Christoph Zgorecki), Mehmet Ügüdür, Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada, Hendrik Schons (80. Marvin Slatinjek), Amar Pilavdzic (68. Marvin Trentzsch), Yubery Santo Stielke - Trainer: Sercan Baloğlu - Co-Trainer: Naser Ameti
Spvgg Meiderich 06/95: Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Aaron Kazimierczak (72. Tim Kaiser), Fynn Heinzelmann, Lukas Roman (69. John Ebuka Meremikwu), Julian Dzieza, Yannick Schmitz (80. Muhammed Özdogan), Tobias Marco Freiwald (84. Arsan Azeez Halee Halee), Riccardo Nitto - Trainer: Oliver Petzold
Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 63
Tore: 0:1 Fynn Heinzelmann (8.), 1:1 Izzettin Kuci (24.), 2:1 Yassin Ait Dada (25.), 3:1 Yassin Ait Dada (50.), 4:1 Yubery Santo Stielke (54.), 5:1 Hendrik Schons (66.), 6:1 Hendrik Schons (69.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken
Dostlukspor Bottrop – SV Burgaltendorf 2:4
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Asim Kocaman (46. Emre Ünlü), Devin Yildirim, Baris Erdogan, Leandro Saieva, Arda Olgur, Khaled Al-Kadi (71. Heshyar Khalo), Hüssein El-Moussa (57. Nassim Ahkim), Abbas Jaafar, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar
SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Tim Karkau, Caspar Schelewski (90. Sky Eric Lietzau), Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Schevan Rascho (84. Denis Naumov), Nico Van Der Heuvel, Michael Siminenko (79. Nico Großheimann), Laurin Kamperhoff (55. Kevin Barra), Alkan Albayrak (46. Jonas Rölver) - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jannis Böhner (41.), 0:2 Schevan Rascho (48.), 0:3 Laurin Kamperhoff (49.), 1:3 Khaled Al-Kadi (55.), 1:4 Emre Ünlü (64. Eigentor), 2:4 Abbas Jaafar (79.)
Sportfreunde Niederwenigern II – Vogelheimer SV 3:2
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marcel Modro, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke (69. Tom Mianecki), Sebastian Axt (46. Jan Adolphs), Lutz Dahlhaus, Linus Julius Hirsch, Noah Seyer (62. Leonard Löhrmann), Matthias Hendricks (71. Florian Finger), Justin Barke (77. Henrik Eggemann) - Trainer: Lars Diefenthal
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Janik Noah Eichmann (46. Ayman Jalti), Deniz Senol (69. Fouad Zaitouni), David Dottai (79. Haruto Ishizaki), Obiora Uzukwu, Ilhan Copcu, Glory Samuel Kamamona, Edis-Cem Yilmaz, Naoufal Nouri, Schafik Fraitat (57. Mika Luis Pfundner) - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Niklas Menrath - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Malte Eckert (3.), 2:0 Justin Barke (11.), 2:1 Edis-Cem Yilmaz (16.), 2:2 Naoufal Nouri (18.), 3:2 Justin Barke (59.)
SuS Haarzopf – TuSEM Essen 1926 3:3
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Johannes Flatow, Timo Brandt (74. Patrick Demme), Marvin Pape, Justin Kaiser, Michael Seidelmann (80. Jan Seeling), Ben Ansorge, Thierry Buma (72. Joshua Coffie), Yunosuke Seo (65. Luiz Alessio Sachs), Thomas Denker (54. Matteo Viefhaus) - Trainer: Matthias Walter
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (66. Leo Derksen), Rico Zölzer (60. Nour-Eddine Artey), Lukas Paulun, Serkan Özer, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (66. Rico Frederik Hoffmann), Fabio Herrmann (45. Sanjay Bhandari), Daniel Zurmühlen (88. Florian Pawelzik) - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Michael Seidelmann (15.), 1:1 Daniel Zurmühlen (33.), 1:2 Philipp Alexander Glahn (38.), 2:2 Maximilian Härtel (71.), 2:3 Daniel Zurmühlen (74.), 3:3 Ben Ansorge (90.)
Heisinger SV – SpVgg Steele 1:3
Heisinger SV: Julian Robert, Minwook Oh (67. Lein Frehmann), Kevin Patrick Konrad, Lukas Hunhoff, Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen (74. Pascal Gründer), Merlin Kirsten (46. Steffen Köfler), Julian Bluni, Luca Krämer (45. Tobias Köfler), Jan-Lukas Lippeck (46. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen (63. David Luca Manea), Fabian Handke, Bastian Lübeck, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Erol Hermann (76. Dominik Faber), Deven Liebetrau, Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus, Luis Richard (78. Mutada-Jeausi Sanganaza) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 57
Tore: 0:1 Luis Richard (61.), 0:2 Louis Smeilus (73.), 1:2 Philipp Reichardt (86.), 1:3 Louis Smeilus (90.+9)
Gelb-Rot: Pascal Gründer (90./Heisinger SV/Meckern)
Gelb-Rot: Kevin Patrick Konrad (90./Heisinger SV/Meckern)
Sportfreunde Königshardt – Spvgg Sterkrade-Nord 1:6
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nils Wehran (62. Simon Palmen), Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Felix Knappmann (80. Luka Gunjevic), Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko (63. Tristan Joel Müller), Maurice Gardey - Trainer: Kenan Hodzic
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz (60. Nick Perenz), Kevin Corvers, Jason Michael Schiewer, Celil Kuzu (67. Lukas Kallweit), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (80. Dean Torben Nowoczin), Danny Perenz, Justin Beckmann (63. Oguzhan Mirac Cengiz), Thuto Schneider (46. Nico Spickermann) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Jason Michael Schiewer (2.), 1:1 Charalambos Pommer (23.), 1:2 Danny Perenz (53.), 1:3 Justin Beckmann (54.), 1:4 Nico Spickermann (67.), 1:5 Nico Spickermann (90.), 1:6 Nick Perenz (90.+3)
Fortuna Bottrop – VfB Frohnhausen 1:1
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Hegemann (75. Robin Nordmann), Hussein Solh, Luca Fischer (70. Amanuel Haile), Jan Larisch, Nick Sommer (22. Thilo Grollmann), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (70. Kevin Michalik), Lennart Dickmann (77. Emre Kilic), Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Milad Mansoori, Daniel Kalala, Florian Usein, Issa Issa (70. Muhammed Filizay), Issa Adnan Said (84. Taraba Carsten Kagnassim), Canel Ucan, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (63. Rida Hallak) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mohamed Said (34. Foulelfmeter), 1:1 Ben Maarten Jansen (89.)
DJK Arminia Lirich 1920 – Fatihspor Essen 2001 4:2
DJK Arminia Lirich 1920: Arndt Binder, Ben Pribbernow (71. Leroi Donovan Ndjiago), Dominik Krath, Albin Alimusaj, Eric Salobir (46. Felix Beusing), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (90. Emil Mörs), Daniel Enudi (90. Tim Danel), Andre Peters, Ugochukwu Akubuike (59. Mehriz Fezzani) - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Orhan Dombayci (53. Samed Fidan), Ali Imran Toy, Mounir Till Asrih, Jez Fremnong, Baki Caki, Emre Bektas (46. Serhat Yirmibes), Oktay Cinar (46. Emre Kececi), Tony Maugin (46. Can Tunctürk), Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus (86. Cihan Aksakal) - Trainer: Adem Durmus - Co-Trainer: Tahsin Oeyken
Schiedsrichter: Nenad Kuvac (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Andre Peters (31.), 1:1 Orhan Dombayci (39.), 1:2 Emre Kececi (46.), 2:2 Andre Peters (82.), 3:2 Leroi Donovan Ndjiago (87.), 4:2 Andre Peters (90.+3)
FC Blau-Gelb Überruhr – Rot-Weiss Essen II 0:5
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer (82. Abbas Ahmed), Selmir Hanici, Chafiq Guettari (25. Alexandru-Gabi Gheorghe), Yoshitaka Myojin, Adil Lamrini, Bilal Gökyesil, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
Rot-Weiss Essen II: Leonard Jegus, Hamid Kuka, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Flavio Dietz, Kevin Grund, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Arda Islam - Trainer: Stefan Lorenz
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Arda Islam (6.), 0:2 Mehmet Demirci (47.), 0:3 Marcel Platzek (49.), 0:4 Joel Bema (64.), 0:5 Draoui Nour-Edine (78. Eigentor)
SpVgg Sterkrade 06/07 – DJK Arminia Klosterhardt 2:2
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Artur Stankewizius, Gerrit Kriegisch (90. Nils Martin), Sverre Müller (90. Moritz Anderheide), Jannik Hoppe (66. Robin Papert), Damian Vergara Schlootz, Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Emre Yalcin, Lennart Elias Rühl, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (68. Athanassios Angelos Gentidis), Niklas Daunheimer, Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 680
Tore: 1:0 Damian Vergara Schlootz (32.), 1:1 Nico Harder (53.), 2:1 Damian Vergara Schlootz (62.), 2:2 Jan-Niklas Pia (80. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Niklas Daunheimer (59./DJK Arminia Klosterhardt/)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SuS Haarzopf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Fortuna Bottrop
So., 22.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 22.02.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 22.02.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Dostlukspor Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 22.02.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Steele
