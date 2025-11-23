Bezirksliga: Nieder-Olm rettet Remis

Rheinhessen. Während in der Bezirksliga Nahe sieben von acht Partien wegen des Wintereinbruchs nicht (fertig) gespielt werden konnten, war es in der Bezirksliga Rheinhessen genau umgekehrt. Nur das Duell TSG Bretzenheim II gegen Hassia Bingen fiel aus. An der Spitze haben sich Barbaros und Marienborn II deutlich vom Verfolgerfeld abgesetzt, im Keller fühlte sich die Pleite gegen Wörrstadt für Schlusslicht Mombach an wie ein Schlag in die Magengrube.

„Ein schwieriger Abend“, befand Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. „Wir sind früh in Rückstand geraten und haben es nicht geschafft, genügend Stabilität und Zugriff zu bekommen.“ Barbaros nutzte die Finther Fehler gnadenlos aus. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns zwar gesteigert und waren deutlich engagierter in den Zweikämpfen, konnten aber keine echten Chancen herausspielen“, so Saini. „Trotz der Niederlage hat die Mannschaft bis zum Schluss gearbeitet und gezeigt, dass sie sich nicht aufgibt.“ Tore: 0:1 Ali Ömer Sengül (4.), 0:2 Kevin Schuhmacher (24.), 0:3 Lee Weber (39.), 0:4 Haris Beslic (63.). Zuschauer: 25.

„Trotz zahlreicher Ausfälle sind wir mutig in die Partie gestartet“, so Thomas Baumgärtner, Sportlicher Leiter beim TSV. Nach dem schnellen 1:1 leistete sich Zornheim individuelle Fehler im Aufbau, brachte sich so immer wieder selbst in Bedrängnis. „Gundersheim hat die Räume genutzt, die wir ihnen gelassen haben“, so Baumgärtner. „Am Ende konnten wir die wichtigen drei Punkte trotzdem sichern – enorm bedeutsam, um den VfL hinter uns zu halten.“ Tore: 1:0 Henrik Seeland (4.), 1:1 Marvin Ewald (6.), 2:1 Luis Grohmann (21.), 2:2 Sefkan Tas (28., Foulelfer im Nachschuss), 3:2 Henrik Seeland (41.) Gelb-Rot: Marvin Ewald (VfL) wegen wiederholten Foulspiels (20.). Zuschauer: 80.

„Unsere Leistung war leider katastrophal“, mochte Niersteins Coach Nico Augustin nichts beschönigen. „Wir haben heute im Kollektiv versagt. Es war ein Systemabsturz. Aber wir wissen ja, wenn das System wieder hochgefahren wird, dass es dann wieder ins Rollen kommen kann…“ Tore: 0:1 Domenico Gagliardi (19.), 0:2 Phillip Maurer (29.), 0:3, 0:4 Gagliardi (38., 44.), 0:5 Mathis Knopp (79.), 0:6 Pascal Sadurski (87.), 0:7 Phillip Maurer (90.). Zuschauer: 85.

„Dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, ist einfach inakzeptabel“, haderte Guntersblums Cheftrainer Marian Saar. „Normalerweise schütze ich meine Jungs und stelle mich vor sie, aber heute zähle ich sie an. Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner vieles richtig gemacht, top Abläufe drin gehabt und absolute Großchancen erspielt – aber wir machen nur zwei von möglichen sieben, acht Toren. Das ist einfach zu schwach von uns – und sehr frustrierend.“ FSV-Boss Christoph Loré: „Das Remis ist glücklich – aber dennoch haben wir bis zum Schluss an uns geglaubt. Dank unseres Torhüters Tobias Hoffmann nehmen wir gerne einen Punkt mit.“ Tore: 0:1 Jan Weinbach (2.), 1:1 Mamadou Sidibe (5.), 1:2 Tim Weinbach (70.), 2:2 Amir Nezami (79.). Zuschauer: 80.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett dominiert, müssen mit mindestens 2:0 in die Pause gehen“, so TuS-Co-Tainer Philip Spieckermann. „In der zweiten Hälfte hat Gau-Odernheim sein System angepasst und uns 20, 30 Minuten in die eigene Hälfte gedrückt. Wir konnten nur noch Kontern und hatten Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Ein Remis wäre gerecht gewesen.“ Tore: 0:1 Kalon Prator (21.), 1:1 Lennart Lopes Bickel (58.), 1:2 Neil Penner (86.). Zuschauer: 50.

„Eine ausgeglichene Partie“, berichtete Mommenheims Sprecher Matthias Stüber. „In der zweiten Halbzeit sind wir durch zwei unglückliche Aktionen in Rückstand geraten. Leider konnten wir nach dem Anschlusstreffer trotz guter Möglichkeiten kein weiteres Mal treffen.“ Fazit von Stüber: „Eine unglückliche Niederlage. Gute Besserung an den verletzten Saulheimer Spieler Danell Giannelli.“ Tore: 1:0 Ilias Kuntich (50.) 2:0 Alkan Yildiz (64.), 2:1 Philipp Kögler (70.). Zuschauer: 120.

„Das war unser schlechtestes Spiel“, klagte Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski. „Wir haben völlig verdient verloren.“ Tore: 0:1 Noel Lehr (30.), 0:2 Leon Simon (78.). Zuschauer: 60.





