Bezirksliga-Neuling Neustadt justiert mit zwei Neuverpflichtungen nach Unter anderem hat sich der Aufsteiger die Dienste von Dominik Huber gesichert von Thomas Seidl · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Huber (li.) soll den TSV Neustadt/Donau verstärken – Foto: Charly Becherer

Der TSV Neustadt/Donau hat personell nochmal nachgelegt und zwei Kicker vom Liga- und Landkreiskontrahenten TV Aiglsbach verpflichtet. Dominik Huber, der bei den Hallertauern in den vergangenen beiden Saisonen Co-Spielertrainer war, hat sich dem Bezirksliga-Neuling angeschlossen. Zudem läuft Ben Ritzinger ab sofort wieder für die Gelb-Schwarzen auf. Der junge Verteidiger wechselte erst vor ein paar Wochen zum TV Aigslbach und kehrt nun wieder zum TSV Neustadt/Donau, zu dem er im vergangenen Winter gewechselt war und ebenfalls keinen Einsatz hatte, zurück.

Der 32-jährige Dominik Huber kann auf eine ereignisreiche Laufbahn zurückblicken, die ihn in seiner Jugendzeit ein Gastspiel beim TSV 1860 München bescherte. Nach 181 Landesliga-Einsätzen, in der dritthöchsten Amateurklasse kickte der Siegenburger für den TV Schierling, TSV Bad Abbach, SV Donaustauf und die SpVgg SV Weiden, heuerte Huber 2020 als spielender Assistenzcoach beim ATSV Kelheim an, dem er bis 2024 die Treue hielt. "Ich hatte zwei sehr schöne Jahre in Aiglsbach, die ich in guter Erinnerung behalten werde. Der Mannschaft wünsche ich sportlich wie privat nur das Beste. Jetzt hoffe ich, in Neustadt meinen Beitrag zum Erreichen den sportlichen Zielen leisten zu können", sagt der vielseitig einsetzbare Routinier.







"Dominik wird uns mit seiner Erfahrung und Qualität weiterbringen. Er kann nahezu alle zentralen Positionen bekleiden und wir sind froh, dass er ab sofort unser Trikot tragen wird", jubelt Neustadts sportlicher Leiter Daniel Neubaur, der auch über die Ritzinger-Rückkehr erfreut ist: "Im Defensivverbund sind wir personell ziemlich dünn besetzt. Ben hat das Potenzial, uns zu helfen." Gerade hinten drückte dem Aufsteiger in drei bisher absolvierten Partien nämlich der Schuh, denn im TSV-Kasten schlug es bereits achtmal ein. "Wir könnten durchaus mehr als die drei Punkte haben, die bislang auf unserem Konto stehen. Positiv ist, dass wir gesehen haben, auch in dieser Klasse mithalten zu können", berichet Neubaur.