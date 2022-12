Bezirksliga: Neuhausen verpasst den Befreiungsschlag Wormser Bezirksligist spielt 2:2 gegen Zornheim

NEUHAUSEN. In der Bezirksliga Rheinhessen kam der abstiegsbedrohte Aufsteiger TuS Neuhausen am Dienstagabend in seinem Nachholspiel gegen den TSV Zornheim trotz einer 80-minütigen Überzahl und zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. „Klar haben wir uns viel mehr erhofft“, sagte Holger Heidenmann, der Coach des TuS Neuhausen, nach der Punkteteilung und betonte: „Wenn man so lange in Überzahl spielt und dann auch noch vorne liegt, ist so ein Unentschieden halt viel zu wenig. Wir haben es verpasst, den dritten Treffer nachzulegen. Machen wir das 3:1, dann ist das Spiel entschieden. So bekommen wir leider noch so einen dummen Treffer.“