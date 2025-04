Bezirksliga: Neuhausen unter Druck, Horchheim in Lauerstellung

Mainz. Am 25. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen spitzt sich das Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt weiter zu. An der Tabellenspitze liegt der TuS Neuhausen mit 60 Punkten, während Verfolger SV Horchheim mit 55 Punkten bereitsteht, jeden Ausrutscher zu nutzen, um im Kampf um den direkten Aufstieg in die Landesliga Ost noch einmal einzugreifen.

Am Tabellenende ist die SG RWO Alzey mit nur einem Punkt aus der Saison längst abgeschlagen. Dahinter tobt jedoch ein offener Abstiegskampf: SuK Ataspor Worms (15 Punkte), der FSV Oppenheim (21 Punkte) und der FC Aksu Diyar Mainz (24 Punkte) kämpfen darum, nicht auf einen möglichen Abstiegsplatz zu landen.