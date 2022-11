Bezirksliga: Neuhausen ärgert Spitzenreiter nur fast Wormser Bezirksligist unterliegt in Mainz dem Tabellenführer Fortuna Mombach knapp 2:3

MAINZ. Bezirksligist TuS Neuhausen schrammte am Dienstagmittag nur knapp an einer Überraschung vorbei. Der Neuling verlor vor 55 Zuschauern beim Ligaprimus FC Fortuna Mombach knapp mit 2:3 (1:1).

Mombach ging durch den Treffer von Ivan Boras mit 1:0 (22.) in Front. Doch Neuhausen spielte gut mit und kam kurz vor der Halbzeitpfiff zum 1:1 (44.). Michael Schäfer ließ den Aufsteiger jubeln. Mombach hatte den besseren Start in Durchgang zwei. Sharokh Abolhasani kam zum Abschluss und traf zum 2:1 (51.) für den Tabellenführer. Moutada Daoudi scheiterte in guter Position am TuS-Keeper Hendrik Rohde (60.). Im Gegenzug markierte Jona Aiglstorfer das 2:2 (61.). Doch die Freude bei Neuhausen währte nicht lange. Daoudi legte wieder zum 3:2 (62.) für Mombach vor. Der Spitzenreiter schwächte sich dann mit einer Gelb-Roten Karte für Boras (81.). Schade für die Wormser: In der Schlussphase konnte Neuhausen die Überzahl nicht mehr nutzen.