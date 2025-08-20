Bezirksliga Neckar/Fils vor dem Start: Diese Transfers gibt es

Die Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Neckar/Fils startet. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Donzdorf

Trainer: Manuel Doll

Zugänge: Elias Laurin Sührck (1. FC Donzdorf), Maximilian Gäbler (1. FC Donzdorf), Jannik Spitzenberg (1. FC Donzdorf), Tim Bayer (1. FC Donzdorf), Leandro Lanzinger (1. FC Donzdorf), Jonathan Sedlmayer (SC Geislingen), Ferhat Fatih Hamamci (Türkspor Nürtingen 73), Kevin Ströhle (SC Geislingen), Luca Bundschu (SC Geislingen II), Kevin Ströhle (SC Geislingen II), Marvin Herbinger (SC Geislingen II), Patrick Liebl (VfL Kirchheim/Teck), Melih Karahan (TSGV Waldstetten)

Abgänge: Koray Balci (VfR Süssen), Jens Funk (1. FC Germania Bargau), Nico Herga (1. FC Donzdorf II), Jakob Friedl (TSG Salach), Alex-Domenik Borger (1. FC Eislingen), Elvan Beyer (TSV Großdeinbach), Daniel Bosch (TSV Obere Fils)



1. FC Frickenhausen

Trainer: Sascha Strähle

Zugänge: Leart Fejza (TSV Bad Boll), Semih Koza (TSV Weilheim/Teck), Baran Arslan (VfL Pfullingen II), Levin Müller (TSV Weilheim/Teck), Endrit Duraku (VfL Kirchheim/Teck), Robin Feuchter (1. FC Frickenhausen II), Bledor Duraku (TuS Metzingen), Mert Oguz (TuS Metzingen), Florian Hekele (1. FC Frickenhausen), Dominik Signus (TV Unterboihingen)

Abgänge: Nico Spreitzer (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang), Agron Gashi (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang), Fabian Weber (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang), Lasse Wallentin (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang), Justin Bader (TSV Linsenhofen), Milan Zeljkovic (TSV RSK Esslingen), Jochen Uhl (TSV Neckartailfingen), Mert Bucan (Türkspor Nürtingen 73), Deniz Arslan (Türkspor Nürtingen 73), Florian Hekele (Karriereende ), Florian Hekele (1. FC Frickenhausen)



1. FC Heiningen

Trainer: Dominik Mader

Zugänge: Carmelo Trumino (AC Catania Kirchheim), Tom Glaser (TSV Weilheim/Teck), Luca Erhart (SSV Ulm 1846 Fußball), Jonas Taglang (SC Geislingen)

Abgänge: Georgios Tortopidis (TSG Salach), Jonas Bertleff (berufsbedingt)



FV Plochingen

Trainer: Denis Egger

Zugänge: Denis Egger (TSV Deizisau), Calvin Bilalovic (TSV Deizisau II), Mahsum Alper (TSV Wäldenbronn-Esslingen), Michele La Mendola (FV Plochingen II), Florian Ziegele (TV Hochdorf), Marc Lohwasser (FC Esslingen), Florian Maier (FV Plochingen II), Avid Becker (FC Östringen II)

Abgänge: Thorsten Schöllkopf (1. FC Donzdorf), Max Klobeck (FSV Waldebene Stuttgart Ost), Kevin Ciurlin (Wernauer Sportfreunde), Jannik Gahala (Pausiert), Sven Hornung (Karriereende), Florian Bauer (Karriereende)



FV Vorwärts Faurndau

Trainer: Filippo Medicina

Zugänge: Bleron Visoka (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Dogukan Dogan (FC Esslingen), Oliver Reisenauer (TSV Sparwiesen), Ardian Stradinger (1. FC Rechberghausen), Dario Pepe (TSV Deizisau)

Abgänge: Mattia Ruben Gianni (1. FC Eislingen), Metin Kartal (SC Geislingen), Burak Koca (TV Jahn Göppingen), Jakob Lehmann (TSV Eschenbach), Till Scheurer (unbekannt), Mike Hegenloh (FV Vorwärts Faurndau II), Frank Mann (SC Geislingen), Till Scheurer (KSG Eislingen), Marco Zimmermann (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09)



SC Geislingen II

Trainer: Sezer Güler

Zugänge: Sezer Güler (SC Geislingen II), Tümer Cengiz Kizilaslan (SG Böhmenkirch / Steinheim / Gerstetten)

Abgänge: Patrick Sührck (Pausiert), Jannik Schneller (Pausiert), Luca Bundschu (1. FC Donzdorf), Kevin Ströhle (1. FC Donzdorf), Marvin Herbinger (1. FC Donzdorf), Moritz Schumacher (SG Bad Überkin. / SSV Hausen), Maximilian Kreß (SG Bad Überkin. / SSV Hausen), Raphael Ruff (SG Bad Überkin. / SSV Hausen), Alexander Schrag (FC Neenstetten), Niklas Schöll (TSV Berghülen), Ahmet Tokmak (TV Altenstadt), Mostapha Zaher (SC Geislingen), Bastian Jani (SC Geislingen), Sezer Güler (SC Geislingen II)



SV Ebersbach/Fils

Trainer: Dinko Radojevic

Zugänge: David Brodbeck (VfL Kirchheim/Teck), Luca Mayer (SV Ebersbach/Fils)

Abgänge: Fabio Santini (TSV Schlierbach), Wladimir Bugrowski (TSG Salach), Florian Ujupaj (FC Alte Haide - DSC München)



TSG Salach

Trainer: Michael Oelkuch

Zugänge: Wladimir Bugrowski (SV Ebersbach/Fils), Max Lüdtke (1. FC Donzdorf), Nico Schaile (1. FC Eislingen), Albion Redzepi (VfR Süssen), Jorge Paulo Oliveira-Dantas (VfR Süssen), Georgios Tortopidis (1. FC Heiningen), Jakob Friedl (1. FC Donzdorf), Gaetano Riccio (1. FC Eislingen), Anastasios Kivotidis (KSG Eislingen), Albian Fetaj (FC Iliria Göppingen), Noah Akcay (Türkspor Nürtingen 73)

Abgänge: Matej Bogdanovic (TV Altenstadt), Lukas Voss (TSV Weilheim/Teck), Aykut Durna (1. FC Eislingen), Arsim Istrefi (SC Geislingen), David Govorušić (FV Spfr Neuhausen), Toni Maticevic (SV Croatia 2012 Geislingen), Lukas Berger (TSV Eschenbach), Gökhan Senlik (Sportfreunde Jebenhausen), Laurin Napholz (Pausiert), Romario Reale (Pausiert)



TSV Berkheim

Trainer: Patrick Bauer

Zugänge: Timo Rommel (TSV Deizisau II)

Abgänge: Savas Papasaul (TSG Esslingen)



TSV Denkendorf

Trainer: Hendrik-Lars Gil

Zugänge: Timo Müller (FC Esslingen), David Srsa (FC Esslingen), Dominik Lleshaj (FC Esslingen), Alessandro Nicastro (TSV Bad Boll), Robin Bauer (FV 09 Nürtingen), Colin Barber (VfB Reichenbach/Fils), Felix Eder (TSV Denkendorf II), Retzino Kaptelli (Auslandswechsel), Malte Klein (TSV Uhlbach)

Abgänge: Tim Mank (TV Nellingen II), Marc Weiß (Pausiert), Cedric Stedler (TSV Denkendorf II), Philipp Bublitz (TSV Denkendorf II), Emre Cem Durak (Pausiert), Nicolas Schmack (TSV Denkendorf II), Dominik Pomor (TSV Denkendorf II)



TSV Jesingen

Trainer: Cesare D'Agostino, Jonas Preuß

Zugänge: Laurin Preuß (VfB Stuttgart)

Abgänge: Redon Gashi (SF Dettingen/Teck), Adonis Shalaj (FV Spfr Neuhausen), Sebastijan Jakovljevic' (Croatia Stuttgart), Mustafa Yusuf Köse (SV Nabern)



TSV Oberboihingen

Trainer: Oliver Scherb

Zugänge: Luca Vochazer (FV Spfr Neuhausen), Fabian Heim (TSV Beuren), Luis Teixeira da Cunha (TSV Oberboihingen II), Dominik Alt (TSV Wendlingen), Alan Fejzuli (VfL Kirchheim/Teck)

Abgänge: Marc Brändle (TSV Grafenberg), Steffen Honigmann (Sportfreunde Gechingen), Eren Engin (FV 09 Nürtingen)



TSV RSK Esslingen

Trainer: Marko Kovacic

Zugänge: Maurice Regber (FC Esslingen), Anastasios Ketsemenidis (FC Esslingen), Milan Zeljkovic (1. FC Frickenhausen), Lukas Aleksander Nixdorf (TSV RSK Esslingen), Paul Spengler (TSV RSK Esslingen), Philipp Jung (TSV RSK Esslingen), Moritz Ragg (TSG Tübingen)

Abgänge: Felix Werner (TSV Notzingen), Federico Scarano (TSV RSK Esslingen II), Patric Mayer (TSV RSK Esslingen II), Jonas Weißenborn (SG Eintracht Sirnau), Patrick Wüst (SV Hoffeld)



TSV Weilheim/Teck

Trainer: Salvatore De Rosa

Zugänge: Gabriele Giacobbe (TSV Ötlingen-Teck), Mike Tausch (TSV Oberensingen), Felix Rueß (TSV Wendlingen), Christoph Bauer (TSV Oberensingen), Robin Beck (TSV Wendlingen), Lukas Voss (TSG Salach), Kim-Luca Quattrone (TSV Bad Boll), Onur Cekic (SV Stuttgarter Kickers), Nils Braun (TSV Weilheim/Teck)

Abgänge: Aslan Akinci (), Johannes Hartig (), Levin Müller (), Semih Koza (), Gerson Damanti (), Michele Latte (AC Catania Kirchheim), Alexander Hölz (SV Nabern)



Türkspor Nürtingen 73

Trainer: Fatih Özkahraman

Zugänge: Fatih Özkahraman (Türkspor Stuttgart), Alperen Albayrak (TSVgg Plattenhardt), Mikail Kücüksolak (AC Catania Kirchheim), Tarik Öz (AC Catania Kirchheim), Marcel Stannull (TSV Eningen/u.A.), Hussein Atwi (TSV Harthausen), Ardi Kryeziu (TSV Heumaden), Mert Bucan (1. FC Frickenhausen), Deniz Arslan (1. FC Frickenhausen), Ali Sahin (SF Dettingen/Teck), Nikita Levenko (TSV Bernhausen), Mustafa Ercan (TSV Wendlingen), Qlirim Zekaj (Young Boys Reutlingen), Okan Elmas (Türkischer FC Köngen), Emek Ileli (SF Dettingen/Teck), Serkan Balci (TG Kirchheim-Teck), Christian Onuchukwu (SC Altbach), Melik Öneri (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Abgänge: Onur Seyhan (Anadolu SV Reutlingen), Serkan Coskun (SC Uhingen), Faruk Bayram (SC Uhingen), Mert Demirel (Anadolu SV Reutlingen), Ferhat Fatih Hamamci (1. FC Donzdorf), Serdar Zengin (Pausiert), Fatih Gaygusuz (Pausiert), Serdar Düzgün (Pausiert), Jarryd Schwarz (TSV Ötlingen-Teck), Furkan Cakir (Ziel unbekannt), Kole Lekaj (Pausiert), Noah Akcay (Ziel unbekannt), Abdullah Jawad (Pausiert), Sanna Jatta (Pausiert), Selim Korkmaz (Ziel unbekannt), David Marcus (FV 09 Nürtingen), Serdar Zengin (TSV Beuren), Muhammed Saglam (Ziel unbekannt ), Yunus Yilmaz (SC Uhingen), Polat Demir (SPV 05 Nürtingen), Qlirim Zekaj (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Kolla Brice Laurent (TSV Bernhausen II), Noah Akcay (TSG Salach)



VfL Kirchheim/Teck

Trainer: Philip Kühnert, Ferdi Er

Zugänge: Argjend Shalaj (), Nico Crisigiovanni (), Daniele Attorre (), Benjamin Sabotic (), Leotrim Shala (), Viktor Ribeiro (), Stefano Magno (), Michael Geywitz (), Luca Keck (TSV Notzingen), Dorian Zylfijaj (SV Fellbach)

Abgänge: Felix Bosch (TSV Notzingen), Mohamed Senasni (), Antonio Carfagna (), Amar Jundi (FC Kirchheim/Teck), Theo Gut (TSV Bad Boll), Patrick Liebl (1. FC Donzdorf), Mert Narin (TSV Notzingen), Endrit Duraku (1. FC Frickenhausen), Tobias Heim (TV Bempflingen), Amir Abbas Yousefi (TSV Notzingen II), Dominik Hamburg (TSV Notzingen), Tim Straubmüller (1. FC Rechberghausen), Alan Fejzuli (TSV Oberboihingen)