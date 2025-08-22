Bezirksliga Neckar/Fils startet mit packenden Duellen

Endlich wieder Punktspiele: Nach der Sommerpause kehren die Mannschaften der Bezirksliga Neckar/Fils wieder auf die Sportplätze zurück. Mit Aufsteigern voller Euphorie, etablierten Kräften mit Ambitionen und Mannschaften, die alte Schwächen ablegen wollen, verspricht der Auftakt gleich Hochspannung.

Der FC Frickenhausen etablierte sich zuletzt in den Top Fünf und träumt von einer weiteren Steigerung. In der Vorbereitung und im Pokal überzeugte das Team bereits. Doch mit Weilheim/Teck wartet ein Gegner, der als Meister aufgestiegen ist und mit 112 Toren sowie nur 36 Gegentreffern in der vergangenen Saison für Furore sorgte. Die Frage: Kann Weilheim diese Offensivpower nun auch eine Liga höher auf den Platz bringen?

Kirchheim/Teck hatte in der vergangenen Saison auf Platz elf abgeschlossen, besonders in der Rückrunde jedoch den Anschluss verloren. Nun gilt es, die eigenen Stärken zurückzufinden und vor heimischem Publikum zu beweisen, dass mehr drin ist. Mit dem FV Plochingen kommt ein Gegner, der im Vorjahr auswärts deutlich stärker auftrat als im eigenen Stadion. Nur fünf Heimsiege standen zehn Niederlagen gegenüber, auswärts hingegen wusste man zu überraschen. Ein Duell also, bei dem die Kräfteverhältnisse offen sind – Kirchheim mit dem Willen zur Wiedergutmachung, Plochingen mit Auswärtsmut.

Nürtingen kam in der letzten Saison nur auf Rang zwölf, zeigte sich in den Vorbereitungsspielen jedoch stark verbessert und kam auch im Bezirkspokal locker weiter. Mit Berkheim kommt ein Gegner, der in der vergangenen Saison noch durch die Relegation musste. In dieser Saison soll es ruhiger werden, der Klassenerhalt möglichst ohne Nervenkrimi gelingen. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen aus erfolgreichen Pokalauftritten in diese Begegnung – Spannung garantiert, wenn sich zwei Teams mit klaren Zielen für einen Neuanfang messen.

Beide Teams bewegten sich im Vorjahr im gesicherten Mittelfeld, nur vier Punkte trennten sie am Ende. Zwar lag Donzdorf knapp vor Jesingen, doch im direkten Vergleich hatte Jesingen die Nase vorn. Donzdorf zeigte in der Rückrunde eine klar aufsteigende Form und will genau diesen Schwung nun in die neue Saison übertragen. Jesingen hingegen reist mit der Gewissheit an, diesen Gegner schon einmal geschlagen zu haben. Alles deutet auf ein enges, intensives Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften hin.

Oberboihingen hatte im vergangenen Jahr vor allem mit der Defensive zu kämpfen – zu viele Gegentore zerstörten die Hoffnungen auf mehr. Nun soll diese Schwäche endlich abgestellt werden. Mit RSK Esslingen kommt allerdings ein Gegner, der als Meister aufgestiegen ist und auch im Bezirkspokal durch defensive Stabilität glänzte. Das Duell verspricht einen echten Härtetest: Oberboihingen muss zeigen, dass die Abwehrarbeit verbessert wurde, Esslingen dagegen, ob die Aufstiegseuphorie und defensive Sicherheit auch eine Liga höher tragen.

Ebersbach/Fils beendete die Vorsaison auf Rang drei. Besonders gegen den SC Geislingen II war Ebersbach zuletzt erfolgreich, fast schon ein Lieblingsgegner. Doch unterschätzen darf man die Gäste nicht: Zwar kämpfte Geislingen im Vorjahr gegen den Abstieg, rettete sich aber mit sechs Punkten Vorsprung und quälte sich zuletzt im Pokal im Elfmeterschießen weiter. Ein klassisches Spiel, in dem Ebersbach seine Ambitionen untermauern möchte, während Geislingen beweisen muss, dass die Mannschaft stabiler geworden ist.

Ein Aufsteigerduell, das elektrisiert: Denkendorf hat die Generalprobe souverän gemeistert und kommt mit viel Selbstvertrauen. Doch Faurndau bleibt ein unberechenbarer Gegner – im Pokal defensiv wacklig, aber offensiv brandgefährlich. Das letzte Aufeinandertreffen in der Bezirksliga im Jahr 2023 ging klar an Faurndau, die damals 5:1 siegten.

Ein echtes Spitzenspiel zum Auftakt: Heiningen beendete die letzte Saison auf Rang vier, allerdings mit deutlichem Abstand nach oben. Salach folgte nur drei Punkte dahinter auf Platz sechs und präsentierte sich im Pokal torhungrig. In der Vorsaison trennten sich beide Teams mit einer ausgeglichenen Bilanz – ein Sieg für Heiningen, einer für Salach. Nun wollen beide beweisen, dass sie auch in dieser Spielzeit eine führende Rolle in der Liga spielen können.

