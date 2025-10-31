Bezirksliga Neckar/Fils: Spitzenspiel in Weilheim gegen Donzdorf

Der VfL Kirchheim/Teck möchte nach der knappen 1:2-Niederlage in Salach zurück auf die Siegerstraße. Meksud Čolić traf zwar zum Anschluss, doch am Ende blieb der Lohn aus. Mit 15 Punkten steht der VfL im Mittelfeld und will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Der TSV Denkendorf kommt nach einem 0:3 in Ebersbach mit Wut im Bauch. Alle drei Gegentreffer fielen kurz vor der Pause – jeweils durch Felix Weisl. Denkendorf muss nun reagieren, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Beide Teams stehen für Offensivfußball, Kleinigkeiten könnten entscheiden. ---

Der 1. FC Frickenhausen steht nach der deutlichen 0:6-Niederlage in Heiningen unter Zugzwang. Gegen den Vizemeister war die Defensive chancenlos – nun soll zuhause die Antwort folgen. Doch der Gegner ist kein leichter: Der SV Ebersbach feierte mit dem 3:0 über Denkendorf den vierten Sieg in Serie. Alle drei Treffer gingen auf das Konto von Felix Weisl, der damit zum Matchwinner avancierte. Ebersbach will die Serie fortsetzen und den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen. ---

Das Kellerduell: Schlusslicht SC Geislingen II empfängt den Drittletzten TSV Jesingen. Geislingen kassierte beim 0:9 in Esslingen die zehnte Niederlage im zehnten Spiel – erneut ohne Chance. Nun soll endlich der Befreiungsschlag gelingen. Jesingen unterlag zuletzt mit 1:4 gegen Faurndau. Antonio Carfagna traf zum zwischenzeitlichen 1:2, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Teams kämpfen ums sportliche Überleben – ein Spiel, das von Willen und Leidenschaft geprägt sein dürfte. ---

Das Topspiel: Der TSV Weilheim/Teck empfängt den Tabellenführer 1. FC Donzdorf. Der Aufsteiger gewann zuletzt 3:2 in Plochingen – Jannick Hoyler traf per Foulelfmeter, Felix Rueß doppelt. Der Spitzenreiter Donzdorf ist weiter ungeschlagen und siegte gegen Berkheim souverän mit 4:0. Josip Škrobić erzielte zwei Treffer, Melih Karahan verwandelte einen Strafstoß, Tolunay Gedik traf in der Nachspielzeit. Für Weilheim ist es die größte Herausforderung der Saison, für Donzdorf die Chance, seine Dominanz zu untermauern. ---

Für Türkspor Nürtingen wird es nach dem 2:6 in Oberboihingen nicht leichter. Trotz zwischenzeitlichem 2:2 durch Mert Bucan und Melik Öneri brach das Team in der zweiten Halbzeit ein. Der 1. FC Heiningen kommt dagegen mit beeindruckender Form. Beim 6:0 über Frickenhausen trafen Carmelo Trumino (zweimal), Bent Hofele, Tim Glaser, Kevin Vincek und Safa Gürbüz. Mit 48 Toren stellt Heiningen die mit Abstand stärkste Offensive der Liga. Das Team will im Titelrennen dranbleiben und die Pflichtaufgabe souverän lösen. ---

Zwei Teams in Topform treffen aufeinander. Die TSG Salach besiegte Kirchheim mit 2:1 – Rudi Prontkelevic und Anastasios Kivotidis trafen nach der Pause. Damit steht Salach bei sechs Siegen und bleibt im oberen Tabellendrittel. Der TSV RSK Esslingen feierte zuletzt ein 9:0-Schützenfest gegen Geislingen II. Niklas Hannak traf dreimal, Tilman Weißenborn doppelt, zudem trugen sich Finn Hammerle, Paul Spengler, Moritz Ragg und Lucas Hägele in die Torschützenliste ein. Beide Teams versprechen Offensivfußball vom Feinsten. ---

Der Aufsteiger FV Vorwärts Faurndau bleibt die Überraschung der Saison. Beim 4:1 in Jesingen überzeugte die Offensive um Doppeltorschütze Dogukan Dogan, Samuele Runza und Dario Pepe erneut. Mit 22 Punkten steht Faurndau auf Platz drei. Der FV Plochingen kassierte beim 2:3 gegen Weilheim eine bittere Heimniederlage, trotz Toren von Sebastian Munz und Christian Mohr. Gegen die heimstarken Faurndauer muss die Defensive stabiler stehen, um Zählbares mitzunehmen. ---