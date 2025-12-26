Bezirksliga Neckar/Fils: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Paul Heer (1. FC Heiningen)
---
Max Weber (TSG Salach)
Baris Islak (TSV RSK Esslingen)
Christoph Bauer (TSV Weilheim/Teck)
---
Bent Hofele (1. FC Heiningen)
Marvin Schweizer (TSV Oberboihingen)
Alexander Meyer (1. FC Heiningen)
Jonathan Sedlmayer (1. FC Donzdorf)
---
Josip Škrobič (1. FC Donzdorf)
Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
Niklas Hannak (TSV RSK Esslingen)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
