Bezirksliga Neckar/Fils: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Max Weber (TSG Salach)

Baris Islak (TSV RSK Esslingen)

Christoph Bauer (TSV Weilheim/Teck)

---

Mittelfeld

Bent Hofele (1. FC Heiningen)

Marvin Schweizer (TSV Oberboihingen)

Alexander Meyer (1. FC Heiningen)

Jonathan Sedlmayer (1. FC Donzdorf)

---

Angriff

Josip Škrobič (1. FC Donzdorf)

Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)

Niklas Hannak (TSV RSK Esslingen)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________