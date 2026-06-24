 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Neckar/Fils: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Neckar/Fils

von ts · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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BZL Neckar/Fils 25/26
BZL Neckar/Fils
FC Frickenh.
FC Heiningen
Ebersbach/F.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Neckar/Fils

Torhüter

Florian Jost (TSV Oberboihingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Till Hammerle (TSV RSK Esslingen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Max Weber (1. FC Eislingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Tom Janik (FV Vorwärts Faurndau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Marvin Schweizer (TSV Oberboihingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

LArs Grünenwald (SV Ebersbach/Fils): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Bent Hofele (1. FC Heiningen): Fünfzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Argjend Shalaj (FV Spfr Neuhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Carmelo Trumino (1. FC Heiningen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Josip Škrobić (1. FC Donzdorf): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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