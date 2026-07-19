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Bezirksliga Neckar/Fils: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Neckar/Fils für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Denkendorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - VfL Kirchheim/Teck
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Deizisau
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Neuffen - Türkspor Nürtingen 73
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSG Salach - TSV Oberboihingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Plochingen - SV Ebersbach/Fils
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen - 1. FC Donzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - 1. FC Frickenhausen
2. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - FV Plochingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSG Salach
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - VfB Neuffen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSV RSK Esslingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - FV Vorwärts Faurndau
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Weilheim/Teck
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - TV Unterboihingen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - KSG Eislingen
3. Spieltag
Do., 10.09.26 19:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - VfL Kirchheim/Teck
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TV Unterboihingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - Türkspor Nürtingen 73
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Oberboihingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Neuffen - SV Ebersbach/Fils
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Salach - 1. FC Donzdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Plochingen - TSV Denkendorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - TSV Deizisau
4. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - VfB Neuffen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSV RSK Esslingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - FV Vorwärts Faurndau
So., 20.09.26 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - KSG Eislingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - 1. FC Frickenhausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen - FV Plochingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - TSG Salach
So., 20.09.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV Weilheim/Teck
5. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - FV Plochingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - SV Ebersbach/Fils
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - 1. FC Donzdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Denkendorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Salach - TV Unterboihingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - Türkspor Nürtingen 73
So., 27.09.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - TSV Oberboihingen
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV Deizisau
6. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - FV Vorwärts Faurndau
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - KSG Eislingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - 1. FC Frickenhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - VfL Kirchheim/Teck
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - TSV Weilheim/Teck
So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Plochingen - TSG Salach
So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen - VfB Neuffen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - TSV RSK Esslingen
7. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSG Salach
So., 11.10.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSV Denkendorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TV Unterboihingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Neuffen - FV Plochingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - Türkspor Nürtingen 73
So., 11.10.26 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - SV Ebersbach/Fils
So., 11.10.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - 1. FC Donzdorf
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV Oberboihingen
8. Spieltag
Do., 15.10.26 19:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - VfL Kirchheim/Teck
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - 1. FC Frickenhausen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - TSV Deizisau
So., 18.10.26 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSV Weilheim/Teck
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSG Salach - VfB Neuffen
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Plochingen - TSV RSK Esslingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen - FV Vorwärts Faurndau
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - KSG Eislingen
9. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - VfB Neuffen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - FV Plochingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSG Salach
So., 25.10.26 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSV Oberboihingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - SV Ebersbach/Fils
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Denkendorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - TV Unterboihingen
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - 1. FC Donzdorf
10. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV Deizisau
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - Türkspor Nürtingen 73
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Oberboihingen - TSV Weilheim/Teck
So., 01.11.26 14:30 Uhr VfB Neuffen - TSV RSK Esslingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSG Salach - FV Vorwärts Faurndau
So., 01.11.26 14:30 Uhr FV Plochingen - KSG Eislingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TV Unterboihingen - 1. FC Frickenhausen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Denkendorf - VfL Kirchheim/Teck
11. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV RSK Esslingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - VfB Neuffen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Oberboihingen - SV Ebersbach/Fils
So., 08.11.26 14:30 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - 1. FC Donzdorf
So., 08.11.26 14:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - FV Plochingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr KSG Eislingen - TSG Salach
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Deizisau - TSV Denkendorf
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TV Unterboihingen
12. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV Oberboihingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSV Weilheim/Teck
So., 15.11.26 14:30 Uhr VfB Neuffen - KSG Eislingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSG Salach - 1. FC Frickenhausen
So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Plochingen - VfL Kirchheim/Teck
So., 15.11.26 14:30 Uhr TV Unterboihingen - TSV Deizisau
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - Türkspor Nürtingen 73
So., 15.11.26 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - FV Vorwärts Faurndau
13. Spieltag
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - FV Vorwärts Faurndau
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Donzdorf
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSV Oberboihingen - TSV Denkendorf
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TV Unterboihingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSV Deizisau - FV Plochingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSG Salach
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - VfB Neuffen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr KSG Eislingen - TSV RSK Esslingen
14. Spieltag
Do., 26.11.26 19:30 Uhr VfB Neuffen - VfL Kirchheim/Teck
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - 1. FC Donzdorf
So., 29.11.26 14:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - KSG Eislingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSG Salach - TSV Deizisau
So., 29.11.26 14:30 Uhr FV Plochingen - Türkspor Nürtingen 73
So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Unterboihingen - TSV Oberboihingen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Denkendorf - SV Ebersbach/Fils
So., 29.11.26 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - 1. FC Frickenhausen
15. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV Denkendorf
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TV Unterboihingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Oberboihingen - FV Plochingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSG Salach
So., 06.12.26 14:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - FV Vorwärts Faurndau
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Deizisau - VfB Neuffen
So., 06.12.26 14:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV RSK Esslingen
So., 06.12.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - TSV Weilheim/Teck
16. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - VfB Neuffen
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - TSG Salach
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - FV Plochingen
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - TV Unterboihingen
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - KSG Eislingen
So., 21.02.27 15:30 Uhr TSV Denkendorf - TSV Weilheim/Teck
So., 21.02.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - FV Vorwärts Faurndau
So., 21.02.27 15:30 Uhr TSV Deizisau - TSV RSK Esslingen
17. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr FV Plochingen - 1. FC Donzdorf
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSG Salach - SV Ebersbach/Fils
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Oberboihingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSV Deizisau
So., 28.02.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - VfL Kirchheim/Teck
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - 1. FC Frickenhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - TSV Denkendorf
So., 28.02.27 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - Türkspor Nürtingen 73
18. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - TSV Weilheim/Teck
So., 07.03.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - FV Vorwärts Faurndau
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - TSV RSK Esslingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - VfB Neuffen
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - TSG Salach
So., 07.03.27 15:30 Uhr TSV Denkendorf - FV Plochingen
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - 1. FC Frickenhausen
So., 07.03.27 15:30 Uhr TSV Deizisau - KSG Eislingen
19. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - 1. FC Donzdorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSV Oberboihingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - Türkspor Nürtingen 73
So., 14.03.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Deizisau
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - VfL Kirchheim/Teck
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Plochingen - TV Unterboihingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSG Salach - TSV Denkendorf
So., 14.03.27 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - SV Ebersbach/Fils
20. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Plochingen - TSV Weilheim/Teck
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - FV Vorwärts Faurndau
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV RSK Esslingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - TSG Salach
So., 21.03.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - 1. FC Frickenhausen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - KSG Eislingen
So., 21.03.27 15:30 Uhr TSV Denkendorf - VfB Neuffen
So., 21.03.27 15:30 Uhr TSV Deizisau - VfL Kirchheim/Teck
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - 1. FC Donzdorf
So., 04.04.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - SV Ebersbach/Fils
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV Oberboihingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Deizisau
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSG Salach - FV Plochingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - TV Unterboihingen
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - Türkspor Nürtingen 73
So., 04.04.27 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Denkendorf
22. Spieltag
Do., 08.04.27 19:30 Uhr TV Unterboihingen - TSV RSK Esslingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSG Salach - TSV Weilheim/Teck
So., 11.04.27 15:00 Uhr FV Plochingen - VfB Neuffen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSV Deizisau
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - VfL Kirchheim/Teck
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Frickenhausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - KSG Eislingen
So., 11.04.27 15:30 Uhr TSV Denkendorf - FV Vorwärts Faurndau
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - 1. FC Donzdorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - Türkspor Nürtingen 73
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - TSG Salach
So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TV Unterboihingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - TSV Denkendorf
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - SV Ebersbach/Fils
So., 18.04.27 15:30 Uhr TSV Deizisau - TSV Oberboihingen
So., 18.04.27 16:30 Uhr TSV RSK Esslingen - FV Plochingen
24. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Weilheim/Teck
So., 25.04.27 15:00 Uhr FV Plochingen - FV Vorwärts Faurndau
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSG Salach - TSV RSK Esslingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - Türkspor Nürtingen 73
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSV Deizisau
So., 25.04.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - VfL Kirchheim/Teck
So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - KSG Eislingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Denkendorf - 1. FC Frickenhausen
25. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Deizisau - 1. FC Donzdorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - SV Ebersbach/Fils
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Oberboihingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - VfB Neuffen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSG Salach
So., 02.05.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - FV Plochingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TV Unterboihingen
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV Denkendorf
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Weilheim/Teck
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - FV Vorwärts Faurndau
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSV Oberboihingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - Türkspor Nürtingen 73
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Denkendorf - TSV Deizisau
So., 09.05.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - VfL Kirchheim/Teck
So., 09.05.27 15:00 Uhr FV Plochingen - 1. FC Frickenhausen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSG Salach - KSG Eislingen
27. Spieltag
Do., 13.05.27 19:30 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSG Salach
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Oberboihingen - 1. FC Donzdorf
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - SV Ebersbach/Fils
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSV RSK Esslingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr KSG Eislingen - VfB Neuffen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - FV Plochingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Deizisau - TV Unterboihingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - TSV Denkendorf
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - TSV Weilheim/Teck
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - SV Ebersbach/Fils
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Denkendorf - TSV Oberboihingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TV Unterboihingen - Türkspor Nürtingen 73
So., 23.05.27 15:00 Uhr FV Plochingen - TSV Deizisau
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSG Salach - VfL Kirchheim/Teck
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Neuffen - 1. FC Frickenhausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - KSG Eislingen
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Donzdorf - TSV Weilheim/Teck
So., 30.05.27 15:00 Uhr KSG Eislingen - FV Vorwärts Faurndau
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Frickenhausen - TSV RSK Esslingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck - VfB Neuffen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Deizisau - TSG Salach
So., 30.05.27 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 - FV Plochingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Oberboihingen - TV Unterboihingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSV Denkendorf
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Denkendorf - 1. FC Donzdorf
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TV Unterboihingen - SV Ebersbach/Fils
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FV Plochingen - TSV Oberboihingen
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSG Salach - Türkspor Nürtingen 73
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Deizisau
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV RSK Esslingen - VfL Kirchheim/Teck
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau - 1. FC Frickenhausen
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - KSG Eislingen