 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Neckar/Fils 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Krisch

Verlinkte Inhalte

BZL Neckar/Fils
Kirchheim/T
FC Frickenh.
Ebersbach/F.
Weilheim/T.

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Neckar/Fils: Teilnehmer 2026/27

  1. VfL Kirchheim/Teck
  2. 1. FC Frickenhausen
  3. SV Ebersbach/Fils
  4. TSV Weilheim/Teck
  5. FV Vorwärts Faurndau
  6. 1. FC Donzdorf
  7. FV Plochingen
  8. TSV Denkendorf
  9. Türkspor Nürtingen 73
  10. TSG Salach
  11. TSV RSK Esslingen
  12. TSV Oberboihingen
  13. TV Unterboihingen (Aufsteiger)
  14. TSV Deizisau (Aufsteiger)
  15. VfB Neuffen (Aufsteiger)
  16. KSG Eislingen (Aufsteiger)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________