Bezirksliga Neckar/Fils: 1. FC Donzdorf will Serie fortsetzen

Der FV Plochingen will nach dem dramatischen 3:2-Erfolg in Berkheim weiter Boden gutmachen. Kai Weber sorgte mit seinem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit für grenzenlosen Jubel. Mit zehn Punkten steht Plochingen im unteren Mittelfeld und will den Schwung mitnehmen. Der TSV Weilheim feierte zuletzt beim 3:1 gegen Jesingen einen Heimerfolg. Nach frühem Rückstand drehten Finn Schubarth, Mike Tausch und Jannick Hoyler die Partie. Beide Mannschaften treten mit Selbstvertrauen an – Spannung ist garantiert. ---

Ein Duell der Extreme: Aufsteiger TSV RSK Esslingen empfängt das punktlose Schlusslicht SC Geislingen II. Nach dem spektakulären 6:4-Auswärtssieg in Faurndau strotzt Esslingen vor Offensivkraft – vor allem Tilman Weißenborn war mit vier Treffern überragend. Geislingen II kassierte beim 3:9 gegen Salach eine hohe Niederlage, zeigte aber mit drei eigenen Treffern durch Oladimeji Douye Adedapo (2) und Basri Ponik offensive Lebenszeichen. Für die Gäste geht es um Schadensbegrenzung, während RSK die nächste Tor-Show anpeilt. ---

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Kirchheim steht der SV Ebersbach wieder voll im Rennen um die Spitzenplätze. Fabian Franke und Felix Weisl drehten die Partie nach Rückstand, und auch in Unterzahl brachte das Team den Sieg über die Zeit. Der TSV Denkendorf dagegen kam gegen Heiningen mit 0:5 unter die Räder. Nun ist Wiedergutmachung angesagt. Mit 13 Punkten liegt Denkendorf im gesicherten Mittelfeld, braucht aber dringend Konstanz, um nicht abzurutschen. ---

Der TSV Oberboihingen will nach dem 2:2 in Frickenhausen einen Heimsieg landen. Nach Treffern von Simon Herthneck und Marvin Schweizer war mehr drin, doch am Ende reichte es nur zu einem Punkt. Mit sechs Zählern steckt Oberboihingen tief im Tabellenkeller. Türkspor Nürtingen lieferte Spitzenreiter Donzdorf zuletzt einen großen Kampf, verlor aber knapp mit 1:2. Ardi Kryeziu traf in der Schlussminute zum Anschluss. Die Mannschaft zeigte Moral und will gegen Oberboihingen nun dreifach punkten. ---

Ungeschlagen, dominant, kaltschnäuzig – der 1. FC Donzdorf bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Beim 2:1 in Nürtingen trafen Patrick Gaugel per Foulelfmeter und Jonathan Sedlmayer früh, ehe der Sieg in der Schlussphase noch einmal wackelte. Mit 23 Punkten aus neun Spielen führt Donzdorf die Tabelle an. Der TSV Berkheim hingegen steht mit nur vier Punkten am Tabellenende. Gegen Plochingen kassierte man in der Nachspielzeit zwei bittere Gegentore – trotz Doppelpack von Sebastian Franken reichte es nicht. Eine Herkulesaufgabe wartet in Donzdorf. ---

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen FV Vorwärts Faurndau Faurndau 15:30 PUSH

Der TSV Jesingen will nach dem 1:3 in Weilheim zurück in die Spur finden. Trotz früher Führung durch Timo Mader, der später Gelb-Rot sah, reichte es nicht zu Punkten. Mit nur sieben Zählern steht Jesingen unter Druck. Der FV Vorwärts Faurndau verlor in einem denkwürdigen Spiel mit 4:6 gegen Esslingen, obwohl man durch Tom Janik, Samuele Runza und Roberto Nicolosi bereits 3:0 führte. Die Offensive funktioniert, doch defensiv muss die Mannschaft sich stabilisieren. Ein offenes Duell ist zu erwarten. ---

Torhungrige Gastgeber treffen auf ein Team, das Wiedergutmachung will. Die TSG Salach feierte beim 9:3 in Geislingen II einen Kantersieg, bei dem Umut Sat mit drei Treffern und Rudi Prontkelevic mit zwei Toren glänzten. Mit 27 Saisontreffern gehört Salach zu den gefährlichsten Teams der Liga. Der VfL Kirchheim unterlag zuletzt zuhause mit 1:2 gegen Ebersbach. Trotz frühem Führungstor von Argjend Shalaj fehlte am Ende die Durchschlagskraft. Beide Mannschaften wollen sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen – ein intensives Spiel ist garantiert. ---

Der Tabellenzweite empfängt den Achten. Heiningen feierte in Denkendorf ein eindrucksvolles 5:0, bei dem Tim Glaser mit zwei Treffern sowie Kevin Vincek, Alexander Meyer und Dennis Kleber trafen. Die Offensive der Gastgeber ist mit 42 Toren die stärkste der Liga. Frickenhausen kam zuletzt beim 2:2 gegen Oberboihingen nicht über ein Remis hinaus. Robin Feuchter rettete seinem Team immerhin einen Punkt. Für Heiningen geht es um die Tabellenführung, Frickenhausen will dagegenhalten.

