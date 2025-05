Bezirksliga Nahe: Winterbach fehlt noch ein Punkt zum Titel

Region. Am 28. Spieltag der Bezirksliga Nahe hat Primus SV Winterbach die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga West so gut wie eingetütet. Denn angesichts des Sechs-Punkte-Vorsprungs vor der SG Weinheim reicht der Elf vom Felsen am kommenden Sonntag gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein bereits ein Remis zum Titelgewinn. Winterbachs unfassbarer Torjäger Elias Pfenning hat beim 4:0 in Waldböckelheim übrigens seine Saisontreffer Nummer 49 und 50 erzielt. Im Keller hat sich Bockenau durch ein 6:3 gegen Pfaffen-Schwabenheim auf Platz zwölf vorgeschoben, der am Ende den Klassenbleib bedeuten würde.