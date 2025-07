Bezirksliga Nahe: Wer kommt, wer geht, wer bleibt?

Nahe. In der Bezirksliga Nahe weht auch in der Saison 2025/26 ein rauer Wind. Wer hier bestehen will, braucht nicht nur Qualität, sondern auch Konstanz, Teamspirit und die Breite im Kader. Nach dem Landesliga-Abstieg des VfR Kirn rückt die Liga enger zusammen – neue Kräfte wie Aufsteiger TuS Winzenheim, VfL Rüdesheim und SV Oberhausen bringen zusätzliche Brisanz ins Feld.

Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen der Bezirksliga-Teams mit Blick auf die kommende Spielzeit: Die einen präsentieren einen neuen Trainer, die anderen vollziehen einen großen Kaderumbruch, die nächsten setzen eher auf Konstanz und damit einhergehend wenig Fluktuation im Kader.

Dies spiegelt sich auch in den drei neuen Gesichtern der Spielklasse wider, die allesamt aus dem Kreis Bad Kreuznach stammen. Winzenheim wurde auf dem Transfermarkt besonders aktiv und will in der Spitzengruppe mitmischen. In Rüdesheim, wo mehr als eine mehr als eine komplette Elf an Neuzugängen vorgestellt wurde, und Oberhausen - kaum Bewegung im Kader - dagegen liegt der Fokus zunächst klar auf dem Klassenerhalt.