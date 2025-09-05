Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Spieler der SG Fürfeld (rosa Trikots) wollen am Samstagabend die TSG Planig in die Zange nehmen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv
Bezirksliga Nahe: Topspiel am Samstagabend, Kellerduell in Bockenau
Der Spieltag bringt von Freitag bis Sonntag packende Partien +++
Nahe. Wer die Bezirksliga Nahe verfolgt, der kommt wieder über das ganze Wochenende verteilt auf seine Kosten. Der zersplitterte Spieltag beginnt bereits am Freitagabend mit den Duellen zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und dem Derby zwischen der SG Kirn und der Spvgg. Nahbollenbach. Am Samstag geht es munter weiter: Der TuS Pfaffen-Schwabenheim kann sich mit einem Heimsieg gegen Mörschied oben festsetzen, Bockenau und Oberhausen stehen sich im Kellerduell gegenüber, während im Topspiel um 19 Uhr die SG Fürfeld und die TSG Planig aufeinandertreffen. Am Sonntag markieren die Partien zwischen Winzenheim und der SG MMM, dem SC Birkenfeld und dem SC Idar II und dem Derby zwischen der SG Weinsheim und dem VfL Rüdesheim den Abschluss des Spieltags.