Bezirksliga Nahe: Spitzenspiel in Weinsheim, Kellerduell in Simmertal

Nahe. Am Sonntag finden wieder wichtige Spiele in der Bezirksliga Nahe statt. Der Spieltag beginnt direkt um 15 Uhr mit vier Partien. Zwei Kellerduelle und ein Topspiel stehen unter anderem auf dem Programm.

Um 15 Uhr wird der Spieltag mit vier Partien eröffnet. Die TSG 1862 Planig geht als klarer Favorit in das Duell gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, während der SC Birkenfeld sich gegen den Tabellendritten SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein durchsetzen möchte. Außerdem treffen die beiden Tabellenletzten, der VfL Simmertal und der VfR Baumholder II, in einem Kellerduell aufeinander. Gleichzeitig will der TuS Pfaffen-Schwabenheim in der Partie gegen den TuS Waldböckelheim weiter aufsteigen. Ein enges Spiel ist zwischen dem Tabellenfünften TuS Mörschied und dem Tabellensechsten FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu erwarten. Ein weiteres Kellerspiel beginnt um 15.15 Uhr zwischen der Spvgg. Nahbollenbach und der SG Guldenbachtal. Doch bevor um 15.30 Uhr das Spitzenspiel des Tages zwischen dem Tabellenersten SV Winterbach und dem Tabellenzweiten der SG Weinsheim angepfiffen wird, will der TSV Bockenau in der Partie gegen den SC 07 Idar-Oberstein II die Punkte holen.