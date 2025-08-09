Bezirksliga Nahe: SG VfR 07 Kirn lässt Aufsteiger keine Chance

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Die SG VfR 07 Kirn gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim rollt der Ball am Samstag um 17 Uhr (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II). Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.