Ligabericht
Die Kirner gewinnen auch ihr zweites Spiel und zeigen dem Aufsteiger aus Oberhausen die Grenzen auf.
Die Kirner gewinnen auch ihr zweites Spiel und zeigen dem Aufsteiger aus Oberhausen die Grenzen auf. – Foto: Nico Schweig

Bezirksliga Nahe: SG VfR 07 Kirn lässt Aufsteiger keine Chance

SG VfR 07 Kirn gewinnt souverän gegen Aufsteiger SV Oberhausen mit 3:0 +++ SC Birkenfeld eröffnete gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den Spieltag und bleibt auch dort ohne Gegentreffer +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Die SG VfR 07 Kirn gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim rollt der Ball am Samstag um 17 Uhr (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II). Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
SC Birkenfeld
SC Birkenfeld
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
2
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SV Oberhausen
SV Oberhausen
3
0

Heute, 17:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
SG Guldenbachtal
SG Guldenbachtal
2
7
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL Rüdesheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-Oberstein
0
2

Morgen, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Mörschied
TuS Mörschied
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. Nahbollenbach
TSG 1862 Planig
TSG 1862 Planig
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS Winzenheim
TSV Bockenau
TSV Bockenau
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG Weinsheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:30live

Philipp DurilloAutor