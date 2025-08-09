Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Kirner gewinnen auch ihr zweites Spiel und zeigen dem Aufsteiger aus Oberhausen die Grenzen auf. – Foto: Nico Schweig
Bezirksliga Nahe: SG VfR 07 Kirn lässt Aufsteiger keine Chance
SG VfR 07 Kirn gewinnt souverän gegen Aufsteiger SV Oberhausen mit 3:0 +++ SC Birkenfeld eröffnete gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den Spieltag und bleibt auch dort ohne Gegentreffer +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Die SG VfR 07 Kirn gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim rollt der Ball am Samstag um 17 Uhr (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II). Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.